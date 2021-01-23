А чи був хлопчик? Чому Навальний — проект Кремля, а не загроза Путіну

Скажу відразу — писати про Олексія Навального сенсу немає. Просто тому що люди, очі яким не закривають невидимі окуляри із самообманювальними світлофільтрами, і так все бачать і розуміють — при тому, з перших же спалахів "навальнінського дива", яке прикотилося на російську політичну галявину більше 10 років тому.

Ті, у кого ці фільтри інституційно вживлені, так і повторюватимуть, подібно чоловікову-рогоносцю з відомого анекдоту, який вигукує у відповідь на розповідь про те, як його дружина, після веселого п'яного вечора, зникла з очей приватного детектива з якимось чоловіком в спальні: "Ах!.. Знову ця клята невідомість!.."

Просто іноді непрямих доказів — більш ніж достатньо, щоб не сумніватися в істинності того чи іншого припущення.

Наприклад, якщо до тебе люди стрибали з 12-го поверху і розбивалися на смерть, є серйозні підстави припустити, що і тебе спіткає та ж доля, якщо ти зберешся перевірити істинність цієї гіпотези.

І, відповідно, якщо хтось говорить, що регулярно стрибає з 12 поверху, і йому хоч би що, то, швидше за все, він говорить неправду. Навіть якщо — подібно ілюзіоністу Девіду Коперфільду — демонструє наочно ці свої "смертельні трюки" з незмінно щасливим кінцем.

Сенсу писати про Навального немає ще й тому, що написано про нього вже багато, давно і вдосталь.

Особисто я опублікував з десяток розлогих аналітичних матеріалів, починаючи з 2012 року. І що? А нічого. Хто спочатку думав так само, як я, ті і зараз так думають. Хто спочатку входив з наративом Навального в глибокий резонанс, ті і зараз входять. Одиниці, які "з часом прозріли" — не рахуються.

І пишу я про нього лише тому, що мене попросили друзі-журналісти з України, до яких я дуже добре ставлюся. Відповідаю їм коротко, по пунктах, тому що плодити кубометри самоповторів сенсу не бачу.

Відразу скажу, що все наступне — це моя думка, а не істина в останній інстанції. Тому можна вважати, що кожен пункт починається з сакраментального: "Як мені видається".

Чому Навального не можна вважати опозиціонером?

Тому що він не висував досі (особливо в умовах масової вуличної активності, коли це мало хоч якийсь сенс) ключової для опозиціонера вимоги — зміни влади.

Влада в Росії історично одна: самодержавний правитель. Тобто, починаючи з 2000 року, це Путін. Не "партія шахраїв і злодіїв", а саме Путін.

Немає гасла "Путіна у відставку!" — немає і опозиційності. Оскільки цього гасла в путінській Росії ніколи і не було, в ній не було ніколи і реальної опозиції.

Гасло Навального "Він нам не цар!" — це симулякр, а не гасло. "Путін крадій!" — це теж просто кричалка-хаялка, а не заклик до дії. Покричали — розійшлися. Як вже бувало багато разів.

І навіть сьогодні, обзиваючи Путіна "жабою на трубі", викриваючи його 100-мільярдний палац і закликаючи народ виходити під омонівські кийки на вулиці (при цьому знову, як безліч разів до того, перебуваючи не поруч з демонстрантами, а під черговим адміністративним затриманням), Навальний ні про яку відставку Путіна не заїкається. (Більш того, в інтерв'ю Євгенії Альбац на "Ехо Москви" навіть гарантує йому і бенефіціарам його режиму недоторканність "у разі мирного відходу" — Ред)

Навіть якщо сьогодні, коли на вулиці вийдуть далеко не 120-200 тис чоловік, а в рази менше, і зажадають відставки президента, то просто потраплять під кийки і чергову "Болотну справу". І суспільство знову затихне на довгий час, засвоївши черговий поліцейський майстер-клас.

Чому Навального не можна вважати борцем з корупцією?

Тому що боротьба з корупцією — це не просто балаканина про "шахраїв і злодіїв", нехай навіть з фактами в руках. Це боротьба з системою, яка її породжує.

Якщо ж протягом більше 10 років тільки розповідати суспільству про те, з якими порушеннями закону воно живе і процвітає, але при цьому, жодного разу не запропонувати жодного способу демонтажу корумпованої політичної системи, крім РГ — "розумного голосування" на свідомо фейкових виборах.

