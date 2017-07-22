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Главная » Мнения » Тетрис глобального масштаба. Почему не стоит строить апокалипсические прогнозы
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Тетрис глобального масштаба. Почему не стоит строить апокалипсические прогнозы

Тетрис глобального масштаба. Почему не стоит строить апокалипсические прогнозы
Фото: Getty Images

Совокупная мировая экономика представляет собой один сплошной пузырь, который мы не устаём накачивать. Мы живём, играя в тетрис

22.07.17 118
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Бывают новости, от которых захватывает дух. И не всегда это новости о лишении неприкосновенности депутатов. Вот, к примеру, Институт международных финансов сообщил о том, что совокупный общемировой долг в I квартале этого года достиг астрономической суммы в $217 трлн. Причём только лишь за последний год он вырос на $600 млрд. Самое интересное в том, что долг этот составляет 327% мирового ВВП. То есть всему человечеству потребуется три с лишним года, чтобы его отработать. Конечно, при условии, что мы больше ничего не будем занимать.

О чём говорят эти данные? Конечно, проще всего отшутиться. В самом деле, кому человечество столько задолжало: Юпитеру, Луне или каким-то абстрактным инопланетянам с Альфа Центавра? Однако шутка не поможет даже представить себе проблему — лишь замаскировать.

А проблема на самом деле серьёзная. Точнее, их несколько. Во-первых, эта статистика показывает, что мы до сих пор в плену экономических представлений индустриальной эпохи. Что новые инструменты финансирования проектов (тот же краудфандинг, например) ещё не настолько развиты, чтобы повлиять на глобальную ситуацию. Мы по-прежнему воспроизводим кредитную модель экономики, постоянно наращивая долговое бремя. А это значит — нам по-прежнему нужно экономически расти (ибо долги следует отдавать с процентами). А рост в индустриальную эпоху означает увеличение эксплуатации природных ресурсов. К тому же он всё-таки имеет свои пределы, что неоднократно уже доказывалось экономическими кризисами.

"Тем, кто часто играет в игры, должно быть известно, что надпись game over может возникнуть на экране совершенно неожиданно. Без всякого предупреждения"

Во-вторых, данные говорят о том, насколько мы в этом мире взаимозависимы. Это было бы неплохо, если бы долг не являлся средством давления кредиторов на должников. И если бы долговая ситуация не отражала тот дикий дисбаланс между богатыми и бедными регионами мира, который мы наблюдаем сегодня.

Наконец, эта неумолимая статистика показывает, что мы живём не по средствам. Что совокупная мировая экономика представляет собой один сплошной пузырь, который мы не устаём накачивать. Что мы живём, играя в тетрис. В игру, где скорость постоянно увеличивается, фигуры падают всё быстрее, а остановиться нельзя. Но в тетрисе рано или поздно наступает момент, когда игрок уже не справляется с летящими сверху фигурами, и они заполняют всё поле без остатка. Когда такой момент наступит в мировой экономике? Кто первым скажет, что король голый? Кто запустит механизм глобального дефолта? И случится ли это прежде, чем мы найдём новые механизмы взаимодействия между людьми, странами и континентами, да с той же самой природой?

Конечно, строить апокалипсические прогнозы не стоит. На дворе лето. Атипичное, конечно (изменения климата никто не отменял), но всё же лето. И есть ощущение, что ничего не изменится и так будет всегда. Но тем, кто часто играет в игры, должно быть известно, что надпись game over может возникнуть на экране совершенно неожиданно. Без всякого предупреждения. Предотвратить это, в принципе, можно. Но вот подготовиться нельзя.

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