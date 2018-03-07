Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами

«Мы проводим реформы не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства. И я горжусь тем, что МВФ отметил, что за три года моего президентства мы сделали больше реформ чем за предыдущие 25 лет…».

Спустя пару вопросов снова: «Мы делаем реформы не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства… Я пытаюсь реализовать самую масштабную программу реформ, которая когда-либо была в этой стране».

Приведенные отрывки – из интервью Петра Порошенко Financial Times, того самого, где он заявляет, что никаким иностранным донорам не позволено создавать украинские суды, это противоречит Конституции Украины, гарантом которой он является. Бросается в глаза пылкость, с которой президент Украины отстаивает право «своего государства» на самостоятельную внутреннюю политику.

Депутаты из президентской фракции менее сдержаны в выражениях: «Я считаю, что мы не папуасы. И не хотим быть банановой республикой», - говорит Вадим Денисенко. «Нельзя допустить введения внешнего управления», - вторит ему Владимир Арьев.

И тяжело спорить с президентом и его депутатами. Реформы действительно не для МВФ, и не папуасы мы в самом буквальном смысле, и внешнего управления лучше бы не надо, если только с ним не лучше, чем сейчас без него. Но весь этот спор с условным оппонентом потому и заострился нынче, что государство Петра Порошенко ведет себя некоторым образом, вызывающим настойчивые вопросы у международных партнеров и западных СМИ вроде Financial Times.

И, конечно, Петр Алексеевич, так благодаривший в Давосе Международный валютный фонд за предоставленные 8,7 миллиардов «в самое сложное время в нашей истории», совсем не против продолжать сотрудничество ради других миллиардов, тем более что самое сложное время еще совсем не закончилось. Но...

Хотелось бы так, чтобы условий ставили поменьше, денег давали побольше, и при этом цокали языком от масштаба развернутых Петром Порошенко реформ

Недавно у меня была возможность позадавать вопросы об отечественных реформах советнику президента Александру Пасхаверу. «Есть ли, - спрашиваю, - в Украине человек, с чьим именем можно связывать преобразования, кто держит в голове картину грядущих изменений, координирует общие действия, корректирует при необходимости и направляет?».

Советник Петра Порошенко сообщил то, что мы и так знаем: нет в стране такого человека. Дескать, особенность украинских реформ, что они идут вот так, бессистемно, местами и будто сами по себе. Но, согласитесь, одно дело мы с вами догадываемся, другое дело, когда это говорит человек изнутри, имеющий возможность, пусть и нечасто, находиться рядом с тем, кто заявляет о себе как об авторе «самых масштабных реформ, которые когда-либо были в этой стране».

Очевидно, что реальный реформаторский масштаб Петра Алексеевича не составляет секрета и для его западных партнеров, которым он рассказывает о своей роли проводника и защитника суверенной воли украинского народа и просит денег. По-видимому, диссонанс между реальными процессами и тем, что о них рассказывает президент, и вызывает там, снаружи, сомнения и вопросы, в ответ на которые хочется по-папуасски крикнуть что-то обидное про собственную непапуасистость.

Интересно, что тема святого национального суверенитета чрезвычайно популярна в соседней России, все больше уходящей по своему ценностному выбору от всего, что называют цивилизацией, во все то, что ассоциируется с дикостью. Один из тамошних идеологов Александр Дугин так и заявляет: «Путин – это суверенитет России. То, что в Путине не суверенитет России, то второстепенно и незначимо». Вполне в этом духе высказался в свежем материале на сайте Радио Свобода один из командиров частной военной компании «Вагнер»: «Такая держава [Россия], а кучка геев нам будет рассказывать, какая у нас должна быть походка? Да мы сами разберемся со своей походкой». В России тоже говорят, что они не папуасы, а МВФ открыто называют «эффективным финансовым инструментом в руках Соединенных Штатов, вернее, её финансово-промышленной верхушки, ядра мировой системы капиталистического глобализма, которая черпает себе жизнь, грабя и уничтожая целые страны и народы».

До откровенности российской риторики в президентских кругах, похоже, осталось совсем немного, и если бы не надо было денег... Мало что так подрывает конституционное величие гаранта, как отсутствие широких бюджетных возможностей. Но при нынешней интенсивности преобразований Украине еще просить и просить. Так что лучше проявить подобающую ситуации сдержанность.