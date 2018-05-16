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Главная » Мнения » Жать или не жать? Вот в чём вопрос
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Жать или не жать? Вот в чём вопрос

Жать или не жать? Вот в чём вопрос
Скриншот видео

Гражданская непочтительность стратегически ценнее для Украины, чем наоборот

16.05.18 685
27110

Поступок ветерана «Азова», отказавшегося пожимать руку президенту на вручении наград победителям Invictus Games, получил разноречивые, как и следовало ожидать, оценки.

Кто-то возмутился, кто-то выразил горячую солидарность, и какие бы мотивы ни двигали Олегом Толмачёвым, он положил начало невольной традиции: думать, прежде чем пожимать руку руководителю государства. А те, в свою очередь, будут с тревогой прикидывать: этот пожмёт или нет?

Конечно, и раньше существовала вероятность публичного конфуза, и нашим ли деятелям, почувствовавшим на себе изменчивый характер народа, окружавшего сцену Майдана, об этом не знать. Но, как обычно это бывает, кто-то должен был стать первым, вот Порошенко и Толмачёв и вошли в историю как участники эпизода с непожатием №1. Может, что-то было и раньше, но в памяти не осталось, как не осталось имени человека с известной фотографии, в порыве прильнувшего губами к ладони Виктора Януковича.

Проблематичность самой ситуации заключается в том, что у нас одновременно существует дефицит двух крайне важных вещей: авторитета государственных институтов и наработанной традиции этически сильных гражданских поступков. Зато нет недостатка в примерах дурного управления на фоне снисходительного отношения к власти и власти к себе. Есть подозрение, что это тесно взаимосвязанные вещи.

Стабильная, эффективная, насколько это возможно, демократия работает там, где крепки институты и процедуры. Беречь их, холить, лелеять и совершенствовать — общий интерес, если людям, объединённым гражданством, не хочется от власти неприятных сюрпризов. Нашу демократию ни стабильной, ни эффективной не назовёшь, а сюрпризы мы получаем регулярно.

Выражение же непочтения к такой власти и её представителям трактуется верхушкой как разрушительное для институтов государства и демократии. Очевидно, однако, кто настоящий разрушитель и разоритель, достаточно взглянуть на счета, недвижимость и задаться вопросом об их происхождении в стране, где по-прежнему как следует работает лишь один закон: рост личного благосостояния прямо пропорционален близости к власти.

Очень хотелось бы других институтов и процедур, но их иное качество, между тем, всё равно не гарантирует власть от непочтительных поступков по отношению к ней. В развитых демократиях тоже хватает случаев гражданских демаршей.

Граждане обладают полным правом выносить власти мозг, порой в весьма неприятных формах, и это лишь одна из слабых компенсаций за то, что государство проделывает с ними на постоянной основе

Патриотизм обязывает больно пинать тех, кто взвалил на себя бремя говорить и действовать от имени и по поручению политического сообщества: пусть говорят чётче и яснее, пусть действуют решительней и, чёрт бы их побрал, честно.

И, конечно, главная вина за то, что раз в десять лет приходится психовать и выходить на площадь, лежит не на тех, из-за кого приходится психовать, у них инстинкты понятные. Виноваты мы, потому что в долгих промежутках между всплесками гражданского активизма, доходящими до настоящего самопожертвования, опять сваливаемся в снисходительную пассивность. В результате они там, наверху, снова готовы жать руки кому угодно, лишь бы выгодно.

Поэтому выбора между демонстрацией трепетного отношения к государственным институтам Украины, которые, безусловно, заслуживают, в абстракции, глубокого уважения, и демаршем по отношению к их представителям, никакого уважения не заслуживающим, на самом деле вовсе нет. Гражданский навык адресного выражения своего «фе» у нас развит слабо, значит, его и качать. А в тех, кого тянет руку целовать, недостатка и так никогда не будет.

 

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