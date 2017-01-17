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Главная » Мнения » Кушайте сами. Как читать политические жесты
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Кушайте сами. Как читать политические жесты

Кушайте сами. Как читать политические жесты
Пётр Порошенко на Давосском экономическом форуме / Фото: Михаил Палинчак

Украинские политики разделились во мнении, следует ли им посещать ланч, который традиционно устраивает Виктор Пинчук на Давосском экономическом форуме

17.01.17 526
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В президентской Администрации специально подчеркнули, что Порошенко к Пинчуку не придёт. Это была демонстративная реакция на статью в The Wall Street Journal: дескать, наш не одобряет. Но у президента Украины своя программа на форуме. Для вице-премьера по евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе пинчуковское мероприятие было единственной площадкой в Давосе, на которой она могла заявить своё присутствие. Но не стала. Опять-таки, в демонстративной манере.

А вот киевский мэр говорит, что на украинский завтрак в Швейцарии поедет: "Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всём мире, доносить позицию — и как гражданина, и как представителя власти — по внешней политике Украины, о реформах, которые происходят". Виталий Кличко, как всегда, исключительно тонок и тактичен в формулировках. Выходит, президент и вице-премьер выбрали лёгкий вариант, пренебрегли своим долгом граждан и представителей власти, и теперь иностранные собеседники будут узнавать о внешней политике Украины и о реформах от Виталия Владимировича, не самого речистого и компетентного в этих вопросах. Кличко вообще легко встречается с кем угодно, он в таких случаях включает чемпиона — всеобщего любимца. Тут его перещеголяла разве что Надежда Савченко, включающая спасительницу пленных.

"При высокой обесцененности слов украинской политике крайне не хватает сильных жестов"

Не отказался позавтракать с Пинчуком и Сергей Лещенко. Для него это последовательная позиция. Сергей встречается с кем хочет и покупает что хочет и за сколько хочет, а кто подумает дурное — сам дурак. Поступить иначе, значит, дать слабину. Лещенко же считает, что он сильный политик.

Ещё на ланч отправится Наталья Владимировна Кацер-Бучковская. Наталья Владимировна, молодой депутат "Народного фронта", за рубежом получала образование на средства Фонда Пинчука, поэтому в тяжёлую минуту отказать Виктору Михайловичу в поддержке было бы проявлением чёрной неблагодарности со стороны бывшей стипендиатки.

Каждое такое решение — говорящий жест. Как тело человека состоит преимущественно из воды, так образ политика состоит в основном из слов и жестов. И при высокой обесцененности слов украинской политике крайне не хватает сильных жестов. Договорись наши деятели о тотальном бойкоте пинчуковских посиделок, это был бы очень ясный сигнал миру о позиции Украины по важнейшим вопросам войны и мира, а так — обычная невнятица и моральная неразборчивость.

В арсенале социального взаимодействия много средств, позволяющих точно обозначить негативное отношение к другому: кому-то можно отказать в рукопожатии, кому-то в чаепитии, а с кем-то отказаться иметь общее дело на одном гектаре. Притом что Банковая никогда не отличалась высокими стандартами моральной гигиены и среди тамошних посетителей кого только нет, жест Петра Порошенко в отношении Виктора Пинчука словно открывает новые возможности наглядного политического позиционирования: а что, так можно было?

Так — нужно.

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