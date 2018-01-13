Украинский хайп. Что делать тем, кто не является звездой Youtube

Написала мне недавно в скайп некая Анна и обратилась с таким предложением:

— Здравствуйте! Мы из нового мобильного приложения HYPE. Вы нам интересны как личность и мы хотели бы пригласить вас на кастинг в топ-ведущих. Если вам интересно, готова рассказать подробно.

Конечно же мне было интересно! Мне, блогеру, ищущему способы саморекламы, готовому вкладываться в неё, но не деньгами. Мне, практикующему художнику и педагогу, готовому вести уроки не только в студии, но и онлайн. Мне, скульптору, ищущему выходы на рынок. Да, мне было интересно!

Каждое слово в ее речи было для меня как елей на душу. Я давно искала возможность развиваться в сфере инфобизнеса, а тут такая возможность сама постучалась мне в скайп. Разумеется, я поинтересовалась, какой именно страны.

Оказалось, что из Синт-Мартен (Нидерландские Антильские острова). Во всяком случае, национальное доменное имя было оттуда. При этом сама Анна писала мне из Киева, а головной офис у них находится в Москве. Меня это несколько смутило, но я продолжила разговор и поинтересовалась, как же они меня отыскали?

Оказывается, нашли мой блог gretthen.com, который на Россию даже не индексирован. Даже доменное имя моего сайта в тех краях не приветствуется. Но почему-то они меня нашли. Видимо, кто-то тщательно мониторил нужную аудиторию и искал ведущих для своих стримов.

Почему меня нашла фирма с головным офисом в Москве и доменным именем из страны у черта на куличках?

Утверждение «Если вас нет в интернете, значит, вас нет в бизнесе», давно перестало быть спорным

Фирма без сайта не может существовать. Смартфон стал альтернативой секретарши для руководителей малого и среднего бизнеса. В интернет перешли магазины, сфера услуг, литература и развлечения. Всё, что связано с текстовой, визуальной и аудиоинформацией уже давно уютней чувствует себя в Сети, чем на полках магазинов.

И мне хочется продолжить этот список инфобизнесом, который так удобно вписался (бы) в нашу жизнь в виде тренингов и конференций, стримов и семинаров, но вот только я не нахожу украинских ресурсов, предлагающих закрытые вебинарные комнаты и чаты с возможностью проведения презентаций и конференций с ограниченным (платным) контентом.

Конечно же, есть youtube, он даже готов платить своим «звёздам», но его условием монетизации является огромная аудитория. А что если человек развивает узкое направление? Он не телезвезда, пришедшая на ютуб с готовой популярностью и не выскочка, собравшая за ночь миллион просмотров ценой странного поведения или странного комментирования различных инфоповодов.

Он просто готов вести уроки рисования для детей с ограниченными возможностями.

Интернет для таких людей зачастую единственная связь с миром. Я уже не говорю об аренде помещения, которую давно обошли интернет-магазины, но всё никак не могут обойти детские студии и спортивные секции. И, что самое интересное, возможности инвалидов далеко не всегда ограничены умственно. Очень часто это интеллектуалы, о которых мы ничего не знаем, потому что они заперты своим недугом в четырёх стенах, а могли бы почувствовать себя равными и даже полезными остальным людям, ещё и заработать на этом...

Впрочем, мне не хотелось бы превращать свой текст в плач Ярославны и давить на жалость, выискивая мотивацию для появления инфобизнеса в Украине. Я уверена, что он окажется полезным для многих: психологов, работающих с узкими направлениями, бизнес-консультантов, работающих с узкими нишами, специалистов, дающих мастер-классы. Широкие массы тоже ему доступны. Возможно, кто-то скажет: «Спрос рождает предложение. Если подобных ресурсов до сих пор нет, значит, люди не готовы им заниматься».

Есть спрос, друзья мои. Я готова. И многие готовы.