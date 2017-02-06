Своё делать. Почему не стоит переоценивать значение смены президента в США

Во время визита вице-президента США Джо Байдена в конце 2015 года у меня была возможность пообщаться с ним и обменяться мыслями по поводу хода реформ в Украине. Тогда он говорил, что всё получится и Украина на правильном пути, я же отвечал, что у нас много хороших планов и идей, но большая проблема с execution (исполнением). Он согласился и добавил, что также важны в реформах и вертикальные, и горизонтальные коммуникации. Я надолго запомнил эту беседу, прежде всего потому, что вице-президент США — это должность, позволяющая видеть многие вещи и процессы на принципиально ином уровне. Именно тогда я понял, что глобальное лидерство США обеспечивается прежде всего стратегическим видением, эффективными институциями, а также качественным execution и коммуникациями.

Сегодня только ленивый не размышляет о том, какой будет политика Трампа по отношению к Украине. Рекордное количество украинских политиков на инаугурации 45-го президента США как будто подтверждает тезис, что пульт дистанционного управления от Украины находится в Вашингтоне. Я люблю США. Я имел возможность учиться в Школе госуправления им. Кеннеди Гарвардского университета и понимаю, насколько мы отстали в развитии от глобального лидера, который действительно задаёт тон развития всего мира. Но в то же время я горд тем, что украинец. Я живу в суверенном государстве и хочу, чтобы моя страна стала по-настоящему независимой. Не выступала разменной картой в чьих-то переговорных позициях, а приобрела бы собственную субъектность в Европе и мире.

"Миропорядок, установленный в Ялте, и Вашингтонский консенсус трещат по швам, и это открывает возможности для таких стран, как Украина, продемонстрировать свою антихрупкость, устойчивость и развитие. Это наш вызов"

Я уверен, что субъектность, как и разруха, по мнению профессора Преображенского, появляется не в клозетах, а в головах людей. Тех самых людей, которые и есть страна. Украина — это и учителя, и врачи, и предприниматели, и госслужащие, и герои АТО, и мэры городов. Украина начинается с каждого их нас, и её субъектность в наших головах. Часто становится легче, когда тебе говорят, что именно нужно делать и помогают не упасть в пропасть, но путь нельзя пройти чужими ногами, как невозможно прожить чужую жизнь. Путь приобретают только субъекты, и зачастую недёшево. Поэтому нам, как новой демократической стране, важно ориентироваться на лидера, но при этом понимать и отстаивать на всех возможных фронтах свои национальные интересы и повестку дня.

Мир драматично меняется. Не трагично, а именно драматично. Миропорядок, установленный в Ялте, и Вашингтонский консенсус трещат по швам, и это открывает возможности для таких стран, как Украина, продемонстрировать свою антихрупкость, устойчивость и развитие. Это наш вызов, и сегодня в значительной мере от нас зависит вектор развития не только Центральной и Восточной Европы, но и мира.

Сегодня Украина переживает сложный момент истории. Пройдя многие испытания в полярном и озлоблённом обществе, к началу 2017 года мы имеем институционально слабое государство с открытым "кровотечением" с одной стороны и ампутацией части "тела" с другой. В этой реальности для сохранения страны нам всем важно помнить про собственный путь, который нам достаётся очень дорогой ценой. Важно перестать жить иллюзиями о том, что кто-то за нас построит дом. Это наша работа, и давайте откажемся от швыряния камнями друг в друга и внутри страны, и на международном уровне, а займёмся делом каждый на своем месте. Ещё прошу не забывать про важность коммуникаций, а также качественный execution, и всё у нас получится.