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Главная » Мнения » Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу

Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу
Фото: Давид Френкель / meduza.io

Россия убивает всё живое снаружи и внутри, приводя себя в соответствие с вождём

13.06.17 179
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщают российские СМИ, заявил, что мирное небо и благополучие в России напрямую связаны с существованием одного человека, и всем известно его имя. "Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года, только один человек может справиться с этой задачей — Путин. И это понимаем не только мы. Понимают и наши противники, которые не отказались от своих целей: расчленить Россию и лишить её суверенитета". Соответственно, и кандидат на президентских выборах 2018 года у россиян, выступающих за мир и благополучие, может быть только один. Зюганов и Жириновский поёжились: эта логическая конструкция не оставляет им даже прежнего места потешных имитаторов. По всему выходит — враги.

Володин не сказал ничего нового для себя. Именно ему принадлежит сказанная осенью 2014 года знаменитая фраза: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". С тех пор первый заместитель президентской администрации перебрался на работу в Госдуму, но себе не изменил. Правда, теперь в формулу выживания добавились ещё коварные противники, которые только ждут, чтобы расчленить Россию. Пригоршня паранойи — дань времени, потому что 2014 год был годом удивительных побед, а нынче враги поджимают.

Никто и не сомневается, что в 2018 году Владимир Путин легко получит право на новый шестилетний срок. Тем, кто родился в начале его правления, к концу этого срока исполнится двадцать четыре года. Кому было двадцать четыре — почти пятьдесят. Если нужно объяснение, почему отдельные россияне выходят на протесты, вот вам самое простое. Да, для кого-то, наверное, важно, что пустеет холодильник, кому-то противно видеть происходящее в телевизоре. Найдутся и редкие те, для кого "крымнаш" — невыносимый национальный позор. Но вот эта вечность вождя мучительно переживается как тяжёлое унижение, пусть и не всегда осознаваемое. Быть россиянином сейчас унизительно.

"Россия идёт на закат вместе с Путиным. Он ведь и впрямь Россия. Он — судьба"

Эта униженность, которая у немногих прорывается в протест, у других оборачивается крикливыми требованиями признания российского величия. Чем больше униженность, тем громче и требовательнее крики. Полная аналогия с пьяным "ты меня уважаешь?", за которым кроется смутное ощущение, что основания для уважения предательски уплывают, поэтому их надо срочно зафиксировать хотя бы какими-то словами.

Национальный лидер стареет, его внутреннее всё очевиднее проявляется наружу, и маскировать эти отталкивающие проявления ему уже скучно, да и неохота: куда весь этот электорат денется. Россия тоже становится всё откровеннее в проявлениях своей антироссийскости, ненависти к живому в себе. Россия идёт на закат вместе с Путиным. Он ведь и впрямь Россия. Он — судьба.

Кто-то, может, не хочет такой судьбы, но для таких всегда найдется место в автозаке. И, положа руку на сердце, свободных мест остаётся намного больше, чем занятых.

Молодёжь, никогда не знавшая другого лидера и о праве выбора узнающая только из зарубежных новостей и западных фильмов, хотела бы попробовать, каково это, настоящая политика. Так пробуют наркотик или экспериментируют в сексе. Пока ничего, кроме кричалок  "Раз, два три, Путин уходи!" и "Долой царя!", накреативить не получается. Царь почему-то не уходит, мода на адреналин от редких уличных вылазок неустойчива.  

Россия в стреноживании протестного движения переняла опыт Беларуси, где вечный Лукшенко довёл до автоматизма рефлексы населения: недовольных больно бьют, при необходимости сажают. Никому неохота, чтобы было больно, и недовольные тлеют незаметно, не причиняя власти серьёзных волнений. Но ведь понемногу тлеют и вожди, и эти точно когда-то кончатся. Только это тоже случится не по воле народа. Чтобы всё ускорилось, надо волю где-то взять. Где?

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