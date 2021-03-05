Як ростити "єдинорогів" в Україні за допомогою сервісних компаній

Щоб стати "новою Кремнієвої долиною" Україна має багато: сильна інженерна школа, добре розвинений дух інноваторства, висока експертиза. Але навіть найінноваційніша ідея зовсім не гарантує успіху: світова статистика говорить про те, що близько 90% стартапів виявляються провальними. І це незважаючи на те, що, наприклад, у Штатах чи Європі вже сформована багаторічна культура підприємництва, діють сильні стартап-спільноти, є підтримка з боку держави і добре розвинена інфраструктура. Чи варто говорити, що українським підприємцям "злетіти" зі своїми ідеями складніше?..

То що ж варто зробити, щоб у нас з'являлися свої єдинороги? Великий вплив, звичайно, надають державні програми. Однак, як показує світовий досвід, — серйозну підтримку можуть надати і великі сервісні компанії. Я наведу кілька прикладів того, як взаємодіє великий бізнес з українськими стартаперам вже сьогодні.

Дає досвід

Саме консалтингові компанії дають поштовх до створення нових продуктів та рішень. Працюючи в сервісних компаніях, безліч талановитих інженерів і менеджерів отримують досвід в різних галузях, і це дозволяє їм бачити реальні проблеми, які ніким не вирішені. Ідеї виникають в реальному бізнесі, коли люди бачать потребу у поліпшенні або створенні тих чи інших систем-«помічників» у їх повсякденній роботі. Це результат розвитку ринку, розвитку мислення інженерів, краще розуміння бізнес-моделей і як вони працюють в світі.

Допомагає в пошуку клієнтів

Сервісні компанії допомагають стартапам отримувати клієнтів. Наприклад: є хороший продукт, але його команда не має широкого досвіду роботи з різними клієнтами в різних доменах. В результаті не знає, як саме «продати» своє рішення, не знає всіх нюансів і вимог різних типів організацій, не знає, як інтегрувати свій продукт в системи, якими вже користуються компанії. Зате все це знає сервісна компанія, яка, застосовуючи свою інженерну експертизу, може допомогти і допомагає стартапу успішно виходити на нові ринки.

Допомагає знайти інвесторів

Консалтинг допомагає стартапам знаходити інвестиції через свої широкі зв'язки з фондами по всьому світу. Більше того, сервісні компанії і самі нерідко інвестують в стартапи і допомагають єдинорогам на всьому шляху їх становлення.

Працює над створенням сприятливих умов

Сервісний бізнес активно співпрацює з державою, постійно залучається до розвиток ІТ-освіти, щоб ІТ-галузь, і стартапи зокрема, отримували кваліфіковані кадри і могли успішно рости.

Що робимо ми?

Ми робимо все, про що йшлося вище — від співпраці з урядом і розвитку освіти до підтримки стартапів на кожному етапі. У компанії Sigma Software є фонд-інкубатор Sigma Software Labs, який інвестує в стартапи наших клієнтів, а також в сторонні українські стартапи та ідеї, які розробляють B2B-рішення. Також, є фонд Insipirium Laboratories, який заснований засновниками Sigma Softwarе і теж залучає кошти від своїх партнерів.

Хочу розповісти докладніше про деякі українські стартапи, яким ми допомагаємо. Деякі з них є резидентами Sigma Software Labs, у деякі ми інвестували, з іншими — тільки ведемо переговори, але в будь-якому випадку всі вони «зачепили» цікавими ідеями, командою і потенціалом.

WOD Insight by Voopty — фітнес-додаток для CrossFit-атлетів, яким займаються понад 10 млн людей по всьому світу. CrossFit — це брендована система фізичної підготовки, створена Грегом Глассманом. Вона включає елементи інтервальних тренувань високої інтенсивності, важкої атлетики, пліометрики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, вправ стронгменів, бігу та інших. Незважаючи на те що CrossFit входить у топ 10 світових франшиз, рішень для цього типу тренувань вкрай мало. Команда розробників додатка для кросфітерів отримала грант від Y Combinator, що підтверджує високу зацікавленість у цій ніші. Також варто підмітити серйозні успіхи в ніші конкурентних видів спорту, — наприклад, компанії Peloton вдалося досягти капіталізації в 45 млрд доларів, популяризувати інтернет-змагання на велотренажерах.

Datrics — резидент Sigma Software Labs. Ця платформа працює на основі штучного інтелекту і машинного навчання. З її допомогою можна аналізувати великі обсяги даних в автоматичному режимі, а це означає, що дозволити собі такий сервіс може навіть малий бізнес. Інтерфейс платформи інтуїтивно зрозумілий та простий у використанні завдяки технології drag-n-drop (коли будь-які елементи і файли легко перетягуються мишкою).

[ + – ] Як працює платформа Datrics

Black Snow — це інтерактивна гра, розроблена за допомогою технології доповненої реальності (англ. — augmented reality, AR), яка зараз активно розвивається і впроваджується у різного типу додатки, зокрема і в ігри. Стартап має свою запатентовану технологію і є одним з піонерів області AR-ігор. Black Snow запустили до появи Pokemon Go; є портфельною компанією Inspirium Laboratories.

[ + – ] Геймплей Black Snow

Tradomatic — платформа, розроблена для розвитку агроринку України, як усередині країни, так і в світі. Працює вона за принципом маркетплейсу, а з огляду на, що зараз маркетплейси дуже швидко розвиваються і знаходяться в тренді, цей стартап чекає успіх.

Ioon — резидент Sigma Software Labs. Це інноваційний пристрій, яке завдяки запатентованій технології, перетворює звичайну воду в санітайзер. Потреба в подібних гаджетах тільки зростатиме, враховуючи, що пандемія коронавірусу поки не подолана.

IntelSoft — теж наші резиденти. Хлопці впроваджують передові наукові дослідження в галузі математичного моделювання та методів штучного інтелекту в повсякденну бізнес-діяльність. Це дає клієнтам конкурентну перевагу у вигляді простих у використанні рішень бізнес-аналітики.

Ось такі приклади! Упевнений, що успішних кейсів з'являтиметься все більше, а співпраця стартапів і консалтингових компаній може стати одним з потужних стимулів, щоб Україна колись стала країною, де живуть єдинороги.