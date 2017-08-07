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Главная » Мнения » Головка Путина. Россияне могут не увидеть своего президента на дне
Игорь Чернобельский
Игорь Чернобельский

Головка Путина. Россияне могут не увидеть своего президента на дне

Головка Путина. Россияне могут не увидеть своего президента на дне

Что происходит и чего не происходит по щучьему велению

07.08.17 21
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Головка "Путина"… Именно такой оригинальной продукцией порадовали сыроделы потребителей на агрофестивале в Подмосковье. Сам повод для проведения сытного форума в городе Истра тоже можно назвать оригинальным — праздник посвящён трёхлетию введения продовольственного эмбарго со стороны Евросоюза и США. Это "историческое" событие может стать началом целого потока праздников, посвящённых запрету на ввоз в РФ тех или иных продуктов и технологий. В свете последних крымских событий в июле 2018 года можно провести фольклорный фестиваль в Севастополе под названием "Год без турбин", когда радостные люди в шёлковом белье будут бегать вокруг большой эбонитовой палочки и вырабатывать электроэнергию для Херсонесского маяка. Впрочем, сценарии могут быть и другими.

Другими, но не радостными. Россия впервые попала в "дурную" компанию — новые ограничения нижняя палата конгресса США одобрила в рамках пакета санкций против Северной Кореи, Ирана и России. Расширение санкций (а они коснулись в основном энергетического сектора и ряда персоналий) вряд ли существенно повлияет на макроэкономическую ситуацию — Россия уже привыкла к поступающему в обход санкций "минскому пармезану" и "гродненским скампиям". Правда, из-за ограничений на ввоз норвежского лосося президенту приходится лично охотиться с гарпуном на щук, подавая населению пример импортозамещения. "Во время подводной охоты президент около двух часов гонялся за щукой и в результате всё же подстрелил её", — передаёт "Интерфакс". По словам Дмитрия Пескова, на подводной маске главы государства была установлена камера GoPro, которую, как известно, производит одноимённая американская компания из Калифорнии. А это значит, что теперь на продукцию GoPro тоже могут быть введены санкции. Тогда россияне не увидят своего президента на дне, и им придётся импортозамещаться кто как умеет.

Ещё один неприятный момент — декларирование международным сообществом факта, что россияне и носители идей чучхе стали социально близкими (соответственно, социально далёкими от цивилизованной части мирового сообщества). Проявления этой, мягко говоря, нелюбви западников к россиянам самые разные. Например, 6 августа 2017 года у памятника Бетховену в немецком Бонне состоялся митинг против участия маэстро Гергиева в Бетховенском фестивале. А до этого у маэстро были проблемы в Мюнхене, скандал во время концерта на Трафальгарской площади и вежливое уклонение министра культуры Швеции Лены Адельсон-Лильерут от контактов во время проведения Балтийского фестиваля. И дело не в том, что кому-то не нравится его манера дирижировать. Дело в том, что этот выдающийся музыкант поддержал аннексию Крыма. Правда, его имени нет в санкционных списках, а прекращать контакты деятелей искусств из-за их политических взглядов было бы сверхмерой. Но, как говорится, "ложечки нашлись, а осадочек остался".

"Россияне и носители идей чучхе стали социально близкими (соответственно, социально далёкими от цивилизованной части мирового сообщества)"

Ещё штришок — отказ пропустить российских журналистов на мероприятия АСЕАН в Маниле. Формальной причиной отказа послужило якобы несоответствие дресс-коду мероприятия — на российских журналистах были надеты джинсы, которые не соответствуют стилю smart casual в понимании филиппинцев. Хотите, господа журналисты, собственными глазами видеть, как Лавров сохраняет хорошую мину при плохой игре — покупайте патриотичные брюки от "Москвашвея" и говорите охране, что это российская спецодежда. А такие слова, как "лоферы", "дезерты" и "чинос", придётся забыть. Как минимум до отмены санкций.

Безусловно, Россия адекватно и симметрично отреагировала на вашингтонские выпады — у американских дипломатов отобрана дача в Серебряном Бору. И правильно. Приехали работать — работайте. А отдыхать будете у себя во Флориде. А если экшен-камеры не будете поставлять, изобретём свои — ведь сделали же YotaPhone, когда припекло. Ерунда, что их почти никто не покупает, а производитель терпит убытки. Как у нас говорят — "нехай гiрше, аби iнше"?! Поздравляю, iнше получилось гiрше.

Экономические санкции мирового сообщества против отдельно взятого государства являются мерой крайней. И, безусловно, двусторонне деструктивной. Например, Италия за три года санкций против РФ потеряла почти $11 млрд и 200000 рабочих мест. Но если мировое сообщество идёт на такие крайние меры, это значит, что страну-нарушителя призывают одуматься и вернуться в семью цивилизованных народов, поскольку потери для страны-нарушителя неисчислимо больше. За годы экономической блокады Куба с 1960-го по 2014 год потеряла почти триллион долларов США и надолго отстала в своём развитии во всех сферах, начиная с туризма и заканчивая компьютерными технологиями. Политика эмбарго стала тяжким бременем для экономики Ирана, которая потеряла из-за этого 50% своих нефтяных доходов. Очень бы хотелось, чтобы руководитель сопредельного государства между полётами со стерхами и плаванием за щуками опустился на грешную землю, взял в руки калькулятор и подсчитал, стоит ли овчинка выделки. Ведь даже в русских народных сказках хрестоматийные дураки со щуками договаривались. И, прошу заметить, с большой выгодой для себя. Так может, не стоит сразу гарпуном?

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