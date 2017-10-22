Охранная грамота. Что поможет защитить вас от взлома

Операционные системы и приложения всегда можно переустановить. А вот данные пользователя зачастую уникальны - это и делает их наиболее ценным активом. За ними и охотятся кибервзломщики.

Кроме использования стандартных способов защиты вроде установки антивируса или обновления программного обеспечения, существуют более действенные механизмы повышения безопасности личных данных. Сейчас мы разберем пять способов защиты данных от их потери или несанкционированного доступа к ним.

Резервное копирование

Самый важный шаг в защите ваших данных от потери - это резервное копирование. Как часто вы должны его выполнять? - Это зависит от того, сколько данных вы можете позволить себе потерять, если ваша система станет жертвой киберпреступников. Данные за час? Неделю? Месяц?



Вы можете использовать утилиту резервного копирования, встроенную в операционную систему компьютера для выполнения базовых резервных копий. Также вы можете настроить параметры резервного копирования вручную, или запланировать его автоматическое выполнение.



Независимо от того, какую программу вы используете, важно хранить копию резервной копии вне дома: в облачном хранилище или на жестком диске, чтобы данные были максимально защищены.

Многоуровневая защита

Следующим шагом является установка разрешений на файлы и папки данных. Если у вас есть данные в общих сетевых ресурсах, вы можете установить разрешения общего доступа, чтобы контролировать какие пользователи могут получить доступ к файлам по сети.

Подобные разрешения не распространяются на тех, кто использует локальный компьютер на котором хранятся данные. Если вы работаете на компьютере совместно с кем-то, вам придется использовать разрешения на уровне непосредственно файлов.

Существуют также приложения, которые позволят вам установить пароли для отдельных документов. Вы можете требовать пароль для открытия файла и внесения в него изменений, или установить тип используемого шифрования на отдельный документ.

Шифрование данных

Существует множество приложений, которые позволяют зашифровать диск. Данные автоматически зашифровываются, когда они записываются на жесткий диск и автоматически дешифруются перед загрузкой в память. Некоторые из этих программ могут создавать невидимые контейнеры внутри раздела, которые действуют как скрытый диск на диске.

Иногда одного шифрования файла недостаточно. Существуют программы для скрытия самого существования файла. Такие программы позволяют скрывать файлы и папки внутри графических или звуковых файлов, при этом, “файлы-контейнеры” работают при открытии в обычном режиме.

Шифрование данных предназначено не только для разработчиков технологий - современные инструменты позволяют шифровать данные не имея специфических знаний в области программирования или математики.

Использование VPN

Большинство пользователей знают о уязвимости собственных устройств при подключении к открытым точкам доступа Wi-Fi. Как оказалось, приватные Wi-Fi сети также не вполне безопасны. В протоколе безопасности WPA2, который используется в работе Wi-Fi, были найдены уязвимости, которые позволяют киберпреступникам даже внутри приватной сети получить данные с вашего гаджета - для этого нужно лишь находиться в зоне действия вашей Wi-Fi сети.

Для дополнительной защищенности при использовании Wi-Fi стоит использовать VPN.

Если максимально упростить, то основной принцип работы VPN - это создание личного виртуального “туннеля” в Интернет.

Он ограждает канал передачи ваших данных от какого-либо внешнего вмешательства.

“Основная причина популярности VPN в Украине - это запрет на некоторые интернет-ресурсы, введенный несколько месяцев назад. Но непосредственная задача VPN - это не обход блокировок, а обеспечение дополнительной безопасности для пользователя. Учитывая, что в работе Wi-Fi нашли уязвимость - VPN должен стать незаменимым для людей, которые делятся конфиденциальной информацией посредством мессенджеров,” - считает директор по коммуникациям FEX.NET Антон Семчишин.

Перезапись удаленных файлов

Удаление информации на устройстве не означает, что она действительно была удалена. Большинство людей думает, что достаточно отправить файл в «корзину», очистить её, и файл удалён.

На самом деле, при удалении файла операционная система делает его невидимым для пользователя, а место, занятое на диске этим файлом, помечается как свободное. Операционная система может использовать это место для записи информации. Могут пройти недели, месяцы, а то и годы, пока файл будет переписан другими данными. То есть, до момента перезаписи «удалённый» файл остаётся на диске и при наличии желания, его можно легко восстановить.

Если вы хотите удалить файл наверняка, нужно сразу перезаписать его другой информацией. Иногда, операционная система уже включает в себя инструмент, который позволяет записывать поверх удаляемого файла набор случайных данных и таким образом защищать конфиденциальность информации. Хотя чаще всего, пользователям приходится перезаписывать данные посредством сторонних программ.