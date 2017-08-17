Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату

Быть канцлером хлопотно. Особенно женщине. Правые, левые, зелёные, беженцы, Брексит… А тут ещё мадам Макрон в мини-юбках! Меланья Трамп — вообще модель! Но это я так думаю. Очевидно, у фрау Меркель другое мнение, раз она уверенно идёт на четвёртый срок.

Быть экс-канцлером — кайф! Бывший глава правительства получает право иметь в своём распоряжении офис в столице с 6–7 сотрудниками и парк служебных автомобилей. Кроме того, его содержание обходится налогоплательщикам от 100 тыс. до 150 тысяч евро в год. А ещё можно читать лекции, писать книги, консультировать. Хотя это, опять же, хлопотно. Но, как говорится, не имей сто рублей…Тем более что по курсу это меньше полутора евро. А вот сто друзей и «правильный» курс всегда пригодятся. Особенно если среди друзей Путин, а курс давно выбран на Москву.

Через некоторое время после отставки с должности главы федерального правительства Германии Герхард Шрёдер понял, что на пособие экс-канцлера не прожить, и принял предложение возглавить правление Nord Stream AG.

Швейцарскую компанию создали для управления российско-немецким газопроводом «Северный поток», 51% акций которой принадлежат Газпрому. Немецкие газеты в то время соревновались, определяя размер вознаграждения, которое Шрёдер получал от российского концерна. Звучали суммы от «скромных» 200 тыс. до полутора миллионов евро в год.

"История знает случаи, когда попытки компенсировать голодное детство, устанавливая в особняках золотые унитазы, заканчивались изгнанием и презрением"

Шрёдер в интервью Sueddeutsche Zeitung заявил, что подал на клеветников в суд, поскольку цифры вознаграждения явно завышены, а участие в проекте по бесперебойному снабжению Европы газом является для него делом чести. Не будем считать чужие деньги. Заметим только, что ради «дела чести» Шрёдер оставил очень престижную и денежную должность советника по вопросам международной политики главы крупнейшего швейцарского издательского дома Ringier AG. Правда, любви к печатной продукции не изменил. На презентации опубликованной им в 2007 году книги «Решения. Моя жизнь в политике» экс-канцлер заявил: «Заслуга Путина в том, что он реорганизовал государство и создал таким образом условия для развития демократии в российском обществе».

73-летний Шрёдер был четырежды женат. Но, очевидно, хранить верность женщине (женщинам) ему сложней, чем Путину. Когда в СМИ появились фото экс-канцлера, на которых, отмечая свое 70-летие в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге, он обнимает дружески Путина, некоторые горячие головы в Германии заговорили о предательстве. Эти же голоса зазвучали в середине августа 2017-го снова, когда стало известно о выдвижении Шрёдера в состав совета директоров «Роснефти». Его однопартийцы, социал-демократы, мягко говоря, обескуражены решением своего бывшего лидера за месяц до парламентских выборов. Они обоснованно считают, что это не понравится избирателям и бросит тень на всю партию. Мартину Шульцу так и не удастся сменить Ангелу Меркель на политическом олимпе.

Маленький Герхард Шрёдер рос без отца и практически в нищете. История знает случаи, когда попытки компенсировать голодное детство, устанавливая в особняках золотые унитазы, заканчивались изгнанием и презрением. Может, не стоит создавать прецедент, при котором немецкий народ потребует внести изменения в Конституцию, чтобы снять бывшего канцлера с довольствия?..