Брудні гроші. Швейцарія – FATF, FIFA та віолончель

Федеральний уряд Швейцарії, схоже, готовий боротися з відмиванням грошей в зв'язку з банківськими скандалами та розслідуваннями, пов'язаними з керівниками FIFA й улюбленим віолончелістом Володимира Путіна Сергієм Ролдугиним

Після розслідування в Панамі, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів в 2016 році, міжурядова цільова група з боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force (FATF) закликала швейцарські банки, яким доручена банківська таємниця, впровадити більше прозорих механізмів щодо власників грошей, щоб уникнути фінансових злочинів.

1 червня 2018 року федеральний уряд Швейцарії запропонував три ключових зміни в Anti-Money Laundry Act котрі включаючи більш суворі фідуціарні зобов'язання для бенефіціарів компаній, осіб що беруть участь у створенні, керуванні або обслуговуванні компаній і трастів.

Документ що наданий для публічного обговорення (https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-70973.html ) передбачає впровадження зокрема:

зобов'язання щодо проведення ревізій для послуг, що стосуються створення, дистанційного управління або керування компаніями та трастами зареєстрованим в Швейцарії

Постійну актуалізацію та оновлення даних бенефіціарних власників юридичних осіб, що зареєстровані на території Швейцарії.

Фінансові інституції та асоціації що мають ризик бути введені в оману та використані для фінансування тероризму та відмивання коштів мають бути занесені в спеціальний комерційний реєстр. Даний реєстр також включатиме організації та асоціації, що пов’язані з переведенням коштів на благочинність.

До впровадження запропонованих змін, що мають бути розглянуті Парламентом Швейцарії протягом чотирьох місяців, фінансові консультанти та юристи повинні проводити самостійну перевірку (due diligence) юридичних осіб з метою виявлення ризику хабарництва чи іншого можливо злочину. Раніше така перевірка не вимагалася.

«Головне, що уряд тепер діє відповідно до вимог FATF та журналістів, заявивши, що законодавча прогалина має бути ліквідована якнайшвидше»

Про це зявив член International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) Олівер Зільман, який є корепондентом швейцарських газет Sonntags Zeitung та Le Matin Dimanche.

ICIJ та її медіа-партнери, в тому числі Олівер Зільман, провели розслідування щодо Сергія Ролдугина, віолончеліста, давнього друга президента Росії - Володимира Путіна та власника мережі офшорних компаній, які отримали платежі на суму в десятки мільйонів доларів.

Він також виявив, що банківські рахунки пана Ролдугіна пов'язані з "великими фігурами" у FIFA, імена яких не поки-що розкриваються в інтересах слідства.

На додачу, журналісти ICIJ та партнери асоціації виявили, що глава з етики FIFA Хуан Педро Даміані та його юридична фірма виконали роботу для офшорних компаній, пов'язаних з колишнім віце-президентом FIFA Еудженіо Фігередо, який звинувачується владою США в шахрайстві та відмиванні грошей, а також Хьюго і Маріано Джінкісу, сімейній команді бізнесменів , обвинувачених в наданні хабаря, щоб отримати права на трансляцію турнірів FIFA в Латинській Америці. (https://www.theguardian.com/football/2015/sep/17/fifa-corruption-suspect-eugenio-figueredo-extradition).

Пан Олівер Зільман дав свідчення перед Європейським парламентом, та повідомив, що «90 відсотків швейцарських юристів» використовували прогалину в швейцарському законодавстві, шо не вимагало обов’язкового Due diligence та відкривали і обслуговували компанії, що були пов’язані з кіпрською Mossack Fonseca, чиї файли послужили основою для розслідування Panama papers та Paradise papers. - (https://www.icij.org/investigations/panama-papers/swiss-authorities-propose-major-money-laundering-law-reforms/)

Отже, Швейцарія – що була завжди була еталоном банківської таємниці та майже ідеальною юриздикцією для зберігання грошей набутих “сумнівним” шляхом, схоже, здається під тиском FATF та обирає шлях прозорості. Уряд Швейцарії демонструє блискавичну реакцію на журналістські розслідування та не на словах показує свою відданість стандартам протидії відмиванню грошей впровадженим FATF. Я як щодо України?..