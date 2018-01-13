Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Украинский хайп. Что делать тем, кто не является звездой Youtube
Марина Лысяная
дизайнер, блогер
Марина Лысяная дизайнер, блогер

Украинский хайп. Что делать тем, кто не является звездой Youtube

Украинский хайп. Что делать тем, кто не является звездой Youtube
Фото: SlideShare

О реалиях украинского инфобизнеса

13.01.18 132
500

Написала мне недавно в скайп некая Анна и обратилась с таким предложением:

— Здравствуйте! Мы из нового мобильного приложения HYPE. Вы нам интересны как личность и мы хотели бы пригласить вас на кастинг в топ-ведущих. Если вам интересно, готова рассказать подробно.

Конечно же мне было интересно! Мне, блогеру, ищущему способы саморекламы, готовому вкладываться в неё, но не деньгами. Мне, практикующему художнику и педагогу, готовому вести уроки не только в студии, но и онлайн. Мне, скульптору, ищущему выходы на рынок. Да, мне было интересно!

Каждое слово в ее речи было для меня как елей на душу. Я давно искала возможность развиваться в сфере инфобизнеса, а тут такая возможность сама постучалась мне в скайп. Разумеется, я поинтересовалась, какой именно страны.

Оказалось, что из Синт-Мартен (Нидерландские Антильские острова). Во всяком случае, национальное доменное имя было оттуда. При этом сама Анна писала мне из Киева, а головной офис у них находится в Москве. Меня это несколько смутило, но я продолжила разговор и поинтересовалась, как же они меня отыскали?

Оказывается, нашли мой блог gretthen.com, который на Россию даже не индексирован. Даже доменное имя моего сайта в тех краях не приветствуется. Но почему-то они меня нашли. Видимо, кто-то тщательно мониторил нужную аудиторию и искал ведущих для своих стримов.

Почему меня нашла фирма с головным офисом в Москве и доменным именем из страны у черта на куличках?

Утверждение «Если вас нет в интернете, значит, вас нет в бизнесе», давно перестало быть спорным

Фирма без сайта не может существовать. Смартфон стал альтернативой секретарши для руководителей малого и среднего бизнеса. В интернет перешли магазины, сфера услуг, литература и развлечения. Всё, что связано с текстовой, визуальной и аудиоинформацией уже давно уютней чувствует себя в Сети, чем на полках магазинов.

И мне хочется продолжить этот список инфобизнесом, который так удобно вписался (бы) в нашу жизнь в виде тренингов и конференций, стримов и семинаров, но вот только я не нахожу украинских ресурсов, предлагающих закрытые вебинарные комнаты и чаты с возможностью проведения презентаций и конференций с ограниченным (платным) контентом.

Конечно же, есть youtube, он даже готов платить своим «звёздам», но его условием монетизации является огромная аудитория. А что если человек развивает узкое направление? Он не телезвезда, пришедшая на ютуб с готовой популярностью и не выскочка, собравшая за ночь миллион просмотров ценой странного поведения или странного комментирования различных инфоповодов.

Он просто готов вести уроки рисования для детей с ограниченными возможностями. 

Интернет для таких людей зачастую единственная связь с миром. Я уже не говорю об аренде помещения, которую давно обошли интернет-магазины, но всё никак не могут обойти детские студии и спортивные секции. И, что самое интересное, возможности инвалидов далеко не всегда ограничены умственно. Очень часто это интеллектуалы, о которых мы ничего не знаем, потому что они заперты своим недугом в четырёх стенах, а могли бы почувствовать себя равными и даже полезными остальным людям, ещё и заработать на этом...

Впрочем, мне не хотелось бы превращать свой текст в плач Ярославны и давить на жалость, выискивая мотивацию для появления инфобизнеса в Украине. Я уверена, что он окажется полезным для многих: психологов, работающих с узкими направлениями, бизнес-консультантов, работающих с узкими нишами, специалистов, дающих мастер-классы. Широкие массы тоже ему доступны. Возможно, кто-то скажет: «Спрос рождает предложение. Если подобных ресурсов до сих пор нет, значит, люди не готовы им заниматься».

Есть спрос, друзья мои. Я готова. И многие готовы.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В центре Киева появился бесплатный Wi-FiИностранный бизнес за год вывел из Украины $1,8 миллиарда дивидендовПлатить по-новому. Как отразятся на бизнесе принятие изменений в Налоговый кодекс

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3890
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 4368
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 6698
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 4792
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1873
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 2457
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2711
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1925
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1700
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1267
  1. Третий Майдан, если он произойдет, будет сильно отличаться от предыдущих, - Atlantic Council 22246 / 24201
  2. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 15852 / 18340
  3. Под Прагой разбился пассажирский автобус 15378 / 17067
  4. Врач рассказала, кому нельзя делать прививку против кори 13889 / 16135
  5. Победителя Евровидения-2017 выписали из больницы после успешной пересадки сердца 3328 / 4905
  6. Врачи рассказали, кому, когда и как вакцинироваться от кори 2807 / 3204
  7. Разведка США рассказала, как погибла аргентинская подлодка "Сан-Хуан" 2772 / 3133
  8. Украину ждут сильнейшие снегопады 2485 / 2815
  9. Пасторальное убийство. Украина идёт похожим путём с Россией 2402 / 2660
  10. Украина выкачает газ из разведанных месторождений за 22 года 2200 / 2631
  1. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 177 / 18340
  2. Третий Майдан, если он произойдет, будет сильно отличаться от предыдущих, - Atlantic Council 76 / 24201
  3. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 32 / 2197
  4. Под Прагой разбился пассажирский автобус 29 / 17067
  5. CES-2018: с ума сойти. 13 гаджетов будущего на выставке в Лас-Вегасе 23 / 2192
  6. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 21 / 2336
  7. Пасторальное убийство. Украина идёт похожим путём с Россией 17 / 2660
  8. Врач рассказала, кому нельзя делать прививку против кори 17 / 16135
  9. Включите мозг. Дети - не социальный маркер успешной жизни и даже не ее смысл 10 / 2591
  10. Поперёк горла. Как Россия борется с достижениями науки в США 10 / 3826
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.