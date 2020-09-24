Трамп да любовь. Как арабские деньги получили доступ к продвинутым израильским технологиям

Хочешь скандала — похвали Дональда Трампа. Поэтому давайте хвалить другого человека, Джареда Кушнера.

Это наследник еврейской семьи девелоперов из Нью-Йорка, муж Иванки Трамп и, по невероятному совпадению, старший советник президента США.

Кушнер совершил переворот в международной дипломатии, который не осилил даже лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама. Всего лишь две арабские страны до 2020 года имели нормальные дипломатические и экономические отношения с Израилем: Египет в 1979-м, Иордания в 1994-м. И вот, спустя десятки лет, при посредничестве Кушнера с Израилем замирились Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

В день подписания соглашения с ОАЭ и Бахрейном на плазменном экране мэрии Тель-Авива появилось слово “peace” на иврите, арабском и английском языках.



Все понимают, что это было бы невозможным без согласия правителей Саудовской Аравии. Неважно, что будет оформлено документами и произнесено вслух, на практике с Израилем теперь готов сотрудничать весь регион Персидского залива.

Мир получил еще один центр силы. К США, ЕС и Китаю добавился Ближний Восток, где в продвинутые израильские технологии польются финансовые ресурсы нефтяных королевств.

Любопытно, что наш партнер из Дубаи, глава правления DP World Султан бин Сулайем, мудро предвидел это прорыв, и заблаговременно готовился ко сделке с Израилем. На днях мы получили письмо от DP World. Его содержание — сенсация, одна из редких хороших новостей в 2020 году.

DP World начинает работать c израильской компанией DoverPort, которая владеет долями в порту Эйлат и в судостроительной компании Israel Shipyards.

Что это означает?

Скоро мы можем увидеть, как заработает линия между Эйлатом и портом Джебель-Али (ОАЭ). Арабские страны смогут покупать знаменитые ракетные катера типа SAAR (во время войны Судного дня в 1973 году года они потопили 7 египетских и 7 сирийских боевых кораблей, плюс советский сухогруз) – именно их производит Israel Shipyards.

Кроме того, DP World и DoverPort создают совместное предприятие, чтобы побороться за приватизируемый порт Хайфа. Эмиратская компания - совладелец порта в Израиле, еще полгода назад это могло быть только сюжетом фантастического фильма.

Без войны между евреями и арабами мир станет гораздо лучше, и пусть будет так.

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