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Главная » Мнения » Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист
Аваков против судей

Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков

Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков
Фото: Украинские новости

Страна встречает четвертую годовщину Майдана без руководства, но с "Беркутом", Трухановым и "титушками"

20.02.18 2183
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Еще недавно главным врагом стабильности, элитной сплоченности и даже украинской государственности у нас называли НАБУ. Нелюбовь к этому чужеродному органу, черпающему наглость в Вашингтоне и приютившему в руководстве последнего грузина из команды Саакашвили, объединяла самых разных представителей власти, в том числе тех, кто друг друга откровенно недолюбливает. Демарш Арсена Авакова, снявшего охрану суда, который обидел его человека, вывел проблему управленческой невменяемости государства на новый уровень.

Своим человеком для министра внутренних дел оказался Михаил Панасенко из первой роты киевского "Беркута", продолживший службу, как утверждают, минуя аттестацию. Пуля в зад Панасенко рикошетом от асфальта прилетела 15 февраля из пистолета, которым сам Аваков наградил Александра Федорченко, добровольца "Донбасса" и народного героя с позывным "Брест". После чего Арсен Борисович заявил, что обратно Брест свое оружие не получит. А обиделся глава МВД на суд 19 февраля, когда Федорченко был отпущен на свободу.

Можно было бы решить, что все это министр делал в порыве чувств, не справившись с эмоциями. Но нет, во вторник, 20 февраля, первая рота первого батальона спецподразделения киевской полиции, которую создали на базе "Беркута", прибыла под здание Шевченковского суда, где провела акцию протеста. Около ста человек продемонстрировали суду свою спину. Или то место, куда попала пуля Михаилу Панасенко. Трудно себе представить, чтобы полицейский спецназ в рабочий день, в форме и на служебных автомобилях приезжал на собственную протестную акцию без ведома руководства. Закон вообще-то такие вещи силовикам категорически запрещает, но ради бога, кто у нас тут кому закон.

"Четыре года назад, когда мы еще не знали, что впереди война, но уже позади был Майдан, Украина казалась сильнее, чем сейчас"

Отдельного упоминания заслуживает то, что пуля ветерана "Донбасса" нашла зад ветерана "Беркута" под судом, который избирал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, вовсе не чуждому идеям "русской весны". И результат того суда тоже примечателен: Труханова взял на поруки нардеп от Блока Петра Порошенко. И со стороны обвиняемого под судом и в здании суда в ассортименте были представлены чистопородные "титушки", те еще патриоты, сами понимаете.

Вполне возможно, что Арсен Аваков своим демаршем хотел показать силу. О силе Авакова, выходящей за границы влияния главы важного – силового! – ведомства, столько разговоров. Едва не второй человек в стране после Порошенко. Но то, что было продемонстрировано, поражает именно слабостью. И лично политика Авакова, и, что важнее, государства, где такая демонстрация возможна. Неудобно даже напоминать, что все это происходит в дни памяти, резко обостряющие восприятие многих важных вещей.

А Порошенко, которому дорог Голубов, который в свою очередь, не может без Труханова, но и сам Порошенко без Труханова не может, - это тоже сила? А перекрытый 18 февраля Крещатик? И "заминированные" станции? А сама ситуация, когда ни один руководитель страны не рискует быть на улице рядом с людьми, вспоминающими события четырехлетней давности? Всё – по ВИП-процедуре.

Четыре года назад, когда мы еще не знали, что впереди война, но уже позади был Майдан, Украина казалась сильнее, чем сейчас.Что мы сделали не так?

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