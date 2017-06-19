Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму
Елена Богатыренко
маркетолог
Елена Богатыренко маркетолог

Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму

Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму
Фото: varlamov.ru

Пломбир за 20 копеек всегда идёт в комплекте с расстрелами и репрессиями. Об этом надо помнить тем, кто, мечтая о прошлом, помог "отжать" Крым

19.06.17 1249
1600

Хочешь пломбир за двадцать копеек? Расстрелять! А как вы хотели? В той стране, о которой ностальгируют любители пломбира так и было: он шёл исключительно в связке с расстрелами и насилием. А если вы об этом не помните, вам просто повезло. У родителей спросите. А лучше у бабушек с дедушками. Их уже нет на свете? Ну нет, так нет. Значит, и пломбира нет. Закончился. Потому что не бывает дёшево, вкусно и даже совсем "бесплатно", когда люди в тюрьмах, лагерях или расстреляны так, что могил не найти. Это единая система, и она иначе не работает.

Давайте так: если пломбир по двадцать копеек, то завтра вы выезжаете на товарном поезде в Узбекистан, потому что вы крымский татарин (или украинец, или немец, или чеченец, национальность можете написать любую) и теперь вы враг. А в ваш дом понаедет титульная нация, и она потом будет решать, вернётесь вы сюда когда-нибудь или это теперь их историческая родина, потому что теперь они живут в украденном у вас доме и их больше. Вас в Узбекистан, а на велосипеде вашего сына будет ездить чужой ребёнок, в вашей постели будут спать чужие люди, есть из ваших чашек/тарелок и смотреть ваш телевизор. Потому что пломбир.

А если вы еврей, извольте терпеть антисемитские анекдоты в быту, на работе и в университете, невозможность расти по карьерной лестнице, потому что "квота". А на 1 мая у вас будет не шашлык, а демонстрация радости трудящихся. И седьмого ноября тоже — в дождь, снег, при любой погоде вы будете выражать поддержку партии и правительству, а не дома в тепле смотреть парад по "отжатому" телевизору и гордиться. Если у вас есть дом, корова и огород, то отобрать и расстрелять. Потому что это излишество. А ваши дети в школе до уроков будут слушать политинформацию. Ведь они точно должны знать, что живут в самой лучшей стране в мире, где пломбир настоящий и стоит всего двадцать копеек, а эскимо дефицит, потому что это баловство и дети должны расти в строгости.

Я это к чему. Те, кто помог "отжать" Крым, кто предал родину и людей, позвал на нашу землю войну, сейчас не понимают, почему у них тоже "отжимают" эту землю. Ведь они же так радушно встречали "освободителей". Про пломбир они вспоминают с радостью и ностальгией, а про то, что "отжимали" и в 20-х, и в 30-х, и в 40-х годах прошлого века, делают вид, что не помнят. А пломбир всегда идёт в комплекте с расстрелами и репрессиями. Ту родину, которую они позвали, она "всё равно тебя бросит, сынок". Уж такая эта страна была и такая страна есть — оккупировавшая мою землю.

"Те, кто помог "отжать" Крым, кто предал родину и людей, позвал на нашу землю войну, сейчас не понимают, почему у них тоже "отжимают" эту землю. Ведь они же так радушно встречали "освободителей"

Каждый раз, когда кто-то начинает сравнивать цены, количество отдыхающих, уровень жизни, размеры пенсий в оккупированном Крыму и остальной Украине, я напоминаю, что в этот самый момент Олег Сенцов уже три года не может снимать фильмы и не видит своих детей, дети Решата Аметова вообще больше никогда не увидят своего отца, родители Эрвина Ибрагимова уже больше года ищут своего похищенного сына, Ахтем Чийгоз два года сидит в СИЗО и не может увидеть свою умирающую мать. Потому что кто-то захотел пломбир и закрывает глаза на репрессии, стукачество, ложь и террор.

В моём детстве пломбир был. В ненавистном мною бумажном стаканчике. Я любила в вафельном, но такое мороженое в наш город привозили редко, почти никогда не привозили эскимо, которое я любила больше всего, и никогда не привозили шоколадное в шоколаде, которое я первый раз попробовала, когда мне было лет пятнадцать, не меньше. А в это время в какой-нибудь Италии дети могли выбирать как минимум из десяти сортов потрясающего джелато и им разрешали это делать их родители, считая, что у ребёнка должен быть выбор во всём, включая мороженое.

И ещё про пломбир. Про медицину. Когда мне было 4 года, мне делали операцию. Удаляли из носа какие-то образования, которые мешали мне дышать. Сказали, что это полипы. Знаете, как делали эту операцию в то время, когда пломбир был по двадцать копеек? Меня, четырёхлетнюю девочку, привязали ремнями к креслу, медсестра зажала руками мою голову и врач наживую (наживую!) наощупь (наощупь!) щипцами через рот отрывал эти полипы в носу. А через 30 лет после этой варварской операции (кстати, врачей и всё, что с ними связано, я ненавижу всю свою жизнь, потому что белые халаты прочно связаны в моей голове с кровью и болью, а не с исцелением) я прочитала в одном журнале, что в то же время, когда мне было четыре, во всём цивилизованном мире эту операцию уже давно делали под наркозом. И мне себя стало очень жалко. Потому что в Италии дети ели любое мороженое и операции им делали под наркозом. А я ела пломбир за двадцать копеек в бумажном стаканчике вместо эскимо и меня крепко привязывали к медицинскому креслу, вырывая наживую часть меня и причиняя мне боль.

Поэтому предлагаю не размениваться на такие мелочи, как суды, адвокаты и пожизненные заключения, а за ностальгию по пломбиру за двадцать копеек расстреливать. В нагрузку к пломбиру — в лучших традициях той страны, о которой грезят его фанаты.

16
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Запрет на западные инвестиции в Крым продлен еще на годСкандал вокруг выступления Scooter в оккупированном Крыму разгорелся в ФРГЧубаров: После деоккупации Крым должны покинуть 200 тыс. россиян

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5013
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 717
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 12546
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2211
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2351
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2225
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1396
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1655
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2588
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1743
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 7683 / 8634
  2. У богатых свои причуды. 13 самых дорогих игрушек миллиардеров 2842 / 5013
  3. Украинские пограничники не пустили в страну российские танковые "луны" 2807 / 3232
  4. В конотопской бане депутат не поделил золотой кулон с оппонентом 2466 / 2778
  5. Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора 2256 / 2573
  6. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 2080 / 2320
  7. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 1669 / 1841
  8. Наезд фургона на пешеходов в Лондоне будет расследоваться как теракт 1620 / 1730
  9. Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов может "раствориться", - Трепак 1526 / 1665
  10. NASA показало фото из космоса: Черное море становится бирюзовым 1515 / 4205
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 32 / 8634
  2. Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов может "раствориться", - Трепак 14 / 1665
  3. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 11 / 10206
  4. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 11 / 1841
  5. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 8 / 2320
  6. В Украине отмечают День медика 8 / 1468
  7. О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО 6 / 1065
  8. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 5 / 1441
  9. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 5 / 2351
  10. Марш равенства в Киеве: как это было 5 / 1284
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.