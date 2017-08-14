Демократия для юзеров. Какие вызовы бросает нам цифровая цивилизация

Онлайн-маска не просто скрывает личность человека, а трансформирует её. Нам кажется, что мы не можем контролировать тот образ, который воплощаем на своих страницах в соцсетях, но если научимся понимать силу тех онлайн-масок, что надеваем, то сможем им противостоять

В 1791 году французский философ Джереми Бентам, теоретик политического либерализма, создал чертёж идеальной тюрьмы, получившей название "Паноптикум". Её идея состояла в том, что за заключёнными наблюдали с центральной башни, в которой находились охранники. Арестанты не знали, за кем из них наблюдают в данный момент, и не видели, есть ли вообще кто-то внутри. Тем самым создавалось впечатление полного контроля. Впоследствии идея была реализована в кубинской тюрьме, в которой в 1950-х годах содержался Фидель Кастро. Исследователи "идеальной тюрьмы" отмечали, что физическое принуждение в таких условиях оказывалось ненужным, поскольку заключённые в присутствии постоянных наблюдателей начинали сами себя охранять. А незнание того, за кем наблюдают в данный момент, создавало в воображении преступников правила и условия того, что делать не нужно, если хочешь избежать наказания. Но что наиболее показательно, люди не только принимали такую форму дисциплины, но и вскоре переставали её замечать, воспринимая как часть повседневности.

Другими словами, поместите людей в ситуацию, когда они являются авторами собственной цензуры, и вы увидите, что они по-прежнему будут считать себя свободными.

Спустя три века идея "идеальной тюрьмы", контролирующей саму себя, воплотилась в виртуальной реальности — соцсетях. При кажущейся свободе "виртуальное общежитие" имеет внутренние правила и границы, созданные ближним кругом единомышленников и внешних надзирателей, невидимых изнутри, но так или иначе влияющих на мир виртуальной реальности извне.

Так всё-таки, соцсети — тюрьма или демократия XXI века? Фокус разбирался в скрытых механизмах сетевой самоорганизации, цифровой системе ценностей, которой мы стали подвержены, и не вполне очевидных вызовах, стоящих перед виртуальными никами в эпоху так называемого свободного интернета.

Без стыда и совести

Для многих уже не секрет, что интернет является хорошим инструментом для выявления худших качеств человека. Стремление к власти, самовлюблённость и нарциссизм, отсутствие критического мышления, графоманство, желание оскорбить и унизить другого человека (троллинг), всезнайство — это лишь неполный список того, что человек, не обладающий самоконтролем и ответственностью, публикует в сети, не задумываясь о том, что таким образом проявляет собственные недостатки.

Если граждане отказываются серьёзно относиться к своим новым обязанностям и не обращают внимания на вопросы, важные для развития себя, других и мира, в котором живут, демократия грозит мутировать в хаос

Причина такого неосторожного поведения может объясняться отсутствием чувства стыда. Ещё древнегреческий философ Платон считал стыд важным чувством, необходимым для того, чтобы человек действовал в соответствии со своими нравственными убеждениями. В знаменитом диалоге "Симпозиум" пьяный Алкивиад, древнегреческий государственный деятель, оратор и полководец, так объясняет своё отношение к мудрости Сократа, который пристыдил его тем, что он является рабом собственных желаний и страстей: "Я знаю, что не должен делать то, о чём он говорит, но как только я выхожу прочь от Сократа, любовь к собственной популярности во мне побеждает".

Тем самым Платон как бы намекает, что внутри нас всё же есть точка "правильного", просто человек сам отклоняется от неё, выбирая материальные блага, власть и славу. Другими словами, стыд и позор — то, что позволяет нам прислушиваться к нравственным знаниям внутри себя.

В соцсетях же люди, публикующие онлайн свои исповеди, тем самым освобождают себя от внутреннего арбитра — стыда. Для них цифровая толпа является неким авторитетом, исповедником. Она и служит заменой внутреннего голоса.

Обращаясь к своим френдам и подписчикам, человек надеется на то, что озвученные им потребности будут восприняты одобрительно, а причуды или возмущения поняты и приняты. Как следствие, внутренний голос совести или стыда заменяется мнением подписчиков. Те, кто не становится адептом или фанатом, исключаются из общего информационного поля. Пространство диалога сужается, превращаясь в театр одного актёра. Истина, которая обычно рождается в диалоге, уступает место мнению, а в большинстве случаев просто одобрению своих же френдов.

Но исповедь цифровой толпе таит в себе ещё одну опасность. По сути, это механизм, позволяющий разоблачить внутренние фрагменты тьмы и слабые места, которые есть в каждом из нас. А для власть имущих нет лучшего способа разделить и покорить людей, чем соблазнить их идеей саморегуляции, разоблачить их извращения, при этом пообещав прощение.

Одержимые маской

Ещё одним вызовом, стоящим перед цифровыми пользователями, является иллюзия вседозволенности, которая возникает благодаря онлайн-маскам.

В средневековой Венеции, когда маски были модными аксессуарами, государственные законы гласили, что жители не имеют права носить их после наступления темноты. Дело в том, что уже тогда власти обратили внимание на то, что граждане, надевая маски, могут вести себя неподобающим образом, проявляя своим поведением анархические наклонности.

В психологии такой эффект называется "растормаживанием", когда человек ослабляет психологические барьеры, ограничивающие выход скрытых чувств и потребностей. Подобный эффект наблюдается и в интернете.

Информация становится знанием, когда устанавливаются связи. Через них и познаётся мир и наше место в нём

Помимо "доброкачественного растормаживания", когда человек, не видя собеседника, открывается другим людям в хорошем свете, есть и "токсичное растормаживание", свойственное обычно сетевым троллям. Такие пользователи, воспринимающие поведение в соцсетях как игру, оправдывают выход своих отрицательных эмоций тем, что "меня всё равно никто не видит", "это всё лишь в моей голове", "я имею право высказывать то, что хочу, потому что мы все равны".

