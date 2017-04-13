Ролевые игры. Почему хорошему врачу не нужна реклама

Пациенты про себя сами так громко и яростно заявляют, что и помочь нечем. Давайте перейдём на другую строну

Перед врачами "первички" в Украине сейчас стоит задача быстро найти 2000 пациентов и заключить с ними декларации. Мощный квест для людей, которые умеют лечить, а не собирать базу клиентов или выстраивать стратегию и тактику маркетинговых активностей. Вероятно, врачам никто не даст ни карту, ни компас. Надо помогать. Тем более что рекомендации для докторов можно с небольшой корректировкой использовать и для других специалистов.

Я хорошо знаю медиков. Они с удовольствием ходят на мои бизнес-конференции. Иногда я попадаю рекламой в социальных сетях не во врачей. И тогда под моими текстами о маркетинге для частной медицины появляются проклятия. Это пациенты желают мне гореть в аду, они считают, что рекламировать медицинские услуги — страшный грех. Если от нечего делать вступить в переписку, то выяснится, что пациент пришёл по рекламе к врачу и в итоге остался недоволен. Бывает.

Получается, что правило "хорошему специалисту реклама не нужна" если и работает, то не круглосуточно и не для всех. Зачем-то же пошёл пациент по рекламе. Почему-то не придумал способа иначе найти того самого хорошего специалиста.

Но сейчас не про пациентов. Честно говоря, пациенты про себя сами так громко и яростно заявляют, что и помочь нечем. Давайте перейдём на другую строну. Я немного сгущу краски, чтобы не делать постоянные оговорки. Итак…

Представьте, что вы врач. Хороший, внимательный, знающий и для полноты картины — красивый. Вы настолько прекрасны, что вылечили всех-всех больных в округе. И ничего вам не остаётся, как переехать в ближайший большой и густонаселённый город, чтобы не менять профессию и не стоять перед горьким выбором — идти на биржу труда или сразу на панель.

В большом городе много врачей, но пациентов больше. На всех хватит. Но о вас ещё никто не знает и не может рассказать всему миру, что вы — тот самый специалист, которому реклама не нужна. Поэтому сейчас мы с вами при помощи подручных инструментов попробуем найти вам клиентов. У хорошего врача ведь не пациенты, а клиенты, да? Предположим, что этот материал вы читаете не с бересты, а с экрана какого-то устройства, подключённого к интернету. Оно нам пригодится.

"Пациенты желают мне гореть в аду, они считают, что рекламировать медицинские услуги — страшный грех. Если от нечего делать вступить в переписку, то выяснится, что пациент пришёл по рекламе к врачу и в итоге остался недоволен. Бывает"

Заходите в вашу любимую социальную сеть. Я никому не скажу, что вы ею пользуетесь. По крайней мере до тех пор, пока у вас будет фотография из отпуска вместо портрета в халате. Теперь напишите "врач" и добавьте специализацию в информации о себе. А "меня сложно найти, но легко потерять" — удалите. Заполните поля, позволяющие понять, что у вас есть профильное образование и опыт. Если вы ухитрялись во время учёбы в меде ещё тайно разгружать вагоны, не нужно об этом сообщать пациентам. Приберегите это для внуков или журналистов — такие детали неплохо украшают истории о начале фантастической карьеры. В социальных сетях — только те сведения, которые подтверждают: врач. Учился, работал, может быть, даже медицинские книги читал. Уберите котиков, фотографии из отпусков, походов, шашлыков и с пляжа. Эти семейные альбомы, столь важные для ваших родителей и друзей, нужно закрыть от глаз потенциальных клиентов. В вашей ленте всё должно быть скорее полезно-нейтрально, чем залихватски-обворожительно. Скрыли все записи от категории "все" в "для друзей"? Отлично! Теперь попросите своих друзей рассказать о вас на своих страницах в социальных сетях. О том, что вы врач, где вы работаете и почему они вас советуют. Понимаю. Сейчас должен случиться приступ панической застенчивости. Очень помогают в таких случаях воспоминания о том, сколько раз вы лечили своих друзей, их детей, любовниц, тёщ, собак. Поскольку "вы же друг" и "вы же врач", вам звонили ночами и приходили на приём без очереди. Могут эти люди наконец-то вас отблагодарить с пользой? Они даже рады будут! Вместо результата теста "Какая вы пресноводная рыба?" напишут "Хочу вам рассказать про своего друга. Он прекрасный врач и работает в клинике "Солнышко". Я много лет лечусь у него и решил, что его золотые руки и голова смогут и вам быть полезны". И попросите указать активную ссылку на вас. Заведите правило — писать у себя на странице ответы на те вопросы, на которые устаёте отвечать. Спрашивают вас несколько раз в день, что победит зелёнка или йод? Напишите об этом пост. Его будут читать и им делиться, привлекая к вам новых потенциальных клиентов. Вы этим уже принесёте пользу. И, может быть, кто-то перестанет лечить перелом настойкой подорожника на водке. Один раз в неделю консультируйте в интернете. У себя на странице или на специальных форумах, в сообществах или группах. Я не прошу вас по фотографии ставить диагнозы и отправлять по viber схему лечения. Но начав со слов "в таких случаях обычно", вы можете высказать своё мнение. Как-то же вы по телефону всю семью консультируете? И даже если ваш совет будет — немедленно идите к врачу, он может спасти кому-то жизнь. А вам добавит плюс в социальную и PR-карму. Старайтесь виртуально присутствовать там, где есть ваши потенциальные клиенты. Вы педиатр? Мужайтесь! Вам нужно быть на форумах для мам. Можно написать администратору сообщества предложение и бесплатно, скажем, раз в неделю пару часов отвечать на вопросы. Обязательное условие — ссылка на вашу страницу или, в крайнем случае, указание места работы. Комментируйте ярко, по делу, по вашему профилю. Не нужно изобретать градусник — просто не поленитесь прокомментировать пост о медицине, болезни, лечении чем-то более интересным и полезным, чем лайк. Есть специальные сервисы, которые ищут свежие запросы о поиске врачей на форумах и сайтах. Если ими воспользоваться, то вы можете оперативно, как супермен, появляться там, где только что написали "А помогите найти хорошего врача". Можете считать, что спасаете мир от самолечения. Потому что если на такой комментарий не откликнетесь вы, это сделает целая толпа больных. Посетили конференцию? Очень хорошо. Напишите об этом. Упомяните интересных спикеров, отметьте самые важные для вас темы. Не ограничивайте себя фотографией бейджика, лежащего у стаканчика с кофе. Только вам кажется, что это красиво. Текст же и ссылки дадут понять клиентам и коллегам: вы развиваетесь. Можете завести себе канал в "Телеграмме" и дублировать туда самую полезную информацию для пациентов. Там же со временем можно будет писать что-то более коммерческое, например, о новых услугах клиники или вашем новом месте работы. Это же ваши пациенты, которые будут с вами — то, что так ценят хорошие топ-менеджеры после опыта работы и образования. Не стесняйтесь и публикуйте отзывы. Придумайте, как избавиться от собственной скромности. Даже банальное "Не люблю хвастаться, но как приятно получать такие сообщения…" часто помогает. Только не надо додумывать и приукрашать — фальшь чувствуется, а лучше пациента всё равно никто не скажет. Люди верят людям.

Вы — врач, а я — маркетолог. И должна вам сказать, что все вышеперечисленное — не реклама. Ведь хорошему специалисту реклама не нужна.