Поверить в себя. Свобода начинается не с революции

Истинным произведением искусства считается то, которому присущи жизненная полнота и разнообразие. Как улыбка Моны Лизы, в которой одни видят боль и страдания, другие — усмешку, а третьи — святость. Так и с народом. Для настоящего общества всегда характерны изменения. Государства, в котором убеждения застыли, а в атмосфере чувствуется насмешка стагнации, называют скорее мёртвыми.

Но есть и другие общества – живые.

Таким является и украинское общество. За полтора года жизни в Украине я не раз встречала подобные отзывы от других иностранцев. Парадоксально, но сами украинцы, когда обращаешь внимание на их достоинства, пожимают плечами и произносят: «Ну ты нас идеализируешь!» Скромность ли это, или наследие Советского Союза в форме комплекса «младшего брата» — вряд ли можно однозначно объяснить это неверие в собственные силы.

Искать потенциалы следует не в мнении большинства, как принято у социологов, а в уника­льных смыслах, рождаемых людьми, по разным причинам не согласными с этикой большинства

Процессы, происходящие в Украине, интересны миру не только из-за политических гибридных игр, используемых Россией в отношении Украины. Привлекает то, как трансформируется мышление и ценности украинцев, как формируется самодостаточность нации, как пробуждается воля и широта украинского духа, как рождается независимость не на бумаге, а на деле. Да, с болью. С ошибками. С переходом из крайности в крайность. Но, как и любому человеку, переосмысляющему себя заново, народу также необходимо попробовать разное, чтобы найти себя и осознать, «что есть Украина в XXI веке» и «зачем Украина в XXI веке».

И, вопреки украинской самокритичности, успехи уже есть. Как наблюдатель со стороны, при этом находящийся внутри украинского пространства, постараюсь доказать это на примерах.

Чтобы не быть голословной, объя­сню принцип, который позволяет мне утверждать, что в Украине идёт успешное переосмысление ценностной основы. А именно она и определяет внешнюю действительность.

Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла», объясняя, как единичные события формируют ценности сообщества, приводит пример с племенем каннибалов. Представьте, что в какой-то момент один из его представителей приходит к мысли, что чужака, с которым обычно не церемонились, необходимо не убивать, а оставить в живых. Философ поясняет, что «таким образом его совесть может начать революцию, и то, что поначалу было уникальным смыслом, может стать универсальной ценностью — «не убий».

Другими словами, уникальный смысл сегодня — универсальная ценность завтра. То есть искать потенциалы следует не в мнении большинства, как принято у социологов, а в уникальных смыслах, рождаемых людьми, по разным причинам не согласными с этикой большинства. Основываясь на этом принципе, можно объяснить и то, какие ценности формируются Украиной сегодня пока как единичные проявления, но способные стать ценностями большинства завтра.

От «моя хата с краю» к самоорганизации

Когда полтора года назад, приехав в Украину, я впервые поделилась с украинцами своими наблюдениями об их удивительной самоорганизации, надо мной посмеялись, сказав «Ты что-то путаешь. Мы, наоборот, известны своим принципом «моя хата с краю»». Вернулась с доказательствами, а мне сказали: «Ок, может быть, так и есть, но это следствие Майдана». В общем, опять не поверили в свои достоинства.

Стремление к порядку, демонстрируемое украинским обществом, приведёт к тому, что депутат будет обязан брать на себя ответственность за свой статус. Бизнесмен будет вынужден оказывать позитивное влияние на развитие общества

Сегодня самоорганизация людей уже не является чем-то удивительным. Это стало нормой. От волонтёрских инициатив она перешла в обыденные ситуации. Люди стали гораздо легче объединяться для решения разных вопросов: от политических до житейских. Самоорганизация и, как следствие, способность к сосуществованию стали ценностью украинского общества.

От терпения к терпимости

На днях одна подруга рассказала историю, которая с ней приключилась в поезде, когда она ехала из Ивано-Франковска во Львов. В плацкарте её соседями стала семья: мать, дочь и её дети. Дочь звали Джульетта. Девушка была очень открытая и доброжелательная. А вот мать совсем другая. В глаза собеседнице не смотрела, исподлобья слушала, а когда дочь ненадолго вышла, поведала о том, как хорошо, что она научила свою дочь терпению в браке: он пьёт, но на него не нужно злиться, а лучше терпеливо сносить все его капризы. Так должна делать любая жена. Рассказывая мне эту историю, подруга возмущалась тому, насколько ужасен этот совковый принцип терпения и как недальновидно поступает мать, обучая ему свою дочь.

То, что было привычной ценностью для людей, живших в Советском Союзе, в современной Украине не пользуется популярностью. Терпение как признак силы трансформировалось в терпимость, которая предполагает похожее, но нечто другое. Терпеть в советском варианте означало «быть как все». Сегодня терпеть во имя идеологии не означает быть хорошим гражданином. Появляется терпимость — мутация советского принципа, который включает в себя и терпение, и принятие личных границ других людей, и уважение к себе как к личности и гражданину своей страны. Если власть допустит неуважение к своему обществу, то жди ответку. Молчать, то есть терпеть, если и будут, то только те, кто жил по этому негласному правилу в Союзе. Воззрения прогрессивного меньшинства и здесь победили стандарты большинства, переданные в наследство от Совка.

От вседозволенности к порядку

Последствия Майдана помогли многим украинцам понять, что свобода начинается не с революции, а с ответственности, которая приходит после. И именно уровень ответственности, которую берёт на себя общество, определяет его готовность к независимости. Порядок включается после того, когда происходит принятие этой ответственности.

Возьмём простой пример. Перекрёсток. Светофор. Человек свободен перейти дорогу, когда горит красный свет, но тогда он не только рискует собственной жизнью, но и пренебрегает общественными правилами. Показывая плохой пример другим, он демонстрирует свою безответственность по отношению к существующему порядку. Так и в других сферах. По сути, депутат может брать взятки или лоббировать законы, которые будут вредить стране в целом. Но при этом он и свободен вести себя как избранный народом депутат, влияя на события ради общего блага. Участившиеся в последнее время скандалы с депутатской безответственностью показывают, что снизу, то есть в самом обществе, ценности изменились. Статус депутата, чиновника или бизнесмена предполагает ответственность перед теми, кого они представляют.

Сегодня терпеть во имя идеологии не означает быть хорошим гражданином

Всякие изменения формируются снизу, а не сверху. И победитель уже известен. Стремление к порядку, демонстрируемое украинским обществом сегодня, рано или поздно приведёт к тому, что депутат будет обязан брать на себя ответственность за свой статус. Бизнесмен будет вынужден не только заниматься собственным обогащением и лоббировать через СМИ и власть свои корпоративные интересы, но и прежде всего оказывать позитивное влияние на развитие общества. Это тот уникальный смысл, который уже стал универсальной ценностью для общества. Но пока не для его верхушки.

Процесс переосмысления Украины самой себя идёт полным ходом, развивая достоинства, формируя новую идентичность. Поэтому когда иностранец скажет вам о том, насколько удивителен украинский народ, не спешите заниматься самокритикой, а допустите, что в его словах есть доля правды. И поверьте в себя. С теми вопросами, которые сейчас стоят перед Украиной, вера в собственные силы нужна как никогда.