Но маскировка может также являться способом демонстрации справедливости. Неслучайно во многих африканских племенах маски надевали старейшины, чтобы разрешать споры между соплеменниками. Парики, которые носят британские юристы, — из той же категории. Надевая парики, они как бы дают понять, что теперь они говорят не сами за себя, а исполняют букву закона.

Таким образом, онлайн-маска не просто скрывает личность человека, но и трансформирует её. Нам кажется, что мы не можем контролировать тот образ, который воплощаем на своих страницах в соцсетях, но если научимся понимать влияние тех онлайн-масок, что надеваем, то сможем им противостоять.

Ленивый разум

Глобализация и всеобщий доступ к информации подарил нам множество возможностей, однако "цифровой рынок", где можно достать всё что душе угодно, сыграл с нами злую шутку — мы стали больше ценить доступность информации, нежели её качество. Чтение постов френдов в соцсетях по диагонали привели нас к "привычке невнимания", которую ещё в конце XVIII века интеллектуалы — строители культурных европейских традиций называли одной из главных нравственных угроз эпохи. Так, Ричард Стил, основатель The Gardian, называл невнимание признаком неопределённого образа мышления. Спешка ума не только приравнивалась к ленивости разума, но и считалась одним из главных врагов знания.

Клиповое мышление, ставшее нормой в век цифровых технологий, помимо полезных навыков вроде способности одновременно выполнять несколько дел и развития эклектического способа мышления, позволяющего соединять информационные пазлы из разных сфер, имеет и обратную сторону медали, важность которой мы часто недооцениваем.

Чтение длинных текстов, ставшее для цифрового поколения сложным и ненужным, развивает не только сосредоточение ума, что в эпоху быстрой информации может стать одним из важнейших навыков, но и учит привычке мыслить. Медленное и внимательное чтение способно вдохновлять и захватывать воображение, благодаря потоку мыслей, которые активизируют движение ума. Понять, где всего лишь информация, которая пусть и актуальна сегодня, поскольку обсуждается подписчиками, но бесполезна завтра, когда её время неминуемо закончится, а где знание, которое важнее и выше информационной повестки, потому что актуально всегда, — это умение можно развить в себе лишь при внимательном чтении.

Поместите людей в ситуацию, в которой они станут авторами собственной цензуры, и вы увидите, что они по-прежнему будут считать себя свободными

Информация становится знанием, когда устанавливаются связи. Через них и познаётся мир и наше место в нём. Можно запоминать расписание автобусов для населённого пункта, который мы никогда не посещаем, а можно использовать этот график для того, чтобы исследовать город, в который мы только что прибыли.

Интернет должен был сделать интереснее нашу жизнь, ведь нам стали доступны знания всего мира. Но вместо этого скука стала болезнью современного общества. И если есть противоядие от неё, это не информация, а смысл, который возникает тогда, когда мы начинаем искать знания, а не просто запоминать факты из актуальной информационной повестки дня.

Эмоциональная толпа

Смотреть на события через фрактальную линзу социальных сетей — уникальная современная привилегия. Это первая эпоха в истории человечества, когда каждый может высказывать своё мнение. Во всяком случае, это касается цивилизованных стран, где не господствует тоталитаризм. Толпа стала артикулированной. И это, безусловно, достижение цифрового времени. Но и эта свобода цифровых собраний ведёт к вызовам, которые стали возможны лишь сегодня.

Одним из них считается постепенный переход к макроагрессии. Показательным примером является поведение в "Твиттере" президента США Дональда Трампа, который не стеснялся в выражениях, чтобы унизить своих политических оппонентов во время предвыборной кампании, а сейчас не перестает радовать своих фанатов, используя гифки, чтобы продемонстрировать своё отношение к представителям либеральных СМИ, задающих ему неудобные вопросы.

Тенденция, когда вежливость перестаёт быть нормой в общении официальных государственных органов с представителями из народа, уже давно вызывает большие опасения не только у американских интеллектуалов. Всё дело в том, что власти поняли: толпа любит жареное и эмоциональную подачу.

Путь к сердцу избирателя из Сети лежит в современном цифровом мире не через рациональные официальные высказывания, а через эмоции. И гораздо проще, если хочешь привлечь большинство, — вызывать своим высказываниями отрицательные чувства: возмущение, агрессию, злость.

Психологи давно обратили внимание на эту особенность человеческой психики — взывать к негативным эмоциям легче, чем к положительным. Этот фактор становится нормой общения в цифровом пространстве и между лидерами общественного мнения, и их подписчиками. Желание управлять эмоциями, а не взращивать аудиторию — одна из опасностей современного виртуального пространства.

Украинские "зрада" и "перемога" в этом плане чётко проявили тенденцию эмоционального перехода из одной крайности в другую, которая сегодня актуальна и для многих других стран. В этом смысле вызовом для всех нас является готовность не идти на поводу навязанных другими людьми переживаний, а помнить, что здравый смысл невозможен, когда эмоции берут верх.

Век цифровых технологий дал нам возможность свободно говорить, сделал более открытыми для людей и мира, но потребовал за это и особую плату — ответственность и уважение друг к другу, эмпатию и сосредоточение ума, силу воли и доверие. Демократия для юзеров — шанс, предоставленный нам цифровой цивилизацией, для создания ответственного и зрелого гражданского общества. Но если граждане отказываются серьёзно относиться к своим новым обязанностям и не воспитывают себя в вопросах, важных для развития себя, других и мира, в котором живут, демократия грозит мутировать в хаос. И это самый главный вызов, который стоит перед нами сегодня.