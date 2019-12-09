Возвращение The Фирташа. Что станет главной темой обсуждения на переговорах Зеленского и Путина

Рейтинг Владимира Зеленского с 72% в сентябре упал до 52% в ноябре. Падение, очевидно, настолько шокировало президента, что он взял в руки старое проверенное оружие популистов – снижение тарифов. Мол, есть такая возможность, мы нашли одну формулу, которая позволит снизить тарифы чуть ли не вдвое, причем, Украина и украинцы за это деньгами точно платить не будут, — примерно такой смысл президентской реплики. Да, один очень важный момент – это чудо возможно только следующей зимой.

Вряд ли, конечно, имеет смысл детально уточнять, что газ и его транзит имеют свою себестоимость. Это цифры, из которых нельзя просто так вычесть ни копейки, если речь идет о бизнесе. Но, конечно же, политические формулы удешевления газа имеются и даже очень широко использовались ранее. Например, энная сумма вычиталась с каждого кубометра в расчет за аренду баз Черноморского флота России и отказ от передачи Автономной республики крымским татарам. Финал этой скидки получился не очень – с военных баз повылазили "зеленые человечки" и отжали полуостров, который все эти годы спецслужбы РФ планомерно готовили к аннексии.

Сейчас на временно оккупированных территориях на востоке Украины военных баз и открытых сторонников отсоединения Донбасса от Украины не меньше, чем было в Крыму в 2014 году. И пока Киев устами давно несмешного Сивохо развивает высокогуманные теории о том, что жители Украины должны извиниться перед жителями Донбасса за то, что те позвали Путина, руководство т.н. ДэЛеНэРов официально объявило границы Донецкой и Луганской области своими государственными кордонами. Т.е. обозначили территорию будущей автономии, которая, после выполнения своей миссии, может "причалить" в РФ. Тем более, что технология уже отработана.

Как показывает совсем недалекая историческая ретроспектива, дешевым газом жизнь не облегчается.

Наоборот, последствия отравления населения дешевым газом значительно хуже, чем после отравления сивухой, простите за каламбур.

Но не столько тут в населении дело. Российский газ всегда был самой коррупционной, самой доходной темой, в которой участвовали высшие чины обеих государств. До тех пор, пока Украина в 2014 году не отказалась от прямых поставок российского газа и не стала покупать его у евротрейдеров. Да, потребитель за это платит дороже, и потребителю это, естественно, не нравится. Потребитель хочет платить меньше, а еще лучше – ничего не платить. И какой же возникает соблазн, можно себе только представить, вернуть прежние схемы и самому сесть на газовую трубу прямо сейчас и здесь, став одним из самых богатых людей в Европе за считанные месяцы! При этом еще и избирателю своему сказать: смотрите, дешевле же стало! Тут важно, конечно, выбрать правильного посредника, который бы устраивал обе стороны. Долгое время лицом этих посредником был Фирташ. Можно, конечно, подумать, что он – уже не игрок, однако торопиться с выводами не стоит, хотя, конечно, прямо сейчас рядом с Зеленским есть достаточное количество людей, которые с готовностью согласятся посидеть на трубе.

Так что 9 декабря в Париже главной темой договоренностей будет не война, а газовая сделка. И все переговоры уже наверняка находятся на финальной стадии. Все остальное – прекращение огня, Донбасс, военнопленные, будущее Украины – вынесено на поля этой встречи. И если по газу они там договорятся и Зеленский согласится взять вентиль в свои руки – остальные вопросы будут вскорости решены. Только Владимир Александрович должен понимать, что вентиль этой газовой трубы – это не рояль, на нем тем, чем он на рояле играл, не поиграешь – сильно прищемит, если что.

Во всей этой истории, кроме вышесказанного, самый большой интерес представляет ответ на вопрос, куда качнется рейтинг Зеленского в случае газовой сделки. Если вниз – значит, не все ориентиры еще утрачены. Ну, а если вверх, то… общество беспринципных потребителей не может долгое время оставаться свободным.