Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось

Как часто приходится слышать: «Мне 30 лет, а я ничего не добился в жизни…».

А когда добиваться, если 11 лет забрано школой, а потом ещё 5 институтом? Можно, конечно, уйти из школы после 9 класса, но тогда тебе одна дорога в техникум или ПТУ – это плюс 3 - 5 лет вместо 2-х последних классов средней школы, и только после них возможен институт, или ты так и останешься без высшего образования. И того получается 11 – 16 лет, которые заканчиваются в твои 17 – 21 год и которые ни как не помогут тебе в становлении карьеры. А если тебе не удалось поступить в институт с первого раза то закончить ты его можешь и в 25.

Так общество позаботилось о том, чтобы детство не кончалось.

Придя на работу тебе говорят:

- Забудьте всё чему вас учили в институте.

- Я не учился в институте.

- Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди с высшим образованием.

Это анекдот, но очень жизненный. А ещё, это как раз тот возраст, когда в пору обзаводиться семьёй и, чтобы её прокормить, ты идёшь туда где платят, а не по специальности. И вот тебе 30 лет, ты отец или мать, пусть не большой, но семьи, родитель ребёнку. Ты смог побороть безденежье, как-то выкрутиться, кого-то обеспечить, но это всё ещё не карьера, у тебя это всё получалось, как говорится, «на перекладных», но ты уже ощутил свой статус в глазах той же семьи, знаешь цену времени и своего труда, ты уже не хочешь быть на побегушках на работе, а тебе говорят: «Ну а кто ты такой? Чего ты добился, чтобы просить такую зарплату?» И тут работодателя тоже можно понять, у него свой интерес. Насущным остаётся вопрос «когда?». Когда же надо было заниматься карьерой и какого ляда было 16, 17 … 20 лет учиться?? Нужно было неистово ходить по трупам? Нужно всё время выбирать между семьёй и карьерой? Но почему?! Кто посмел ставить человека перед выбором между детьми и благополучием?

- Если вы ничего не добились в жизни, говорите всем, что выбрали семью.

Кстати, в школе не учат быть семьянином. Не учат рассчитывать налоги и зарплату, распределять расходы, учитывая доходы. Не учат строить карьеру. Учат, что нужно много трудиться, чтобы чего-то добиться, но это же ни о чём.

- Больше всех в колхозе работала лошадь, но директором она так и не стала.

Не ставят оценки за построение стратегий и разработку бизнес планов (этим занимаются в специальных ВУЗах). За то математике учат так как будто человек уже выбрал эту профессию и ему пора сужать специализацию. И недайбох сказать это учителям. В ответ вы услышите: «Как же так! А вдруг человек математик, а мы не заметим таланта?» А ничего, что вы не заметите талант музыканта или поэта? Видимо, ничего. На то и музыкальная школа на которую нужно «выкроить» время между домашними заданиями, а потом сделать ещё и д/з по музыке.



Ведь уже давно все заметили, что школьные знания не используются даже на 50%. История знает множество талантливых и даже гениальных людей, которые и школу-то не закончили, не говоря уже об институтах.



Обязательно найдутся те, кто скажет: «Чувак! С самого начала не надо работать на дядю! Работай на себя! Для открытия бизнеса не всегда нужен стартовый капитал, можно вложиться трудом. Какое-то время без денег, но зато потом … !!! Заработать можно только на продажах, а значит на труде других людей.» Это всё правда. Но что если человек не лидер? Это автоматически делает его низшим сословием? Если он талантлив, но не талантом руководителя, а талантом ремесленника, у него нет шансов на достойную оплату труда? Я думаю, что есть. Есть хенд-мейеры, которым удалось раскрутиться и у которых покупают их изделия за весьма достойные деньги. Есть уникальные мастера пошива обуви и/или аксессуаров, чучельники, кукольники, художники, в конце концов и, к сожалению, немногие другие, кому удалось не просто взрастить свой талант, но и вывести его на рынок. Но это единицы про которых нельзя сказать, что они пробились несмотря ни на что. У этих людей либо нет детей, либо они сами дети состоятельных родителей. И дело даже не в том, что родители вложились в их бизнес, а в том, что они их, элементарно, кормили пока те вкладывались в своё дело трудом, не думая о заработках.



Чтобы что-то построить, будь то бизнес, построенный на продажах, или своя линия ремесла (которая, в результате, выживает тоже только на продажах) нужно время, которое ты уделяешь только этому и ни на что другое не распаляешься.



Да что там бизнес? Даже для того, чтобы осознанно выбрать профессию, нужно попробовать поработать кем-то, даже, ради того, чтобы отсеять ненужное, чтобы понять, что этим ты хочешь заниматься, а этим - нет.

И для этого мало написать школьное сочинение «Кем я стану, когда вырасту?», для этого мало всего школьного образования, даже, если бы оно длилось 20 лет. Тут нужно пробовать. А когда? Если ты всё время должен работать на результат. В школе тебе некогда думать о работе, ты должен учиться и хочешь-не хочешь стремиться к высоким балам, потом показать результат на тестировании, потом на вступительных экзаменах, потом на курсовых, потом ты должен прийти на работу и заинтересовать собой как готовым специалистом, а что во всём этом выбрал ты сам? Я имею в виду не «заработать много денег», а личную мотивацию к достижению цели - собственную уникальность.



Мой ребёнок первый раз устроился на работу в 12 лет и заработал на свой первый смартфон.

Да в 12.

Да, смартфон.

