Кушайте сами. Как читать политические жесты

В президентской Администрации специально подчеркнули, что Порошенко к Пинчуку не придёт. Это была демонстративная реакция на статью в The Wall Street Journal: дескать, наш не одобряет. Но у президента Украины своя программа на форуме. Для вице-премьера по евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе пинчуковское мероприятие было единственной площадкой в Давосе, на которой она могла заявить своё присутствие. Но не стала. Опять-таки, в демонстративной манере.

А вот киевский мэр говорит, что на украинский завтрак в Швейцарии поедет: "Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всём мире, доносить позицию — и как гражданина, и как представителя власти — по внешней политике Украины, о реформах, которые происходят". Виталий Кличко, как всегда, исключительно тонок и тактичен в формулировках. Выходит, президент и вице-премьер выбрали лёгкий вариант, пренебрегли своим долгом граждан и представителей власти, и теперь иностранные собеседники будут узнавать о внешней политике Украины и о реформах от Виталия Владимировича, не самого речистого и компетентного в этих вопросах. Кличко вообще легко встречается с кем угодно, он в таких случаях включает чемпиона — всеобщего любимца. Тут его перещеголяла разве что Надежда Савченко, включающая спасительницу пленных.

"При высокой обесцененности слов украинской политике крайне не хватает сильных жестов"

Не отказался позавтракать с Пинчуком и Сергей Лещенко. Для него это последовательная позиция. Сергей встречается с кем хочет и покупает что хочет и за сколько хочет, а кто подумает дурное — сам дурак. Поступить иначе, значит, дать слабину. Лещенко же считает, что он сильный политик.

Ещё на ланч отправится Наталья Владимировна Кацер-Бучковская. Наталья Владимировна, молодой депутат "Народного фронта", за рубежом получала образование на средства Фонда Пинчука, поэтому в тяжёлую минуту отказать Виктору Михайловичу в поддержке было бы проявлением чёрной неблагодарности со стороны бывшей стипендиатки.

Каждое такое решение — говорящий жест. Как тело человека состоит преимущественно из воды, так образ политика состоит в основном из слов и жестов. И при высокой обесцененности слов украинской политике крайне не хватает сильных жестов. Договорись наши деятели о тотальном бойкоте пинчуковских посиделок, это был бы очень ясный сигнал миру о позиции Украины по важнейшим вопросам войны и мира, а так — обычная невнятица и моральная неразборчивость.

В арсенале социального взаимодействия много средств, позволяющих точно обозначить негативное отношение к другому: кому-то можно отказать в рукопожатии, кому-то в чаепитии, а с кем-то отказаться иметь общее дело на одном гектаре. Притом что Банковая никогда не отличалась высокими стандартами моральной гигиены и среди тамошних посетителей кого только нет, жест Петра Порошенко в отношении Виктора Пинчука словно открывает новые возможности наглядного политического позиционирования: а что, так можно было?

Так — нужно.