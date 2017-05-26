Нет, он не Черчилль, он другой. Может ли Порошенко считаться успешным президентом

Приближается третья годовщина президентства Петра Порошенко. И нельзя сказать, что приближается стремительно. Насколько головокружительно развивались события в 2014 году, настолько неповоротлив и заторможен в реакциях год 2017-й. Если лидер, уполномоченный после Майдана и в начале войны возглавить страну, ставил задачу замедлить процессы изменения Украины, если это было его прямой или косвенной целью, он её достиг. Тормозя смертельно опасные тенденции, руководство страны заодно стреножило все остальные. На малом ходу легче поддерживать иллюзию управляемости. Может ли Порошенко при этом считаться успешным президентом?

В обществе, которое зависло между прошлым и будущим, между войной и миром, между западом и востоком, между небом и землёй, невозможно нравиться всем. Наверное, никто не смог бы в таких обстоятельствах остаться широко популярным, неизбежны глухое недовольство и открытые проклятия от тех, кого перемены лишают привычного комфорта, и от тех, кого бесит улиточный темп реформ и их большей частью имитационный неглубокий характер. Пётр Алексеевич не в чести и у тех, и у других.

На третьем году президентства неизбежно встаёт вопрос, бывать ли году шестому, седьмому и так далее. И если всё-таки бывать, то как перебраться через барьер выборов с непомерным грузом нынешней непопулярности. А пока президент решает для себя эти вопросы, Украина пытается определить, какой глава государства ей нужен. Рейтинги явно свидетельствуют, что нынешний предлагаемый ряд не устраивает подавляющее большинство. Все эти люди в опросных листах — не то и не о том. Они появились на политическом горизонте два десятка лет назад и всем, чем могли удивить, удивили. Как-то безрассудно кому-то из них отдать в 2019 году ещё драгоценные пять лет Украины, ведь это будут решающие годы, которые просто недопустимо угробить, барахтаясь в старом болоте. Порошенко, безусловно, из лучших грязеходов, да, пожалуй, и лучший, буквально ас, но разве не очевидно, что на новом этапе требуются иные навыки?

Проблему президентства, кстати, решаем не мы одни, и это задаёт контекст наших раздумий на эту непростую тему. Французы остановили выбор на парне совсем нового политического поколения, человеке, который не только соответствует современным трендам, а их задаёт. Штаты после сверхсовременного для них Обамы сделали два шага назад и сейчас чешут в затылке, как с наименьшими потерями пережить президентство замшелого и непредсказуемого Дональда Трампа. Россия в следующем году продлит бесконечное царствие Владимира Путина, продолжая вместе с ним дальше скатываться в маразм и моральное скотство.

"Порошенко, безусловно, из лучших грязеходов, да, пожалуй, и лучший, буквально ас, но разве не очевидно, что на новом этапе требуются иные навыки?"

И в этом ряду как-то слишком очевидно, что Порошенко — политик путинского поколения и соответствующего опыта, а отнюдь не макроновского или обамовского. Украине бы сосредоточиться на поиске новых фигур, способных обеспечить и стране новое качество, а не подключаться к увлекательной, но бесперспективной игре по взвешиванию возможностей нынешнего президента прорваться на второй срок. Ещё раз: чем мучительно выбирать, от чего несъедобного меньше пучит, лучше потратить время и усилия на поиск съедобного и даже — почему нет? — вкусного.

Означает ли это чёрную неблагодарность по отношению к политику, который возглавил страну в очень нелёгкие годы? Нисколько. Второй срок далеко не всегда подарок от благодарных граждан в знак признательности за какие-то прошлые заслуги. Британцы при всём безмерном уважении к Уинстону Черчиллю в 1945 году предпочли другого премьера: другое время, другие задачи. Пётр Алексеевич ну очень сильно не Черчилль, и это тоже немаловажный вывод из прошедших трёх лет, для кого-то в 2014 году это было неочевидно.

Оставшиеся два года Порошенко может посвятить непростой интриге собственного переизбрания, тратя время и огромные усилия на преодоление сопротивления не только конкурентов, но и подавляющей части общества, относящегося к нему с недоверием. Полученный таким образом срок, как не раз бывало, превратится не в награду, а во взаимное мучение страны и лидера. А может расслабиться, выкинуть дурацкую идею о собственной незаменимости и сопровождающие её чёрные и небезосновательные мысли о неизбираемости и в охотку поработать на будущее страны. И вдруг окажется, что два года — это не слишком мало до дня следующих выборов, а очень много для решения важных и интересных проблем. Но мы ведь знаем уже, к какому решению склоняется президент, верно? Не умеет Пётр Алексеевич удивлять.