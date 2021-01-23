А был ли мальчик? Почему Навальный - проект Кремля, а не угроза Путину

Скажу сразу – писать про Алексея Навального смысла нет. Просто потому что люди, глаза которым не застилают невидимые очки с самообманными светофильтрами, и так все видят и понимают – притом, с первых же всполохов "навальнинского чуда", которое накатило на российскую полит поляну более 10 лет назад.

Те, же, у кого эти фильтры институционально вживлены, так и будут повторять, подобно мужу-рогоносцу из известного анекдота, восклицающему в ответ на рассказ о том, как его жена, после веселого пьяного вечера, скрылась из глаз частного детектива с неким мужчиной в спальне: "Ах!.. Опять эта проклятая неизвестность!..".

Просто, иногда косвенных доказательств – более чем достаточно, чтобы не сомневаться в истинности того или иного предположения.

Например, если до тебя люди прыгали с 12-го этажа и разбивались насмерть, есть серьезные основания предположить, что и тебя постигнет та же участь, если ты соберешься проверить истинность этой гипотезы.

И, соответственно, если кто-то говорит, что регулярно прыгает с 12 этажа, и ему хоть бы хны, то, скорее всего, он говорит неправду. Даже если – подобно иллюзионисту Дэвиду Копперфильду – демонстрирует наглядно эти свои "смертельные трюки" с неизменно счастливым исходом.

Смысла писать про Навального нет еще и потому, что написано о нем уже много, давно и достаточно.

Лично я опубликовал с десяток пространных аналитических материалов, начиная с 2012 года. И что? А ничего. Кто изначально думал так же, как и я, те и сейчас так думают. Кто изначально входил с нарративом Навального в глубокий резонанс, те и сейчас входят. Единицы "со временем прозревших" – не в счет.

И пишу я о нем лишь потому, что меня попросили друзья-журналисты из Украины, к которым я очень хорошо отношусь. И отвечаю им коротко, по пунктам, потому что плодить кубометры самоповторов, повторяю, смысла не вижу.

Сразу оговорюсь, что все нижеследующее – это мое мнение, а не истина в последней инстанции. Так что, можно считать, что каждый пункт начинается с сакраментального: "Как мне представляется".

Почему Навального нельзя считать оппозиционером?

Потому что он не выдвигал до сих пор (особенно в условиях массовой уличной активности, когда это имело хоть какой-то смысл) ключевого для оппозионера требования – смены власти.

Власть в России исторически одна: самодержавный правитель. То есть, начиная с 2000 года, это Путин. Не "партия жуликов и воров", а именно Путин.

Нет лозунга "Путина в отставку!" – нет и оппозиционности. Поскольку этого лозунга в путинской России никогда и не было, в ней не было никогда и реальной оппозиции.

Лозунг Навального "Он нам не царь!" – это симулякр, а не лозунг. "Путин – вор!" – это тоже просто кричалка-ругалка, а не призыв к действию. Поорали – разошлись. Как уже бывало много раз.

И даже сегодня, обзывая Путина "жабой на трубе", разоблачая его 100-миллардный дворец и призывая народ выходить под омоновские дубинки на улицы (при этом вновь, как множество раз до того, находясь не рядом с демонстрантами, а под очередным административным задержанием), Навальный ни о какой отставке Путина не заикается. (Более того, в интервью Евгении Альбац на "Эхе Москвы" даже гарантирует ему и бенефициарам его режима неприкосновенность "в случае мирного ухода" — Ред)

А, даже, если сегодня, когда на улицы выйдут далеко не 120-200 тыс. человек, а в разі меньше, и потребуют отставки президента, то просто угодят под дубинки м очередное "Болотное дело". И общество вновь затихнет на долгое время, усвоив очередной полицейский мастер-класс.

Почему Навального нельзя считать борцом с коррупцией?

Потому что борьба с коррупцией – это не просто болтовня про "жуликов и воров", пусть даже с фактами в руках. Это борьба с системой, ее порождающей.

Если же на протяжении более 10 лет только рассказывать обществу о том, с какими нарушениями закона оно живет и процветает, но при этом, ни разу не предложить ни единого способа демонтажа коррумпированной политической системы, кроме УГ – "умного голосования" на заведомо фейковых выборах.