Он 2 месяца расклеивал объявления по подъездам и получал за это 50 грн. в день. Он вовсе не думает об этих двух месяцах как об испорченном детстве – он деньги зарабатывал – это круто! Помню как однажды он ехал с работы домой и так устал за день, что заснул в троллейбусе. Потом звонил мне домой, заплаканный, говорил, что не знает куда заехал и не знает как ему быть, а деньги на дорогу уже потратил. Ему пришлось идти пешком (сонному и заплаканному), ориентируясь по троллейбусной линии, с посёлка Жуковского на Веснина (это Харьков). Я его очень жалела, очень хвалила и очень обнимала и целовала, готова была кормить из ложечки, хотя он у меня уже давно сам готовит и уж разогреть себе еду точно сам может. Но ведь это же тоже опыт - опыт взросления, опыт не заснуть в троллейбусе, когда у тебя уже нету денег. Разве нет? Этому можно научить в какой-то школе?



В 12 лет нам повезло найти такую работу, а в 13 и 14 не повезло. Везде говорили, что берут только с 18-ти, а расклеивать объявления он уже не хотел и не захочет больше, и это тоже опыт. Можно сказать, что такая работа не для тебя, унизив при этом труд тех, кто расклеивает объявления? Хорошо ли это? Теперь, когда мы проходим мимо метро и я уворачиваюсь от раздавал листовок, мой ребёнок берёт листовку и говорит: «Тебе что, трудно взять? Потом выбросишь. Для человека же это работа.».



Потом он мыл полы в офисе у кума (заменял заболевшую уборщицу) и это было уже не 50 грн. в день, а 50 грн. в час – стремительный карьерный рост, скажу я вам. Но и на такую работу нужно 18 лет, а почему? Мыть полы в 13 лет – это взрослая работа за деньги. Мыть полы в 18 лет – это уже почти унижение. Мне, конечно, возразят, что любой труд почётен, но в это ни кто не верит. Как раз таки уборщиком, официантом в фаст-фуде, курьером, да и на многих других работах, не требующих квалификации, детям бы и работать. Это приучает к ответственности, ценности времени, соотношению времени и денег в данном экономическом пространстве, о котором ВСЕ узнают именно так, а не при помощи функций и пропорций.



Такое положение вещей с нашим образованием мне объяснил один знакомый, очень приближенный к школе. Оказывается, эти условия, связанные с нахождением детей в школе, министерству образования диктует министерство внутренних дел.

Полиция согласна нести ответственность за наших детей только когда они в школе. Именно поэтому ещё совсем недавно наше среднее образование пытались сделать не 11-ти, а 12-летним. У них, оказывается, меняется график дежурств с зимнего на летний в связи со школьными каникулами.

- По результатам школьного сочинения «Как я провёл лето» было раскрыто 2 убийства, 3 квартирные кражи и 5 изнасилований.

Этим объясняется и тот факт, что дети, теперь, идут в школу с 6-ти лет хотя все опытные педагоги жужжат театральным шёпотом во все уши всем мамашам «Ненннадо!!! Чем позже – тем лучше. Он всё успеет … поступит … не волнуйтесь и не спешите.» Это правда. Мы шли в школу с 7-ми лет и учили таблицу умножения 2 четверти, кажется. Сейчас они учат её год, а если будут идти в школу с 3-х лет то будут учить её же 3 года (потому что маленькие), а в 10 лет её можно выучить за неделю. И так по всем предметам.

Ребёнок может быть из неблагополучной семьи, и в садик его могут не отдать по причине того, что садик это элементарно дорого и вообще не обязательно, а в школе он накормлен бесплатным завтраком и как-то ещё и присмотрен до обеда + продлёнка. В общем, ограждён хотя бы на какое-то время от неблагополучных родителей.



То есть, образование у нас продиктовано заботой о гениальных математиках и о неблагополучных детях, а так хочется нормы.



Мой ребёнок хочет стать поваром. Он уже давно сам готовит и ему не хватает профессионального сообщества. Интернет – это не то. Там игры и соцсети. Надо, чтобы кухня и рецепты из уст в уста, и чтобы за деньги. Он мог бы уже сейчас работать на этой ниве, приобретая опыт и новые знания. Это что звезда с неба?

Ему не понадобится та физика, которую они сейчас проходят в школе. Если она его заинтересует, то в интернете примеры всех физических процессов показаны наглядно, доступно, с экспериментами, которых нет и не будет в школе, но сейчас не об этом, а о том, что я одеваю, обуваю и кормлю взрослого мужика (рост 180 см, вес 90 кг.) – зачем? Потому, что мне для него ни чего не жалко? Это известная манипуляция, но речь и не об этом тоже. Проходят годы его активной сознательной жизни впустую с точки зрения будущего и карьеры, с тех же 12-ти, ну пусть даже 14-ти лет и до тех пор пока не «отучится». У них в этом возрасте просыпается гонор, они нащупывают свои права в этом мире. Это называется «трудный возраст», и выглядит он уродливо, потому что некуда эти права применить. Он дома ребёнок, в школе ученик и ни где не хозяин. Что же остаётся? Остаётся их вымещать.



Только что он пришёл из школы и рассказал, что одна девочка, у них в классе, напилась. Девочка из благополучной семьи! Она выпила 3 банки энергетика и ей сорвало крышу: она накричала на учителя и набросилась с кулаками на какого-то мальчика, потому что думала, что он её снимал (на камеру, надо полагать). В результате вызвали врача, родителей и откачивали в медпункте. Ну а что? Надо же всё в жизни попробовать. Только под этим «всё» подразумеваются алкоголь, наркотики, дальше вы сами знаете, потому, что только это им и предоставлено из всех атрибутов взросления.