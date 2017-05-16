Тактика Колобка. Чем Порошенко отличается от Трампа

В мае Дональду Трампу предстоит первый большой зарубежный тур. Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Ватикан, а затем примет участие в сессии НАТО в Брюсселе и встрече Большой семёрки на Сицилии. График очень плотный и напряжённый для любого опытного дипломата, даже молодого. 45-й президент США ни опытом, ни молодостью похвастаться не может. А повышенное глобальное внимание к любому действию экстравагантного лидера ещё больше повышает уровень стресса, в котором ему предстоит оказаться.

Но не меньший стресс переживают и американцы, которым предстоит отпустить своего руководителя за рубеж. Трамп дома, в родных стенах Овального кабинета умудряется создать проблемы национальной безопасности. Чего же от него ожидать в непривычной обстановке и состоянии неизбежной усталости от многочисленных перелётов и встреч? Сейчас в Вашингтоне пытаются потушить устроенный президентом США пожар. Он якобы поделился с россиянами в лице министра иностранных дел Лаврова и посла Кисляка сверхсекретными данными, которые ставят под удар разведывательные источники страны — американского союзника. Именно в стенах Овального кабинета и на фоне обвинений президентской команды в особых отношениях с Россией.

Дональд Трамп очень любит поговорить и считает себя мастером разговорного жанра. И в избыточной говорливости у него регулярно проскакивают вещи, которые заставляют окружающих хвататься за голову. Именно так он походя оскорблял женщин, мусульман, ветеранов — The New York Times как-то насчитала 281 позицию из задетых тогда ещё кандидатом в президенты людей, газет, организаций, компаний и целых стран.

"В отличие от своего американского коллеги украинский президент практически никогда не говорит лишнего. Больше того, чтобы не сказать лишнего, он предпочитает вообще отмалчиваться и не говорить даже необходимого"

Пётр Порошенко тоже умеет говорить. Нельзя сказать, что любит, но умеет. В отличие от своего американского коллеги украинский президент практически никогда не говорит лишнего. Больше того, чтобы не сказать лишнего, он предпочитает вообще отмалчиваться и не говорить даже необходимого. Ему целый год понадобился, чтобы выйти на очередную пресс-конференцию, но и там Пётр Алексеевич больше был озадачен тем, чтобы ничего не сказать. Журналисты, кстати, подхватили эту игру и старались загнать президента-Колобка в угол, а он улыбался и шутил, уходя от этих преследований.

В сухом остатке единственная новость, которую сообщил нам президент, сводится к тому, что сейчас он нам ничего важного говорить не будет, а скажет осенью, в послании к Верховной Раде. Даже неудобно перед человеком, что потревожили.

И манера Трампа, и манера Порошенко — это примеры плохой политической коммуникации. В своих отдельных проявлениях они могут даже кого-то очаровывать, непосредственностью или гладкостью речи, но на дальней дистанции недостатки начинают играть главную роль. Одного слушают, с замиранием сердца или презрительным удовлетворением ожидая очередного ляпа, другого перестают слушать, потому что всё равно не скажет ничего.

При всей разнице и Трамп, и Порошенко больше любят себя в разговоре, чем ценят возможность сообщить людям что-то важное, а если и возникает необходимость появления на публике, они вообще предпочли бы монолог необходимости уворачиваться от вопросов прессы. Горячая любовь американского президента к прессе известна, наш просто не так откровенен. Кому-то вопросы позволяют уточнить и лучше донести свою позицию, но не в том случае, когда этой позиции нет или её лучше поглубже спрятать.

Собственно, нас таким подходом не удивить: самое молчаливое министерство в Украине — Министерство информации. Удивляет то, что кто-то ещё считает политику умалчивания и увиливания хорошей политикой. Хорошего политика мы узнаем сразу: ему будет что сказать Украине и про Украину, он с удовольствием и увлечённо будет делиться с нами своими взглядами и жадно ждать новых вопросов.