Если на протяжении этих же 10 с лишним лет "ни одно животное при съемках фильма не пострадало", т.е. ни одно расследование не закончилось уголовным делом или хотя бы громкой отставкой – значит, это была не борьба с коррупцией. (Не стоит забывать и о том, что в реальности все выглядит, как использование Навального стоящими за ним околовластными бизнес-политическими группами для слива компромата на своих конкурентов по борьбе за освоение бюджетного "пирога" — Ред)

Это было реалити-шоу под видом реальности, смысл которого – лишь в том, чтобы развлечь народ и отвлечь его от мыслей о реальной, а не диванно-виртуальной борьбе за политическую свободу и прозрачность всей системы власти и бизнеса.

Почему то, что делает Навальный, по факту укрепляет путинский режим, а не ослабляет его?

Потому что под видом реального конфликта с властью Навальный предлагает конфликт замещенный: по форме и по целям. По целям: борьба с коррупцией вместо борьбы с президентско-самодержавным государственным устройством.

По форме – "УГ", разоблачения без последствий идурацкие митинговые кричалки вместо требования отставки самодержавного правителя и проведения после этого свободных выборов на всех уровнях.

Азы конфликтологии гласят: замещенные, то есть мнимые конфликты не разрушают, а укрепляют систему.

Например, многие семьи не разводятся только потому, что периодически ссорятся и выражают друг другу враждебность. Покричали – и снова совет да любовь. Не потому, что муж и жена глупые или грубые.

А потому, что так устроен человек. Накопилась негативная энергия – нужна разрядка. Авторитарное общество тоже так устроено.

Накопилась протестная энергия против сволочной власти – нужно либо анекдоты потравить, либо над Камеди-клабом поржать, Семена Слепакова с Дмитрием Быковым послушать.

На худой конец, пострелять слюной в монитор, глядя на то, как сатрапы в очередной раз вяжут "несгибаемого Леху", наконец, выйти на площадь и посотрясать воздух. А потом – успокоиться еще на пару лет. И так до следующего слива.

А Путин, тем временем, разменивает уже третий десяток лет правления. И еще столько же отмотает!

Почему Навального нельзя считать героическим одиночкой?

Потому что у Навального всегда был и есть ресурс. Даже на самых ранних этапах это были десятки тысяч долларов – что признавал, в частности, передававший Навальному эти средства еще один мутный (как мне представляется!) персонаж большой путинско-сурковской интермедии, "независимый политтехнолог" Станислав Белковский.

Потом Навального и его структуры стали практически открыто финансировать российские либо "околороссийские" олигархи (как это происходит со всеми институционально укорененными информационно-оппозиционными структурами путинской России).

Что приключается с теми олигархами, которые пытаются финансировать оппозицию "без спроса" – наглядно показала история с Михаилом Ходорковским, оттарабанившим на зоне за "злостное непослушание" 10 лет.

Равным образом наглядно история демонстрирует, что бывает с теми, кто кажется Кремлю действительно опасным или, как минимум, неугодным политическим активистом.

Эти люди либо покидают этот мир при различного рода загадочных (вариант – вполне очевидных) обстоятельствах, либо садятся на долгие сроки, а потом навсегда исчезают с горизонта – за границу (как тот же Ходорковский), в политическое небытие (как Сергей Удальцов) или же на тот свет (как Сергей Мохнаткин). Третьего не дано.

А точнее, третье дано только одному оппозиционеру – Алексею Навальному, которого ни штык не берет, ни тюрьма! И которого, чуть ли не любовно пестует сам же Кремль.

Еще в 2010 году, когда Навальный выступил со своим первым "вытащенным из рукава" сенсационным 4-миллиардным разоблачением Транснефти, президент РФ стоически произнес: "Нужно проверить, если миноритарий чем-то недоволен. Хотя, заинтересованность миноритария понятна – его интересует увеличение дивидендов. Но проверить нужно. Пусть прокуратура проверит, другие проверяющие органы".

"Вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах!", – как сказал бы по этому случаю Даниил Хармс. Вот, какие высокие отношения, оказывается, в России у Кремля с оппозицией! А вы что думали?

