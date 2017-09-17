Куда бы засунуть. Сколько придётся заплатить за видео, снятые новым iPhone

Приобретая "яблочную" технику, потратиться придётся не только на гаджет, но и на место для хранения данных

12 сентября Apple представила новое поколение смартфонов: ставшие продолжением классической линейки iPhone 8 и 8 Plus и революционный iPhone X. Как и всех гаджетов компании Apple, их отличает совершенный дизайн и визуальные характеристики. И снова же, как у всей линейки продукции "яблочной компании", для этих девайсов введены искусственные ограничения в функциональности.

Маркетинговая политика Apple специально ограничивает возможности устройств, чтобы вынудить поклонников покупать дополнительные аксессуары или сервисы. Так, в своё время именно в компьютерах Apple ввели новый стандарт дискет — 3,5 дюйма, хотя массовым форматом были 5-дюймовые дискеты. Плееры iPod не поддерживали самый распространённый формат аудио — MP3 и не имели слота для расширения памяти. А седьмое поколение iPhone лишилось привычного разъёма mini-jack для наушников.

Многие пользователи возмущались революционным нововведениями, но продолжали пользоваться стильной продукцией Apple. Теперь "яблочникам" придётся смириться и с новой неприятностью — в этом поколении гаджетов ограничением стал максимальный объём памяти в 256 ГБ.

Что нового?

"Чтобы заполнить 256 Gb памяти iPhone X, нужно снять примерно 2 часа видео с разрешением 4K и частотой до 60 кадров в секунду"

Не углубляясь в технические характеристики новых смартфонов, стоит лишь отметить, что на задней панели iPhone X расположена двойная камера в 12 Мп. Как тыльная, так и передняя камеры поддерживают приложения дополненной реальности и обеспечивают съёмку видео с разрешением 4K и частотой до 60 кадров в секунду.

Если говорить о съёмке в 4К, одна минута видеоконтента в таком разрешении занимает примерно 500 Мб дискового пространства. То есть, чтобы полностью заполнить дисковое пространство iPhone, нужно снять примерно 2 часа видео.

Пользователям, привыкшим фотографировать и снимать видео по любому поводу, такого объёма памяти явно мало. Apple давно сформировал собственную экосистему, где важное место занимает облачное хранилище iCloud. Ограничивая объём памяти на гаджете, Apple вынуждает пользователей хранить фото и видеоконтент в облаке.

Сколько стоит?

Таким образом, вдобавок к цене в $1,1 тыс. за iPhone X с 256 Gb памяти пользователю придётся ежемесячно платить за хранение данных в iCloud. 2 Тб дискового пространства на сервисе в месяц стоят $10.

Естественно, можно выбрать альтернативное облачное хранилище, которое существенно дешевле. Однако надо понимать, что интеграции в экосистему Apple, как у iCloud, Google Drive, Dropbox или FEX.NET, не будет.

Критиковать Apple за развитие собственного продукта бесполезно, кроме того, облачные технологии действительно упрощают доступ к данным с любого устройства. Пользователи готовы терпеть ограничения ради продукта — об этом говорит капитализация компании, акции которой, скорее всего, снова "пробьют потолок" стоимости после старта продаж. Просто надо учитывать, что, как и в случае с авто, покупка гаджета Apple автоматически означает дополнительные затраты.