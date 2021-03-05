Как растить "единорогов" в Украине с помощью сервисных компаний

Чтобы стать "новой Кремниевой долиной" у Украины есть многое: сильная инженерная школа, хорошо развитый дух инноваторства, высокая экспертиза. Но даже самая инновационная идея совсем не гарантирует успеха: мировая статистика говорит о том, что около 90% стартапов оказываются провальными. И это несмотря на то, что, к примеру, в Штатах или Европе уже сформирована многолетняя культура предпринимательства, действуют сильные стартап-сообщества, есть поддержка со стороны государства и хорошо развитая инфраструктура. Стоит ли говорить, что украинским предпринимателям "взлететь" со своими идеями сложнее?..

Так что же стоит сделать, чтобы у нас появлялись свои единороги? Большое влияние, конечно, оказывает государственные программы. Однако, как показывает мировой опыт, — серьезную поддержку могут предоставить и крупные сервисные компании. Я приведу несколько примеров того, как взаимодействует большой бизнес с украинскими стартаперами уже сегодня.

Дает опыт

Именно консалтинговые компании дают толчок к созданию новых продуктов и решений. Работая в сервисных компаниях, множество талантливых инженеров и менеджеров получают опыт в разных отраслях, и это позволяет им видеть реальные проблемы, которые никем не решены. Идеи возникают в реальном бизнесе, когда люди видят потребность в улучшении или создании тех или иных систем-«помощников» в их повседневной работе. Это результат развития рынка, развития мышления инженеров, лучшее понимание бизнес-моделей и как они работают в мире.

Помогает в поиске клиентов

Сервисные компании помогают стартапам получать клиентов. Например: есть хороший продукт, но его команда не имеет широкого опыта работы с разными клиентами в разных доменах. В итоге не знает, как именно «продать» свое решение, не знает всех нюансов и требований разных типов организаций, не знает, как интегрировать свой продукт в системы, которыми уже пользуются компании. Зато все это знает сервисная компания, которая, применяя свою инженерную экспертизу, может помочь и помогает стартапу успешно выходить на новые рынки.

Помогает найти инвесторов

Консалтинг помогает стартапам находить инвестиции через свои широкие связи с фондами по всему миру. Более того, сервисные компании и сами нередко инвестирует в стартапы и помогают единорогам на всем пути их становления.

Работает над созданием благоприятных условий

Сервисный бизнес активно сотрудничает с государством, постоянно вовлекается в развитие ИТ-образования, чтобы ИТ-отрасль, и стартапы в том числе, получали квалифицированные кадры и могли успешно расти.

[ + – ] Геймплей Black Snow

Что делаем мы?

Мы делаем все, о чем шла речь выше — от сотрудничества с правительством и развития образования до поддержки стартапов на каждом этапе. В компании Sigma Software есть фонд-инкубатор Sigma Software Labs, который инвестирует в стартапы наших клиентов, а также в сторонние украинские стартапы и идеи, разрабатывающие B2B-решения. Также, есть фонд Insipirium Laboratories, который основан учредителями Sigma Softwarе и тоже привлекает средства от своих партнеров.

Хочу рассказать подробнее о некоторых украинских стартапах, которым мы помогаем. Некоторые из них являются резидентами Sigma Software Labs, в некоторые мы инвестировали, с другими — только ведем переговоры, но в любом случае все они «зацепили» интересными идеями, командой и потенциалом.

WOD Insight by Voopty – фитнес-приложение для CrossFit-атлетов, которым занимаются более 10 млн людей по всему миру. CrossFit — это брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом. Она включает элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена, бега и других. Несмотря на то что CrossFit входит в топ 10 мировых франшиз, решений для этого типа тренировок крайне мало. Команда разработчиков приложения для кроссфитеров получила грант от Y Combinator, что подтверждает высокую заинтересованность в этой нише. Также стоит отметить серьезные успехи в нише конкурентных видов спорта, — например, компании Peloton удалось достичь капитализации в 45 млрд долларов, популяризировав интернет-соревнования на велотренажерах.

Datrics – резидент Sigma Software Labs. Данная платформа работает на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. С ее помощью можно анализировать большие объемы данных в автоматическом режиме, а это значит, что позволить себе такой сервис может даже малый бизнес. Интерфейс платформы интуитивно понятен и прост в использовании благодаря технологии drag-n-drop (когда любые элементы и файлы легко перетаскиваются мышкой).

Tradomatic – платформа, разработанная для развития агрорынка Украины, как внутри страны, так и в мире. Работает она по принципу маркетплейса, а учитывая, что сейчас маркетплейсы очень быстро развиваются и находятся в тренде, этот стартап ждет успех.

[ + – ] Как работает платформа Datrics

Black Snow — это интерактивная игра, разработанная при помощи технологии дополненной реальности (англ. — augmented reality, AR), которая сейчас активно развивается и внедряется в разного рода приложения, в том числе и в игры. Стартап имеет свою патентованную технологию и является одним из пионеров области AR-игр. Black Snow была запущена до появления Pokemon Go; является портфельной компанией Inspirium Laboratories.

Ioon – резидент Sigma Software Labs. Это инновационное устройство, которое благодаря запатентованной технологии, превращает обычную воду в санитайзер. Потребность в подобных гаджетах будет только возрастать, учитывая, что пандемия коронавируса пока не преодолена.

IntelSoft — тоже наши резиденты. Ребята внедряют передовые научные исследования в области математического моделирования и методов искусственного интеллекта в повседневную бизнес-деятельность. Это дает клиентам конкурентное преимущество в виде простых в использовании решений бизнес-аналитики.

Вот такие примеры! Уверен, что успешных кейсов будет появляться все больше, а сотрудничество стартапов и консалтинговых компаний может стать одним из мощных стимулов, чтобы Украина однажды стала страной, где обитают единороги.