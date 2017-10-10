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Главная » Мнения » Цирк под куполом. Почему апатия страшнее зрады
Ян Авсеюшкин
обозреватель
Ян Авсеюшкин обозреватель

Цирк под куполом. Почему апатия страшнее зрады

Цирк под куполом. Почему апатия страшнее зрады
Иллюстративное фото

Незрелость политиков может обернуться большой угрозой для Украины

10.10.17 366
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Голосование на прошедшей неделе за законопроекты по реинтеграции Донбасса, помимо прочего, лишний раз напомнило о том, что за персоналии населяют Раду.

Чтобы сорвать голосование депутаты заблокировали трибуну, а бывший командир батальона «Донбасс» Семён Семенченко и свободовец Юрий Левченко подожгли в зале заседаний дымовые шашки. Камнем преткновения в законе была отсылка к минским соглашениям, хотя, по большому счёту, это бумага, позволяющая держать хорошую мину при плохой игре и продлевать режим санкций против РФ.

Большинство депутатов это понимает, но всё равно устраивает цирковое шоу — преимущественно из корыстных побуждений, желая выторговать из беды для страны побольше преференций для себя.

Необучаемость украинских депутатов стала притчей во языцех — последний раз дымовые шашки в Раде жгли в 2010 году. Блокирование трибуны по поводу и без стало нормой, драки и потасовки происходят регулярно. Культура ведения дискуссии хромает («вынеси этого козла»), дисциплины тоже — уровень прогулов в Раде всё так же высок. Кнопкодавство неискоренимо, несмотря на постоянную фиксацию происходящего  журналистами.

Спикер парламента всё чаще напоминает вожатого в отряде пионерлагеря, который не может справиться с разбалованными воспитанниками. Грозные окрики с президиума оказывают всё меньше воздействия, как и нескончаемые акции под стенами Рады.

Самое страшное последствие таких вещей — это даже не очередной политический кризис. В Украине их было уже слишком много, чтобы всерьёз обращать на них внимание.

Самое страшное — это дискредитация самого института демократии, того, благодаря чему Украина смогла выстоять под грузом внешних и внутренних проблем.

Перманентный накал страстей и конфликт приведут к тому, что люди попросту либо потеряют интерес к происходящему в политике их страны, либо запустится процесс протестного голосования, когда голосуют не за, а против, причем за самые одиозные фигуры и обманчиво простые решения.

От такой угрозы не застрахованы даже устойчивые демократии с развитыми институтами. Западный мир потрясла победа Трампа, рост популярности правых популистов в Германии, Брексит и референдум в Каталонии. Рядовые граждане используют свой голос не как метод выбора элиты, а как способ показать им фигу в бюллетене, проголосовав всем назло. Что в итоге проходят те, кто принципиально неспособен к системному законотворчеству, избирателя не волнует. Он хочет только сменить, разорвать этот порочный круг смены одних якобы недееспособных элит на других. Только делает это самым неконструктивным образом, и делает зло в первую очередь себе.

Ярчайший пример — референдум в Британии. Никто, включая самих организаторов выхода из ЕС, не ожидал, что они наберут достаточное количества голосов. Результаты стали шоком, появились предложения переголосовать обратно.

Один из главных идеологов Брексита, Найджел Фарадж, «умыл руки» и оставил страну один на один с проблемами, которые сам же и наворотил. Последствия разгребает новая «железная леди» Тереза Мей.

Аналогичный прецедент может произойти в Каталонии — несмотря на давнюю историю конфликта и борьбы за независимость, вряд ли действующие лица в полной мере осознают последствия выхода своего региона из состава Испании в ближайшей перспективе.

Постсоветским странам свойственна другая проблема. Это равнодушие, апатичное отношение к общественной жизни своей страны. Представьте, что средний класс не пошёл на выборы. Голосует в основном немногочисленная  молодёжь, активисты и масса пенсионеров. Как наиболее уязвимая категория, они больше всего подвержены манипуляциям со стороны самых оголтелых популистов.

В итоге к следующим выборам мы можем получить то, что не привидится в самом страшном сне — сборище ещё больших популистов и гречкосеев.

А немногочисленные технократы-прогрессисты, которые и так мало влияют на происходящее, останутся за бортом.

Ни о каких реформах или вообще адекватном прогрессе речи даже не будет идти, трудные и необходимые инициативы будут похоронены.

Сейчас они ещё продавливаются под требованиями МВФ и западных кредиторов, но по мере отдаления угрозы краха реформаторский потенциал снижается, и бывшие технократы занимаются легковесным социализмом, наподобие повышения минимальной заработной платы.

В отдалённой перспективе накопление таких решений вызывает экономический кризис, приходят новые популисты, обещающие простые решения, кризис повторяется, и круг замыкается. С другого края подступает угроза сторонников «твёрдой» руки, когда одуревшие от нескончаемого шапито граждане выберут любого, кто пообещает им относительную стабильность взамен на политическую лояльность.

Именно так произошло в Беларуси и России, но в итоге ни экономической стабильности, ни безопасности они не получили.

Взращивание демократии — процесс долгий и сложный, и он предполагает определённый уровень ответственности всех её участников. От избирателей требуется «долгая» память, от политиков — чувство ответственности. Здесь пока ни того, ни другого не наблюдается, самые нелепые выходки забываются и повторяются вновь.

В такой ситуации легко впасть в отчаяние, уйти во внутреннюю миграцию и абстрагироваться от всех процессов. Но пока это непозволительная роскошь. Только непрерывным давлением, выбирая лучших среди худших, Украина сможет закончить процесс выхода из исторического тупика. Иначе — стагнация...

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