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Главная » Мнения » Женский вопрос. Как поделить 30 миллионов долларов на агентов изменений Украины
Наталья Глоба
Наталья Глоба

Женский вопрос. Как поделить 30 миллионов долларов на агентов изменений Украины

Женский вопрос. Как поделить 30 миллионов долларов на агентов изменений Украины
Фото: Ferra.ru

Помните замечательную математическую шутку? Школа. Дети учат простые дроби. Учительница спрашивает, какую часть можно получить, поделив один пирог пополам, затем на четыре части, потом на восемь и, наконец, на тридцать две. Ответ — одну вторую, затем одну четвертую… Под конец — дружный рев, потому что при таком делении от восхитительного пирога остаются просто крошки

21.07.18 16
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Собственно говоря, речь о пироге, которым Мари-Клод Бибо, занимающая в канадском правительстве пост министра по международному развитию, порадовала Украину вообще и украинских женщин в частности новой программой поддержки их в бизнесе с общим фондом 30 млн долларов.

На первый взгляд, неплохо. Кажется. Но читать и слушать лучше до конца – там всегда самое интересное, а то и самое важное. Итак.

«Когда мы инвестируем средства в женщин и наиболее уязвимые слои, мы создаем для них равные возможности со всеми другими: стать агентами изменений и способствовать построению лучших условий жизни для всех украинцев». Это Мари-Клод Бибо сказала.

Особенно умиляют «наиболее уязвимые слои», для которых создаются «равные возможности со всеми другими». Дальше речь о преодолении «гендерного и социально-экономического неравенства, в том числе через создание для них (уязвимых слоев женского пола, надо понимать) благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Украине».  Ну и как прикажете делить этот пирог?

Во-первых, разрешите полюбопытствовать, какие слои населения следует считать наиболее уязвимыми, если речь идет об Украине? Молодежь, которая не может найти первое рабочее место, потому что опыта не имеет? На самом деле, можно  работать дворником, посудомойкой, директором швабры. Да мало ли..

Женщин, которые имеют детей и всюду слышат, что с детьми о трудоустройстве думать просто грешно. Ибо больничные оплачивать и ко всяким каникулам приспосабливаться никому и даром не надо. А почему бы не вспомнить женщин в возрасте 50+? Если они не успели к этому возрасту стать директором, главбухом или депутатом etc., то с работой у них точно напряженка. (Если честно, то «плюсик», который на самом деле огромный минусище, можно ставить уже после сорока).

А считать ли уязвимыми людей с инвалидностью? Вот вопрос-то! Многие из них вполне могут не просто работать, но и что-то создавать, чем-то руководить. Но какое дело можно начать, имея 100-долларовую пенсию (это в лучшем случае) или пособие на ребенка, если оно еще не закончилось?

Очень важно, сколько же в Украине числится представительниц слабого пола. Точного ответа не даст никто, просто потому что ответ этот неизвестен. Однако, если доверять официальной статистике, на начало 2018 года в Украине числилось около 22,4 миллиона барышень разного возраста. Говорю «числилось», потому что никому не ведомо, сколько трудоспособных украинок репродуктивного возраста давно отправились искать судьбу (денег, работу, вторую половинку своего счастливого пирога) в дальние и близкие страны.

Предположим (иначе не получится — перепись запаздывает лет эдак на десяток), что в Украине проживают около 15 млн женщин, из которых не менее 10 могут считаться «уязвимыми»

Ну и? 30 миллионов разделить на 10 миллионов… Получается три. Не миллиона, а доллара. По сегодняшнему курсу это почти 80 гривен. На одно «уязвимое» женское лицо. Чтобы они, уязвимые то есть дамы, смогли за эти деньги преодолеть «гендерное и социально-экономическое неравенство» и создать для себя «благоприятные условия для предпринимательской деятельности» и еще при этом чувствовать себя "агентами изменений в Украине".

Ладно, пусть их будет меньше. Но разделить один пирожок, даже если он кажется весьма внушительным, на десять миллионов частей никак не получается, потому что это даже не крошки. И даже не пыль.

Предположим, решила «уязвимая» украинская женщина создать новостной сайт. Считаем? Изготовление (программирование и дизайн), хостинг, не менее шести человек на новостной ленте, гонорары авторам, желательно корреспонденты и фотокорреспонденты, техника, коммуналка, аренда помещения и что-то там еще. Не проще и с кафе. Точнее, не дешевле. И так, на всякий случай, — прибыль появится не через неделю и даже не через год.

Ах, как замечательно выглядит идея облагодетельствовать украинок, которые нуждаются в поддержке! У Андрея Вознесенского в ««Юноне» и «Авось»» были замечательные строчки, как нельзя лучше подходящие к этому случаю: «Но затея не удалась. За попытку – спасибо!».

Конечно, мы не знаем наверняка, удастся ли эта затея (или авантюра), но что-то подсказывает, что крошки будут слишком мелкими, если, конечно, никто не утащит пирог целиком.

Вот тот же первый вице-премьер Степан Кубив напомнил Мари-Клод Бибо, что Минэкономразвития зарегистрировало уже 11 проектов технической помощи от правительства Канады на сумму 137,5 млн канадских долларов. Не знаю как Бибо, но вот я об этом и не знала. А вы?..

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