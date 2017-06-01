Счастье сесть в лужу. От чего надо защищать детей

Счастливый мир могут создать только счастливые люди. А они вырастут только из счастливых детей

Давным-давно, когда вон та липа, растущая у соседнего дома, наверное, была ещё прутиком, а я жила в другом районе, случилась история, которая почему-то никуда из памяти не девается. Хотя лет ей уже, как говорится, и лет...

В одном пятиэтажном доме на одной киевской улице жила семья. Молодая пара (кажется, их звали Таня и Саша) с малышом по имени Илья, которому в то лето было года два. Конечно же, были бабушка и дедушка, но их имена из памяти стёрлись, хотя сейчас это и не имеет значения.

Был конец мая или начало июня. Выходной день. Супруги явно собирались на прогулку, потому что Саша с Ильёй уже довольно долго томились во дворе, дожидаясь любимую жену одного и любимую маму другого. Таня, надо полагать, наводила последние штрихи в своей и так безупречной внешности. Я не уловила момент, когда весь в белом Илья остался во дворе один. И наедине с огромной лужей, образовавшейся посредине двора после ночного дождя. Лужа была великолепна. Удержаться было невозможно. И невероятно нарядный мальчик, пару раз обойдя по кругу это почти озеро, наконец-то решился. Он, решительно ступая, быстро оказался прямо по центру водной преграды — буквально рядом с ивовой веткой, которую всё тот же ночной ливень сорвал с дерева.

Постоял. Оглянулся. Явно не поверил своей свободе и своему счастью. И сел. Прямо в лужу. В самом прямом смысле. Прямо в невероятно белом костюмчике.

Такого счастья я не видела никогда и нигде больше. Белоснежный малыш сидел в центре громадного водоёма, который просто невозможно было обойти. Когда ещё такое счастье выпадет? Сидел и заливался смехом, излучая радость, которой в тот момент хватило бы на весь мир. А потом придумал ещё лучше. Хлопнул ладонями по далеко нестерильной воде, подняв вокруг огромное количество чёрных брызг, тут же оставивших грязные разводы на одежде, которая всего несколько минут назад была белоснежной. "Вот это да!" — и так несколько раз… Именно "Вот это да!" я не могу забыть уже многие годы.

Самой непрогнозируемой была реакция семейства, которое уже в полном составе стояло "на берегу". Все смеялись. И мама Таня, и папа Саша, и бабушка с дедушкой. Они тоже радовались и веселились и не могли остановиться от хохота. Когда отсмеялись, Саша подхватил счастливого малыша на руки, и все отправились переодеваться, потому что изрядная доля детского замурзанного счастья досталась каждому.

"Главное, от чего надо защищать детей, — от безразличия, от непонимания красоты обычной грязной воды, которая, к тому же, через пару часов испарится"

Переоделись на удивление быстро. И ушли по своим воскресным семейным делам, вполне довольные жизнью, друг другом и, наверное, ночным ливнем, который оставил во дворе такую замечательную лужищу… А потом они уехали. Кажется, в Израиль. И в нашем дворе (да только ли во дворе) стало на одну счастливую семью меньше.

К чему это? А к 1 июня. Который с 1925 года считается Международным днём детей. А раньше даже именовался Международным днём защиты детей.

От чего защищать этих восторженных малышей, которые так и норовят влезть в самую грязную, самую противную и самую большую лужу? От войны. От голода. От жестокости. Да, это так. Но самое главное, от чего надо защищать детей, — от безразличия, от неумения и нежелания слушать и слышать, от хронической нехватки времени, от непонимания красоты обычной грязной воды, которая, к тому же, через пару часов испарится.

Понимаете, счастливый мир могут создать только счастливые люди. А ведь они вырастут только из счастливых детей.

Которые могут плюхаться в грязи просто посреди двора.

Которые могут притащить в дом больного котёнка, и его не выбросят, а будут лечить, а потом из этого горя вырастет роскошный котище.

Которым мама разрешит не пойти в школу, потому что надо отвезти в зоопарк птицу-кулика с переломанным крылом.

У которых есть время послушать дождь.

Которые вообще умеют и понимают многое, что умеют делать, говорить и понимать только счастливые. И главное, что они готовы делиться своим мироощущением со всеми.

Даже когда у них не самый лучший в жизни день или даже не самая лучшая неделя. Но они точно знают, что впереди их обязательно ждёт что-то радостное, доброе, светлое, хорошее, весёлое и справедливое.

Даже если перед этим была буря, поломавшая иву и разбросавшая ивовые ветки по всему миру.