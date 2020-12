Общество с очень ограниченной ответственностью. Почему украинские "атланты" родом из СССР

Мария Репко подняла в посте вопрос паркинга в новостройках: может, это стоит попробовать решить на регуляторном уровне, как с ДБН (державні будівельні норми — Ред), чтобы парковки входили в стоимость жилья, как это происходит в нормальных странах, — и тут началось…

Всякие депутаты, торговцы словами, сразу сказали, что это не актуально — давайте более реальные и серьезные вещи обсуждать — гиперлупы, вертолетные площадки на крыше, запрет въезда в центр, разрешение на приобретение машины только если есть зарегистрированное соглашение на паркоместо, и другие чиновничьи приколы, когда проблемы людей решают созданием еще больших проблем, чтобы люди забыли предыдущие.

Часть людей говорит: да вы что? Вы хотите особенные условия? Мы платили свои кровные за это г@@но и живем в нем и не ноем, и вы с нами так живите. Тоже, кстати, фундаментальная позиция. Мол, вся эта ЗАГРАНИЦА — это миф о загробной жизни; нет никаких Торонто-Чикаго и Баден-Бадена, а волны Атлантического океана разбиваются о берега Шепетовки.

Кто-то рассказывает, что это капец и коммунизм. Как же это так? Это же застройщикам придется заплатить за это, а ежели мне не нужна парковка? Если я хочу с@ать из окна, и мне не нужна канализация, если я езжу только на лифте, то мне не нужны все эти лестницы — я за это не буду платить.

У нас часто можно встретить эту мантру — "чего я за это должен платить?" от людей, которые ни за что не платят. Не реже можно наткнуться на рассуждения о том, что это потребует дополнительных расходов. Повысит цену. Что любое правило, которые приводит к росту стоимости товара или услуги — это коммунизм.

Но что такое рынок? И о чем вообще идет речь в подобных спорах?

Это как раз не коммунизм. Это противостояние совкового и современного. Это искаженное понимание рыночных отношений, фундаментально кривое, потому что люди не осознают, что существующая система, называемая рыночным капитализмом, уже ограничена в значительной степени. И пришла к этому в результате длинной истории и эволюции. То есть, то, что они считают рынком, не является им в прямом смысле.

О чем речь? А речь о том, что это регулирование качества услуги, качества продукта, его безопасности — все эти нормы ДБН, банковский надзор, безопасность на транспорте, газ, электричество, медицина, правоохранительная система. Эти вещи регулируют отношения людей, задают систему координат.

Это не вмешательство в рынок, как об этом любят рассуждать либертарианцы, потому что рынка в их понимании и так не существует, это урегулирование отношений и улучшение продукта в реальной системе координат. Чтобы люди могли получить нормальную услугу за свои деньги.

Чтобы их не обманывали с качеством, чтобы люди получали удовлетворительный продукт. А не то, что местные рагули называют жильем, бетонные бараки без ничего, без инфрастурктуры, пустые, где люди живут хуже, чем животные, друг у друга на голове.

Конечно, со временем любые регулирования превращаются бюрократией в абсурд, но это другая часть проблемы.

Многие люди не понимают, что без регулирования, без этих ограничений, должна быть система "око за око", unlimited liability (неограниченной ответственности — Ред.). Причем люди имеют на это право, и это уже в их системе координат, что они считали бы адекватным расчетом — кто деньги, кто жизни — по-разному.

Упал дом, кинули застройщики — люди имели бы полное право прийти и спросить конкретного чувака — где деньги, где качество? Отдавай свои деньги тогда, и / или отдавай свою жизнь, своих близких в рабство.

Именно к такой системе в конечном итоге и должны стремиться те, кто ратует за отсутствие государственного контролирующего вмешательства.

А то местный бизнес совковый только в одну сторону хочет. Как любят писать в комментариях: "это же бизнес, он должен зарабативать деньги". Типичная в Украине история: доходы — мне, риски — всем остальным, я бизнесмен. Такой вот у меня "бизнес".

Украинские "атланты" строят бетонные гетто на украденой земле, в парках/скверах, отобранных у общества, на деньги людей-пайщиков, которых они притом периодически кидают, когда их строительные пирамиды рушатся из-за чрезмерной жадности.

Бизнес, такой бизнес.

Но именно в этом проблема совкового капитализма: отечественные бизнесмены не несут ответственности за свои действия, спихивая риски на людей и оставляя себе все доходы.

А если что — ну, извините, не получилось, идите просите под Раду и Кабмин — пусть вам напечатают денег.

Конечно, это проблема не исключительно украинская, она глобальная. Но, как всегда, у нас это довели до абсурда.

Если более глобально проиллюстрировать, то это поощрение долга перед эквити (эквити (equity) — собственный капитал компании — Ред.), когда система поощряет рисковать за чужой счет. За счет кредиторов, пайщиков, общества, государства, которое должно покрывать их убытки и в случае чего достраивать квартиры.

Вполне правильный принцип limited liability (ограниченной ответственности — Ред.) выродился до того, что дефолт ничего не стоит — списал долги и пошел дальше новые поднимать. Нет ни долговой тюрьмы, ни рабства за долги, ничего, а часто и на повышение пойдешь, С-suite, все дела, кум королю — сват министру. No skin in the game, как говорит Нассим Талеб.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.