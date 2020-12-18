В кожній хаті - вуха волохаті. Украинским спецслужбам хотят дать полномочия, как у ФСБ

16 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях" с предложениями президента Владимира Зеленского. В частности, его предложения касались согласования законопроекта требованиям Основного Закона и Конституции Украины.

Фокус попросил прокомментировать законопроект эксперта по кибербезопасности, сооснователь ОО "Украинский Кибер Альянс" Андрея Барановича. Ниже предлагаем читателям его авторскую колонку.

В тексте законопроекта есть статья под номером 121 — "Умови надання доступу до інформації у передбачених законом випадках". Очень примечательными являются ее пункты №2 и №3 (выдержка взята из редакции текста законопроекта №3014 от 14.12.2020). В них, в частности, сказано:

"2. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством.

3. Постачальник електронних комунікаційних послуг забезпечує за власні кошти підключення до своїх електронних комунікаційних мереж (в точці технічно придатній для такого підключення) технічних засобів єдиної системи для здійснення оперативно-розшукових, контррозвідувальних та розвідувальних заходів, а також технічну підтримку та стале функціонування такої точки підключення, і у межах своїх повноважень сприяє проведенню оперативно-розшукових, контррозвідувальних та розвідувальних заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Постачальник електронних комунікаційних послуг зобов’язаний забезпечити захист зазначеної точки підключення від несанкціонованого доступу"

Что это значит? Что в Украине на законных основаниях внедряется СОРМ — система оперативно-розыскных мероприятий, которая дает возможность полиции и спецслужбам не только вести прослушку мобильных телефонов, но и "сканировать" интернет.

От СОРМ-1 к СОРМ-2

На самом деле, в Украине уже давно существует аналог российской СОРМ-1 (система прослушивания телефонных переговоров, организованная в 1996 году спецслужбами РФ — Ред.), с помощью которой СБУ может поставить на прослушку любой телефон.

Ежегодно Служба получает судебные ордера на десятки тысяч абонентов. Так как у них есть прямой доступ к сетям мобильных операторов, злоупотребления неизбежны и существует черный рынок прослушки, точно так же, как существует черный рынок торговли данными из государственных баз.

Теперь же, кроме СОРМ-1 будет действовать и СОРМ-2 (система записи и ретрансляции трафика интернет-провайдеров, внедренная службами безопасности России для облегчения идентификации пользователей Интернета, борьбы с преступлениями с использованием в сети Интернет, — ред.).

Как так вышло? Все просто: прежде чем принять законопроект №3014, парламентарии спорили касательно юридических оснований для проведения негласных следственно-розыскных действий (НСРД).

В итоге, президент ветировал законопроект, затем предложил свои правки, расширяющие полномочия спецслужб. Парламент отклонил наиболее одиозные изменения, но СОРМ, как видим, сохранился, да еще и с расширением практики СОРМ с мобильных операторов на интернет-провайдеров.

Имеет ли государство право следить за гражданами?

Никто не спорит с тем, что правоохранители должны иметь возможность получать информацию от операторов и провайдеров, но я считаю, что у них не должно быть прямого доступа к оборудованию.

Также я считаю, что работу по съему информации с каналов связи должно оплачивать государство, а не сами провайдеры. И, конечно, любые "негласные действия", то есть, попросту, слежка, должны вестись только и исключительно по решению суда.

Что делать провайдерам?

В последней версии законопроекта, размещенного на сайте Верховной Рады, речь идет о том, что провайдеры обязаны обеспечить бесплатное подключение следящего оборудования. В пункте 3 с. 121 сказано: "Постачальник електронних комунікаційних послуг зобов’язаний забезпечити захист зазначеної точки підключення від несанкціонованого доступу".

Быть может, операторы найдут возможность отсрочить этот момент, или каким-либо образом уклониться, — тут требуется юридический анализ.

Лично я уверен в том, что массовая бесконтрольная слежка, помимо негативных последствий для общества и национальной безопасности, породит черную дыру коррупции с распилами и откатами при покупке оборудования, черным рынком информации, что приведет к переделу и монополизации рынка телекоммуникаций.

Что делать пользователям?

Пользовательские права уже нарушаются и с каждым годом, по мере того, как слабеет даже видимость контроля за деятельностью спецслужб, нарушений становится все больше. И теперь стоит опасаться не только мошенников, но и бандитов в погонах.

Чтобы защититься от навязчивых попыток государства совать нос в частную жизнь граждан, я бы рекомендовал не обсуждать чувствительные темы по мобильной связи: для этого есть мессенджеры; пользоваться средствами шифрования данных и анонимизации в Интернете.

И, конечно, стоит бороться за свои права, четко и недвусмысленно описанные в Конституции. Свобода не дается даром.

Могут ли использовать СОРМ для слежки за гражданами, инфицированными коронавирусом?

Думаю, что нет. Однако приложения, которые внедряет и собираются внедрять Министерство цифровой трансформации и Кабинет министров, под видом борьбы с эпидемией и прочей цифровизации, собирают огромное количество информации, и эту информацию могут использовать полиция и спецслужбы.

Так, печально известное приложение "Дiй Вдома" напрямую связано с МВД, а отнюдь не с министерством здравоохранения.

Делаем выводы. Даже если отвлечься от прав граждан на неприкосновенность переписки и личной жизни, гарантированных Конституцией, и возможных негативных экономических последствий для отрасли, последствия внедрения СОРМ будут катастрофическими. Да и сами представители власти станут первейшим объектом для слежки со стороны нечистых на руку "чекистов".

У меня складывается впечатление, что Украина не стремится к тому, чтобы стать либеральным и демократическим государством, а хочет быть авторитарным "заповедником" по образцу России или Китая.