Дальше – больше. Навальный – один из организаторов митингов и шествия на Болотной. Многие в итоге этих беспорядок сели на несколько лет в тюрьму. Многие – но не организатор Навальный.

Затем, в июле 2013 года, после продолжительного судебного реалити-шоу, Навальный получил 5 лет колонии, и уже на следующий день – по жалобе прокуратуры! – был отпущен под подписку о невыезде для… участия в кампании по выборам московского мэра.

Как видите, нет предела размеру огурцов в наших магазинах, где сама грозная прокуратура борется за право осужденных оппозиционеров (правда, одного только) беспрепятственно участвовать в политической жизни! Сам Навальный в интервью заявил, что его выпустили по приказу Путина.

Потом реальный срок превратился в условный. Потом было еще несколько условных сроков и множество нарушений условий их отбывания. Была организация оппозиционных митингов. Были сенсационные видеоразоблачения навальнинского Фонда борьбы с коррупцией.

И не было ни одной замены условного срока настоящим. И не было ни одного покушения, не кажущегося – при ближайшем рассмотрении – частью все того же спектакля.

Была запущенная какими-то хулиганами в глаз зеленка, после чего Навальный лично, по его словам, позвонил в Кремль и, будучи условно осужденным, отправился в Швейцарию и Испанию на лечение.

Была поездка условно осужденного с семьей в США, и многое другое, с чем, прямо скажем, редко сталкиваются российские зеки, особенно, политические.

Одним словом, вряд ли стоит еще что-то припоминать, чтобы понять очевидное: Навальный – часть, притом весьма драгоценная, той самой системы, с которой делает вид, что решительно борется, по факту, бессрочно продлевая ей жизнь. (Только уже в формате "путинизм без Путина" - Ред)

Почему нелепо думать, что Кремль не расправляется с Навальным, потому что боится его?

Как минимум, потому, что смешно думать, будто не испугавшийся поссориться со всем Западом из-за Крыма Кремль устрашится санкций из-за посадки оппозиционера-одиночки.

А еще потому, что всякий раз, когда начинало казаться, что звезда Навального закатывается, интерес общественности к нему моментально схлопывался.

После вынесения ему реального приговора в 2013 году на улицы Москвы вышли, притом довольно разрозненно и вяло, не более 10 тысяч человек.

Когда разнеслась информация, что Навального отравили, на улицы вышло по всей России всего несколько одиночных пикетчиков, что удивило наблюдателей на Западе, но мало удивило людей в России, привыкшей доверять только самодержцам – тем, кто способен "сам себя держать", то есть, держаться "божественным провидением", неважно, правитель это или оппозиционер – царь Борис или Лжедмитрий.

Так что "страх перед Навальным" – сказка, которую сам же Кремль регулярно подпитывает, сперва раскручивая, что есть сил, навальнинский пиар, а затем делая вид, что испугался неминуемого гнева народного, если что случится с "главным российским оппозиционером".

Зачем Навальный Кремлю?

Во-первых, как уже было сказано выше, Навальный для Кремля и Лубянки – это "свой парень", пасущий оппозицию (эдакий О’Брайен из "1984"), регулярно сливающий протест в безопасный для Кремля улично-сетевой коллектор – как это, без сомнения, произойдет и на этот раз, по случаю "дворцового" разоблачения Самого – в итоге чего общество, через какое-то время смирится с тем, что у Путина есть то, что и положено иметь самодержцу, и ничего с этим не поделаешь!

Как оно смирилось в свое время с "инфой", слитой все тем же Белковским о том, что у Путина – якобы активов на $40 млрд.

Во-вторых, Навальный, вполне возможно, рассматривается, как запасной вариант, этакая страховка части российской олигархии, и даже, реальный преемник Путина в том случае, если окажется, что нынешний президент РФ (о, ужас!) не вечен.

В этом случае неизбежны будут свободные выборы, ибо фейковые можно проводить только в условиях уже сидящего на троне самодержца. А на свободных послепутинских выборах будет иметь шанс победить только сертифицированный "Антипутин".

Поэтому, очень важно, чтобы Лубянка заблаговременно озаботилась его производством и прокачиваением.

Совсем не удивлюсь, если, в итоге, окажется, что так все и было.