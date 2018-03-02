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Главная » Мнения » Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа"
Ян Авсеюшкин
обозреватель
Ян Авсеюшкин обозреватель

Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа"

Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа"
Фото с сайта Военное обозрение

Анонс ядерной гонки не вызвал особого интереса ни на Западе, ни в РФ

02.03.18 2104
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Вчерашнее обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию из ожидавшегося набора предвыборных обещаний превратилось в «новый год» для патриотов. Российский лидер как фокусник из шляпы представлял очередные новейшие, не имеющие аналогов, оружейные разработки.

Временами его риторика отдавала заявлениями Ким Чен Ына или чем-то из эпохи Брежнева – мол, мы за мир, поэтому наращиваем ядерные арсеналы для сдерживания агрессора. Путин постоянно акцентировал внимание на том, что новые средства доставки атомных бомб с лёгкостью обойдут американскую систему ПРО, чем неоднократно срывал аплодисменты. И между делом сетовал, что, мол, раньше не хотели с нами считаться как с ядерной державой, поэтому – получите, вот теперь наконец-то вам придётся нас слушать.

Это обычная тактика уличной драки – если ты слаб, включай «психа», что за себя не отвечаешь, и тогда с тобой не станут связываться. На Западе его услышали, но восприняли совсем не так, как скорее всего Путин планировал. Вместо образа плохого парня, который способен грозить всему миру, его восприняли как конфликтного интригана, пытающегося набить себе цену и потому лезущего на рожон.

В Пентагоне, пожав плечами, заявили, что не удивлены заявлению Путина. Дональд Трамп, известный резкими необдуманными заявлениями пока вообще никак не прокомментировал заявление своего российского коллеги. Госдеп выступил с укоризненным заявлением, что им было печально видеть ролик, показывающий ядерную атаку на США и что не считают это поведением ответственного игрока.

Большая часть разработок действительно давно не секрет – как минимум, в общий доступ просачивалась информация о новых тяжёлых баллистических ракетах и гиперзвуковых разработках. Наработки россиян в создании мощных гражданских лазерных установок тоже были широко известны, и было понятно что существуют военные аналоги. Сюрпризом же для широкой публики стало заявление об использовании компактных ядерных энергоустановок в крылатых ракетах и подводных аппаратах, и тон, которым это всё анонсировалось. Оценить технические детали не представляется возможным, это могут быть как реальные наработки, так и блеф. Но вот причины такого резкого тона лежат на поверхности.

Предвыборная кампания, которую «гонкой» назвать язык не поворачивается, для российского потребителя получилась очень вялой

Даже без призывов оппозиции к бойкоту интерес к очередным выборам Путина постепенно угасал, и явка точно не дотягивала бы до 70%. Якобы именно такой процент проголосовавших был заявлен как обязательный к исполнению. К раскручиванию безальтернативных выборов подключились десятки звёзд эстрады, спорта и кино, в рекламных паузах российских телеканалов регулярно крутят рекламу, завлекающую хотя бы прийти на участки, а в сети время от времени появляются разной степени унылости продукты гражданской самодеятельности.

Все силы пропагандистской машины были брошены на оживление избирателей, и выступление действующего-будущего президента РФ ложится именно в эту канву. Пропагандистский спич для мобилизации электората, патриотизм, гордость, угроза Запада – все показатели нужно выкрутить на полную. А результат получился вялым, видимо начинают срабатывать предохранители психики – нельзя 4 года находиться в состоянии агрессии, да и воевать всерьёз большинство обывателей не желает.

Если же Путин задумал всерьёз потягаться в гонке вооружений и проверить российскую экономику на прочность, то стоит вспомнить, чем закончилось предыдущее состязание. Постоянная разработка всё новых и новых видов супероружия вытягивала из слабеющей экономики СССР колоссальное количество ресурсов. Там тоже были разработаны и лазеры, и новые ракеты, и затеяно масштабное перевооружение армии. Только вот игнорирование нарастающих социальных проблем на фоне слепой веры в собственное величие и привели к развалу советской империи. «Можем повторить?».

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