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Главная » Мнения » Видео IT в освіті. Як Minecraft може допомогти у викладанні шкільних предметів
Юрій Баглай
заступник директора з ІТ Технологічного ліцею "Ліко"
Юрій Баглай заступник директора з ІТ Технологічного ліцею "Ліко"

Видео IT в освіті. Як Minecraft може допомогти у викладанні шкільних предметів

<span class="label red">Видео</span> IT в освіті. Як Minecraft може допомогти у викладанні шкільних предметів
Иллюстрация: SoftwareVilla

Щоб скласти конкуренцію сучасним розвагам, навчальний процес просто вимушений бути щільно інтегрованим з інноваційними технологіям

05.06.18 44
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Сьогодні відкрив стрічку новин і в черговий раз дивуюся. Посудіть самі: Google показує, як віртуальний помічник сам записує свого власника до перукарні, Ілон Маск пробиває дірку в нашій планеті, щоб на аеродинамічній подушці доставляти людей з Вашингтона в інший район США, а на YouТube біжить, долаючи перешкоди, автономний робот Boston Dynamics. 

Я ще не встиг звикнути до того, як швидко частиною нашого повсякденного буття стали технології, які нещодавно вважалися фантастикою. Але ж наших дітей такі речі вже не дивуватимуть — це стане звичною частиною їхнього життя. Того життя, до якого вони мають бути готовими на 100%.

Я намагаюся уявити собі людину майбутнього, яка із самих пелюшок повинна розуміти, що таке сенсорний екран, віртуальний асистент, доповнена реальність або скриншот. Я хоч і близький до технологій, але виріс зовсім в інші часи, тож мене непокоїть питання адаптації дитини до нових технологій. Особливо коли я бачу, як наші середні школи до цього «готові»… Адже якщо ми зараз не застрибнемо в поїзд під назвою «IT в освіті», наші діти можуть залишитися просто на узбіччі прогресу. 

Діти і самі це розуміють, тому традиційній школі з кожним днем усе важче відривати їх від улюблених ігор. Щоб скласти конкуренцію сучасним розвагам, навчальний процес просто вимушений бути щільно інтегрованим з інноваційними технологіям. Навчання має бути не менш цікавим, і дитина повинна контактувати з кращими технологіями буквально на кожному кроці. Біологію, хімію, фізику потрібно вивчати в інтерактивному середовищі — у справжніх цифрових лабораторіях з елементами віртуальної та доповненої реальності. Це можуть бути віртуальні подорожі в часі чи екскурсії по музеях, дослідження на рівні клітин або атомів і, звичайно ж, космічні подорожі до далеких галактик. 

Крім технологій самих по собі, школа має використовувати новітні методи навчання, такі як гейміфікація — підхід, запозичений у комп’ютерних ігор

Наприклад, чи знаєте ви, що у Microsoft є цілий курс з використання гри Minecraft для викладання шкільних предметів? На ньому дітей навчають таким життєво необхідним у ХХІ сторіччі навичкам, як спільна робота, комунікація, критичне та системне мислення. Хто із сучасних дітей, серед яких багато фанатів Minecraft, відмовиться пограти в неї на уроках? 

Сьогодні в Україні також відбувається багато заходів, які мають відношення до сфери ІТ та були б цікаві в тому числі і школярам. Як приклад наведу Форум стартапів 2018, який проходитиме цього року в Києві, де дітей навчатимуть таким важливим навичкам, як правильно подавати та продавати плоди своїх розробок. Тобто вже з такого віку діти розуміють, як підносити свій продукт суспільству, як спілкуватися з можливими інвесторами. Участь у подібних заходах — гарний стимул для учнів розвиватися у сфері ІТ. Було б також чудово, якби по завершенні школи учні отримували IT-сертифікати, які визнаються у всьому світі. 

Загалом, окрім бажання робити реформи в освіті потрібні реальні ініціативи, реальні проекти, і тоді буде прогрес. Школам треба шукати нові можливості, вивчати тренди, брати участь у реальних проектах, не боятися і не бути байдужими.

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