Макрон как мера вещей. Почему за французом интересно наблюдать

Уже как-то и не верится, что новый французский президент всего полтора месяца назад принял полномочия у своего предшественника. За это время Эммануэль Макрон успел сенсационно обеспечить себе парламентское большинство, стать важным фактором европейской политики и установить личные контакты с заокеанскими партнерами. Он прекрасно выдержал испытание знаменитым рукопожатием от Дональда Трампа и отдохнул душой в разговоре с Джастином Трюдо. В числе внушительных побед – прием Путина, не оставивший тому иллюзий.

И вот Макрон, выйдя из-за спины Ангелы Меркель, уже энергично вгрызся в минский процесс, про который все знают, что ловить там абсолютно нечего. Но ведь нечего было ловить и на президентских выборах, правда?

Эммануэль Макрон не с Марса спустился, и он не хуже других знал, насколько французская политическая система ригидна, не приспособлена к решительному обновлению. Тем интереснее вызов. Он с ним справился. Справится ли французский лидер с прочими вызовами, большой вопрос, но его отвага не может не подкупать. Там, где другие мудро призывают считаться с обстоятельствами непреодолимой силы, указывают на рвы и стены, находятся те, кто готов проверить, настолько ли препятствия внушительны, как кажутся на первый, второй и третий взгляд или даже после десятой попытки. И мало что так доставляет удовольствие и укрепляет веру в человека, как победа людей, подчинивших себе обстоятельства.

Поэтому за французом так интересно наблюдать. Однажды получив несравненный кайф от победы, в которую никто не верил, хочется получать его еще и еще, это касается как победителей, так публики, требующей новых чудес. Макрон становится некоторым эталоном, по которому сверяют смелость и преобразовательный потенциал других политиков, к их большому неудовольствию.

"Макрон становится некоторым эталоном, по которому сверяют смелость и преобразовательный потенциал других политиков, к их большому неудовольствию"

С другой стороны, Дональд Трамп тоже ведь чудом проскочил все барьеры, которые система ставит на пути новичков в американской политике. И теперь Вашингтон и вся страна от побережья до побережья, когда со смехом, а когда с тихим ужасом, наблюдает за своим 45-м и при этом совершенно выбивающимся из ряда вон президентом. Трамп, конечно, в свою очередь спровоцирует немалые изменения, но они будут больше похожи на укрепление задним числом безопасности корпоративной сети, пропустившей кибератаку или проникновение ребенка в систему управления.

Петр Порошенко в последние дни успешно встретился как с американским коллегой, так и с французским. Это не тот случай, когда партнеров выбирают, и продемонстрированное украинским президентом умение найти общий язык с обоими, такими разными новичками мирового политического Олимпа не может не вызывать удовлетворения. Можно только в очередной раз констатировать, как после беды, случившейся с нами в 2014 году, когда Путин не увидел в Западе достойного соперника и вперся в Украину, ситуация начала разворачиваться в нашу пользу. Даже несуразный триумф Трампа, похоже, оборачивается для Кремля куда большими неприятностями, чем можно было ожидать от администрации Хиллари Клинтон. Не воспользоваться так удачно складывающимися внешними обстоятельствами было бы не просто глупо – преступно.

Но вот как с обстоятельствами внутренними? Непреодолимы? Правда?