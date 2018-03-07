Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами

Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами
Фото: пресс-служба президента Украины

Украинское руководство не скрывает обиды на Запад. А обижаться нужно на себя

07.03.18 903
10800

«Мы проводим реформы не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства. И я горжусь тем, что МВФ отметил, что за три года моего президентства мы сделали больше реформ чем за предыдущие 25 лет…».

Спустя пару вопросов снова: «Мы делаем реформы не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства… Я пытаюсь реализовать самую масштабную программу реформ, которая когда-либо была в этой стране».

Приведенные отрывки – из интервью Петра Порошенко Financial Times, того самого, где он заявляет, что никаким иностранным донорам не позволено создавать украинские суды, это противоречит Конституции Украины, гарантом которой он является. Бросается в глаза пылкость, с которой президент Украины отстаивает право «своего государства» на самостоятельную внутреннюю политику.

Депутаты из президентской фракции менее сдержаны в выражениях: «Я считаю, что мы не папуасы. И не хотим быть банановой республикой», - говорит Вадим Денисенко. «Нельзя допустить введения внешнего управления», - вторит ему Владимир Арьев.

И тяжело спорить с президентом и его депутатами. Реформы действительно не для МВФ, и не папуасы мы в самом буквальном смысле, и внешнего управления лучше бы не надо, если только с ним не лучше, чем сейчас без него. Но весь этот спор с условным оппонентом потому и заострился нынче, что государство Петра Порошенко ведет себя некоторым образом, вызывающим настойчивые вопросы у международных партнеров и западных СМИ вроде  Financial Times.

И, конечно, Петр Алексеевич, так благодаривший в Давосе Международный валютный фонд за предоставленные 8,7 миллиардов «в самое сложное время в нашей истории», совсем не против продолжать сотрудничество ради других миллиардов, тем более что самое сложное время еще совсем не закончилось. Но...

Хотелось бы так, чтобы условий ставили поменьше, денег давали побольше, и при этом цокали языком от масштаба развернутых Петром Порошенко реформ

Недавно у меня была возможность позадавать вопросы об отечественных реформах советнику президента Александру Пасхаверу. «Есть ли, - спрашиваю, - в Украине человек, с чьим именем можно связывать преобразования, кто держит в голове картину грядущих изменений, координирует общие действия, корректирует при необходимости и направляет?».

Советник Петра Порошенко сообщил то, что мы и так знаем: нет в стране такого человека. Дескать, особенность украинских реформ, что они идут вот так, бессистемно, местами и будто сами по себе. Но, согласитесь, одно дело мы с вами догадываемся, другое дело, когда это говорит человек изнутри, имеющий возможность, пусть и нечасто, находиться рядом с тем, кто заявляет о себе как об авторе «самых масштабных реформ, которые когда-либо были в этой стране».

Очевидно, что реальный реформаторский масштаб Петра Алексеевича не составляет секрета и для его западных партнеров, которым он рассказывает о своей роли проводника и защитника суверенной воли украинского народа и просит денег. По-видимому, диссонанс между реальными процессами и тем, что о них рассказывает президент, и вызывает там, снаружи, сомнения и вопросы, в ответ на которые хочется по-папуасски крикнуть что-то обидное про собственную непапуасистость.

Интересно, что тема святого национального суверенитета чрезвычайно популярна в соседней России, все больше уходящей по своему ценностному выбору от всего, что называют цивилизацией, во все то, что ассоциируется с дикостью. Один из тамошних идеологов Александр Дугин так и заявляет: «Путин – это суверенитет России. То, что  в Путине не суверенитет России, то второстепенно и незначимо».  Вполне в этом духе высказался в свежем материале на сайте Радио Свобода один из командиров частной военной компании «Вагнер»: «Такая держава [Россия], а кучка геев нам будет рассказывать, какая у нас должна быть походка? Да мы сами разберемся со своей походкой». В России тоже говорят, что они не папуасы, а МВФ открыто называют  «эффективным финансовым инструментом в руках Соединенных Штатов, вернее, её финансово-промышленной верхушки, ядра мировой системы капиталистического глобализма, которая черпает себе жизнь, грабя и уничтожая целые страны и народы».

До откровенности российской риторики в президентских кругах, похоже, осталось совсем немного, и если бы не надо было денег... Мало что так подрывает конституционное величие гаранта, как отсутствие широких бюджетных возможностей. Но при нынешней интенсивности преобразований Украине еще просить и просить. Так что лучше проявить подобающую ситуации сдержанность.  

108
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
РФ может вмешаться в выборы в Украине, – ПорошенкоПорошенко поговорил по телефону с вице-президентом СШАПорошенко рассказал Financial Times об успешности реформ в Украине
Топ-10
  1. Питательная среда. Топ-20 украинских инноваторов 2399
  2. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 1741
  3. Мина замедленного действия. Что делать с государственным долгом Украины 1883
  4. Мультик Путина. Как превратить страну в изгоя 6677
  5. Когда искусство показало зубы. Иван Семесюк о рождении на Майдане "Мистецького Барбакана" 1913
  6. Найденное поколение. Удастся ли удержать в Украине талантливых детей 816
  7. Личный пример командира. Чему украинская армия могла бы поучиться у ЦАХАЛа 4005
  8. Вспомнить всех. Мария Степанова о памяти, праве на бессмертие и картошке с луком 3104
  9. Вымогатель денег. История самого знаменитого киевского взяточника 1232
  10. Мечты и пирамиды. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 995
  1. США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана, - Путин 11594 / 19434
  2. Голубые каски Донбасса. Решение по миротворцам ООН принято 10265 / 28999
  3. Во время строительства римского метро нашли виллу II века 3392 / 3943
  4. Военные начнут получать повышенные пенсии с середины марта, – Кабмин 3351 / 3831
  5. У берегов Австралии нашли американский авианосец, потопленный японцами в 1942 году 3243 / 3788
  6. Украина не получила от России 20 млрд долларов за транзит газа с 2009 года 2825 / 3264
  7. Россия вновь пустила поезда через Украину 2519 / 16019
  8. Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем 2501 / 2777
  9. Скрепы и трубы. Падение давления в ГТС почему-то оказалось для Украины неожиданностью 2254 / 2388
  10. Москва восприняла проигрыш Газпрома как пощечину от Киева, - Зеркаль 2089 / 2380
  1. Голубые каски Донбасса. Решение по миротворцам ООН принято 46 / 28999
  2. США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана, - Путин 33 / 19434
  3. Разгон "Михомайдана": почему Киев не встал на дыбы 22 / 3665
  4. Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем 18 / 2777
  5. Во время строительства римского метро нашли виллу II века 15 / 3943
  6. Военные начнут получать повышенные пенсии с середины марта, – Кабмин 12 / 3831
  7. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 9 / 27299
  8. Скрепы и трубы. Падение давления в ГТС почему-то оказалось для Украины неожиданностью 8 / 2388
  9. Вымогатель денег. История самого знаменитого киевского взяточника 6 / 1232
  10. Местные суды в Украине с 15 марта будут заблокированы 6 / 1926
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.