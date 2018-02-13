И тишина. Что осталось после Саакашвили

Он обещает вернуться, но не факт, что сам этого хочет. А чего хочет Украина?

Отправка Михеила Саакашвили бизнес-джетом из Киева в Варшаву вовсе не закрывает тему высоких отношений украинского и грузинского президентов. Наоборот. Люди они относительно молодые, пятидесятилетние, и, дай бог им здоровья, впереди ещё десятки лет взаимной ненависти и попыток публично растоптать заклятого врага. По живости характера и любви к общественному вниманию преимущество на стороне Михеила, по умению плести интриги заметно сильнее Пётр.

Можно по-разному оценивать политические таланты обоих, но и Порошенко, и Саакашвили с избытком наделены умением наживать врагов, и достоинством это свойство назвать нельзя. Только власть одного в прошлом, а местопребывание — за границей, второй же с нами, здесь, сейчас и при полномочиях. Отсюда и степень потенциального ущерба, который может причинить действующий президент и не может бывший.

Когда Михеил Саакашвили говорит о трусости, подлости и "барыжности" Петра Порошенко, в этом несложно увидеть обиду и раздражение противника, проигравшего последние раунды, последние по счёту, впереди, как уже сказано, ещё годы обмена ударами. Конечно, в связи с этим возникает законный вопрос: на что надеялся грузинский реформатор, принимая приглашение в Украину человека, чьи качества ему были неплохо знакомы? Наверное, надеялся на себя, на фарт, на то, что он, масштабный, переиграет мелких. В результате сам неприлично замельчил и уронил планку. У нас тяжело приходится тем, кто играет не по здешним правилам, а втянувшихся в бесчестную игру укорачивают без труда, хотя в случае с Саакашвили пришлось потрудиться, всё-таки масштаб действительно другой, вернее, его отголоски.

Но если неприятные эпитеты, которыми награждают оппонента, вызваны чувством несправедливости, это вовсе не означает, что они несправедливы. Саакашвили вывезли, а трусливый, подлый и барыжный, по его словам, президент остался. Историю с лишением гражданства и "реадмиссией" действительно благородной не назовёшь, и за готовностью Петра Алексеевича избавиться от оппонента любым путём ни великодушие, ни политическая отвага не просматриваются. А когда фоном перед высылкой идут заявления иностранной прессе, политые крокодильими слезами, что он не хотел бы высылки Саакашвили из страны, то это уже не проблема высланного, а наша проблема.

"Создавая информационные поводы вокруг собственной персоны, Саакашвили своим мельтешением сильно отвлекал от глубокого ощущения окружающей нас политической пустоты. И вот теперь не отвлекает больше ничего"

По ходу выяснилось, что и Юрий Луценко, обвинявший Михеила в страшных грехах, тоже, оказывается, не хотел этой высылки, "процесс реадмиссии проходил без участия прокуратуры". Неудержимая склонность генпрокурора к пустому трёпу опять-таки наша большая проблема, если кто-то и считает серьёзной проблемой самого Саакашвили с его рейтингами поддержки, незаметными даже на фоне ничтожных рейтингов власти.

Характерно, что как раз сейчас, когда главного смутьяна убрали из страны, появились данные, свидетельствующие о том, что протестные настроения в Украине заметно пошли на спад. Причём замер проводился специалистами КМИС в декабре, насыщенном протестными маршами и цирковыми представлениями с задержанием и освобождением Саакашвили. За год число тех, кто не видит себя участником протестных акций, выросло на 7,6 %. На 6,5% упало количество желающих принимать участие в избирательной кампании. Большинство украинцев не видит выхода в политике. В такой политике.

На первый взгляд, видимое успокоение народа должно успокаивать и власть. Только не надо путать усталость от того, что всё осточертело, с готовностью смиренно принять отсутствие выбора. Постоянно создавая информационные поводы вокруг собственной персоны, Саакашвили своим мельтешением сильно отвлекал от глубокого ощущения окружающей нас политической пустоты. И вот теперь не отвлекает больше ничего.

У буддистов есть практика медитации на кладбище, сильная, говорят, штука. Лишнее отлетает, как шелуха.