Якщо протягом цих же 10 з гаком років "жодна тварина на зйомках фільму не постраждала", тобто жодне розслідування не закінчилося кримінальною справою або хоча б гучного відставкою — отже, це була не боротьба з корупцією. (Не варто забувати і про те, що в реальності все виглядає, як використання Навального тими, хто стоять за ним, навколовладними бізнес-політичними групами для зливу компромату на своїх конкурентів у боротьбі за освоєння бюджетного "пирога" — Ред)

Це було реаліті-шоу під виглядом реальності, сенс якого — лише в тому, щоб розважити народ і відвернути його від думок про реальну, а не диванно-віртуальну боротьбу за політичну свободу і прозорість всієї системи влади та бізнесу.

Чому те, що робить Навальний, за фактом зміцнює путінський режим, а не послаблює його?

Тому що під виглядом реального конфлікту з владою Навальний пропонує конфлікт заміщений: за формою і за програмними цілями. За цілями: боротьба з корупцією замість боротьби з президентсько-самодержавним державним устроєм.

За формою — "РГ", викриття без наслідків і дурні мітингові кричалки замість вимоги відставки самодержавного правителя і проведення після цього вільних виборів на всіх рівнях.

Ази конфліктології свідчать: заміщені, тобто уявні конфлікти не руйнують, а зміцнюють систему.

Наприклад, багато сімей не розлучаються тільки тому, що періодично сваряться і висловлюють один одному ворожість. Покричали — і знову злагода та любов. Не тому, що чоловік і дружина дурні або грубі.

А тому, що так влаштована людина. Накопичилася негативна енергія — потрібна розрядка. Авторитарне суспільство теж так влаштоване.

Накопичилася протестна енергія проти сволотної влади — потрібно або анекдоти потруїти, або над Камеді-Клаб поржать, Семена Сліпакова з Дмитром Биковим послухати.

У гіршому разі, постріляти слиною в монітор, дивлячись на те, як сатрапи учергове в'яжуть "непохитного Льоху", нарешті, вийти на площу і похвилювати повітря. А потім — заспокоїтися ще на кілька років. І так до наступного зливу.

А Путін, тим часом, розмінює вже третій десяток років правління. І ще стільки ж відмотає!

Чому Навального не можна вважати героїчним одинаком?

Тому що у Навального завжди був і є ресурс. Навіть на самих ранніх етапах це були десятки тисяч доларів — що визнавав, зокрема, що передавав Навальному ці кошти ще один каламутний (як мені представляється!) Персонаж великий путінсько-сурковской інтермедії, "незалежний політтехнолог" Станіслав Бєлковський.

Потім Навального і його структури стали практично відкрито фінансувати російські або "близькоросійскі" олігархи (як це відбувається з усіма інституційно вкоріненими інформаційно-опозиційними структурами путінської Росії).

Що трапляється з тими олігархами, які намагаються фінансувати опозицію "без попиту" — наочно показала історія з Михайлом Ходорковським, відбарабанював на зоні за "злісне непослух" 10 років.

Так само наочно історія демонструє, що буває з тими, хто здається Кремлю дійсно небезпечним або, як мінімум, неугодним політичним активістом.

Ці люди або залишають цей світ при різного роду загадкових (варіант — цілком очевидних) обставин, або сідають на довгі терміни, а потім назавжди зникають з горизонту — за кордон (як той же Ходорковський), в політичне небуття (як Сергій Удальцов) або ж на той світ (як Сергій Мохнаткіна). Третього не дано.

А точніше, третє дано тільки одному опозиціонеру — Олексію Навальному, якого ні багнет не бере, ні в'язниця! І якого, мало не любовно плекає сам же Кремль.

Ще в 2010 році, коли Навальний виступив зі своїм першим "витягненим з рукава" сенсаційним 4-мільярдним викриттям Транснафти, президент РФ стоїчно вимовив: "Потрібно перевірити, якщо міноритарій чимось незадоволений. Хоча, зацікавленість міноритарія зрозуміла — його цікавить збільшення дивідендів. але перевірити потрібно. Нехай прокуратура перевірить, інші перевіряючі органи ".

"Ось які великі огірки продаються тепер в магазинах!", — як сказав би з цього приводу Данило Хармс. Ось, які високі відносини, виявляється, в Росії у Кремля з опозицією! А ви що думали?

