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Главная » Мнения » Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату
Игорь Чернобельский
Игорь Чернобельский

Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату

Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату
Фото: Euromag.ru

О Герхарде, во многом «благодаря» которому Мартин не победит Ангелу

17.08.17 284
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Быть канцлером хлопотно. Особенно женщине. Правые, левые, зелёные, беженцы, Брексит… А тут ещё мадам Макрон в мини-юбках! Меланья Трамп — вообще модель! Но это я так думаю. Очевидно, у фрау Меркель другое мнение, раз она уверенно идёт на четвёртый срок.

Быть экс-канцлером — кайф! Бывший глава правительства получает право иметь в своём распоряжении офис в столице с 6–7 сотрудниками и парк служебных автомобилей. Кроме того, его содержание обходится налогоплательщикам от 100 тыс. до 150 тысяч евро в год. А ещё можно читать лекции, писать книги, консультировать. Хотя это, опять же, хлопотно. Но, как говорится, не имей сто рублей…Тем более что по курсу это меньше полутора евро. А вот сто друзей и «правильный» курс всегда пригодятся. Особенно если среди друзей Путин, а курс давно выбран на Москву.

Через некоторое время после отставки с должности главы федерального правительства Германии Герхард Шрёдер понял, что на пособие экс-канцлера не прожить, и принял предложение возглавить правление Nord Stream AG.

Швейцарскую компанию создали для управления российско-немецким газопроводом «Северный поток», 51% акций которой принадлежат Газпрому. Немецкие газеты в то время соревновались, определяя размер вознаграждения, которое Шрёдер получал от российского концерна. Звучали суммы от «скромных» 200 тыс. до полутора миллионов евро в год.

"История знает случаи, когда попытки компенсировать голодное детство, устанавливая в особняках золотые унитазы, заканчивались изгнанием и презрением"

Шрёдер в интервью Sueddeutsche Zeitung заявил, что подал на клеветников в суд, поскольку цифры вознаграждения явно завышены, а участие в проекте по бесперебойному снабжению Европы газом является для него делом чести. Не будем считать чужие деньги. Заметим только, что ради «дела чести» Шрёдер оставил очень престижную и денежную должность советника по вопросам международной политики главы крупнейшего швейцарского издательского дома Ringier AG. Правда, любви к печатной продукции не изменил. На презентации опубликованной им в 2007 году книги «Решения. Моя жизнь в политике» экс-канцлер заявил: «Заслуга Путина в том, что он реорганизовал государство и создал таким образом условия для развития демократии в российском обществе».

73-летний Шрёдер был четырежды женат. Но, очевидно, хранить верность женщине (женщинам) ему сложней, чем Путину. Когда в СМИ появились фото экс-канцлера, на которых, отмечая свое 70-летие в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге, он обнимает дружески Путина, некоторые горячие головы в Германии заговорили о предательстве. Эти же голоса зазвучали в середине августа 2017-го снова, когда стало известно о выдвижении Шрёдера в состав совета директоров «Роснефти». Его однопартийцы, социал-демократы, мягко говоря, обескуражены решением своего бывшего лидера за месяц до парламентских выборов. Они обоснованно считают, что это не понравится избирателям и бросит тень на всю партию. Мартину Шульцу так и не удастся сменить Ангелу Меркель на политическом олимпе.

Маленький Герхард Шрёдер рос без отца и практически в нищете. История знает случаи, когда попытки компенсировать голодное детство, устанавливая в особняках золотые унитазы, заканчивались изгнанием и презрением. Может, не стоит создавать прецедент, при котором немецкий народ потребует внести изменения в Конституцию, чтобы снять бывшего канцлера с довольствия?..

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