Далі більше. Навальний — один з організаторів мітингів і ходи на Болотній. Багато в результаті цих безлад сіли на кілька років до в'язниці. Багато — але не організатор Навальний.

Потім, в липні 2013 року, після тривалого судового реаліті-шоу, Навальний отримав 5 років колонії, і вже на наступний день — по скарзі прокуратури! — був відпущений під підписку про невиїзд для ... участі в кампанії з виборів московського мера.

Як бачите, немає межі розміру огірків в наших магазинах, де сама грізна прокуратура бореться за право засуджених опозиціонерів (правда, одного тільки) безперешкодно брати участь у політичному житті! Сам Навальний в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що його випустили за наказом Путіна.

Потім реальний термін перетворився в умовний. Потім було ще кілька умовних термінів і безліч порушень умов їх відбування. Була організація опозиційних мітингів. Були сенсаційні відеоразоблаченія навальнінского Фонду боротьби з корупцією.

І не було жодної заміни умовного терміну справжнім. І не було жодного замаху, що не удаваного — при найближчому розгляді — частиною все того ж вистави.

Була запущена якимись хуліганами в око зеленка, після чого Навальний особисто, за його словами, зателефонував в Кремль і, будучи умовно засудженим, відправився до Швейцарії і Іспанії на лікування.

Була поїздка умовно засудженого з родиною в США, і багато іншого, з чим, прямо скажемо, рідко стикаються російські зеки, особливо, політичні.

Одним словом, навряд чи варто ще щось пригадувати, щоб зрозуміти очевидне: Навальний — частина, до того ж дуже дорога, тієї самої системи, з якої робить вигляд, що рішуче бореться, за фактом, безстроково продовжуючи їй життя. (Тільки вже в форматі "путінізм без Путіна" — Ред)

Чому безглуздо думати, що Кремль не розправляється з Навальний, тому що боїться його?

Як мінімум, тому, що смішно думати, ніби не злякавшись посваритися з усім Заходом через Крим Кремль злякається санкцій через посадки опозиціонера-одинаки.

А ще тому, що всякий раз, коли починало здаватися, що зірка Навального закочується, інтерес громадськості до нього моментально схлопивается.

Після винесення йому реального вироку в 2013 році на вулиці Москви вийшли, до того ж досить розрізнено і мляво, не більше 10 тисяч чоловік.

Коли рознеслася інформація, що Навального отруїли, на вулиці вийшло по всій Росії всього кілька одиночних пікетників, що здивувало спостерігачів на Заході, але мало здивувало людей в Росії, яка звикла довіряти тільки самодержцям — тим, хто здатний "сам себе тримати", тобто, триматися "божественним провидінням", неважливо, правитель це або опозиціонер — цар Борис чи Лжедмитрій.

Так що "страх перед Навальний" — казка, яку сам же Кремль регулярно підживлює, спершу розкручуючи, що є сил, навальнінскій піар, а потім роблячи вигляд, що злякався неминучого гніву народного, коли щось трапиться з "головним російським опозиціонером".

Навіщо Навальний Кремлю?

По-перше, як вже було сказано вище, Навальний для Кремля і Луб'янки — це "свій хлопець", який пасе опозицію (такий собі О'Брайен з "1984"), регулярно зливає протест в безпечний для Кремля вулично-мережевий колектор — як це, без сумніву, відбудеться і на цей раз, з нагоди "палацового" викриття Самого — в результаті чого суспільство, через якийсь час змириться з тим, що у Путіна є те, що і належить мати самодержцю, і нічого з цим не поробиш!

Як воно змирилося свого часу з "інфою", злитої все тим же Бєлковським про те, що у Путіна — нібито активів на $ 40 млрд.

По-друге, Навальний, цілком можливо, розглядається, як запасний варіант, така собі страховка частини російської олігархії, і навіть, реальний наступник Путіна в тому випадку, якщо виявиться, що нинішній президент РФ (о, жах!) Не вічний.

У цьому випадку неминучі будуть вільні вибори, бо фейковий можна проводити тільки в умовах вже сидить на троні самодержця. А на вільних послепутінскіх виборах матиме шанс перемогти тільки сертифікований "Антипутіним".

Тому, дуже важливо, щоб Луб'янка завчасно потурбувалася його виробництвом і прокачіваеніем.

Зовсім не здивуюся, якщо, в результаті, виявиться, що так все і було.