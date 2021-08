Что делать, если вас взломали в соцсетях. 10 способов обезопасить свой аккаунт

Взлом баз данных, к сожалению, не редкость. Даже такие крупные и могущественные корпорации, как Microsoft и Google, подчас пасуют перед хакерами, оставляя лазейки для осуществления взломов.

Как вы помните, недавно в Сеть были слиты данные пользователей социальных сетей Clubhouse, LinkedIn и Facebook. И, хотя компании утверждают, что киберпреступники тут не при чем и вся утекшая информация находилась в открытом доступе, тем не менее, риск тут есть. И он в том, что кто-то внес все данные в одну табличку, а затем выставил ее на хакерских форумах.

Если вы дорожите информацией о себе, если вам кажется, что ваши аккаунты пытаются взломать, эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович рекомендует предпринять следующее.

Если ваши соцсети пытаются взломать

1. Просмотрите все приложения, у которых есть доступ к SMS, удалите ненужные.

2. Поставьте пароль на телефон.

3. Обновите систему. Если она не обновляются автоматически, то сделайте это прямо сейчас.

4. Потом проверьте, какие устройства залогинены в данный момент:

Facebook

Settings & Privacy ➡ Settings ➡ Security & Login ➡ Where Youʼre Logged In

Google

Manage your Google Account ➡ Security ➡ Your Devices

Telegram

Settings ➡ Devices

Twitter

More ➡ Settings & Privacy ➡ Security and account access ➡ Apps and sessions ➡ Sessions

Удалите все неизвестные вам устройства (Facebook иногда путается в геолокации и может указать не тот город, но береженого — бог бережет)

5. После чистки левых устройств, заходим сюда и проверяем, не утекли ли пароли, связанные с вашими аккаунтами (кто-то мог выудить ваш пароль в интернет-магазине, где вы делали покупки — "говномагазин" проще взломать, чем Google).

6. Выбираем надежный пароль (12+ символов, цифры, буквы, знаки), пароли для разных сервисов должны быть разными, если у вас нет своей системы для запоминания паролей и вы их не можете запомнить, то сохраните их в менеджере паролей.

Важно

7. Сохраните холдеры от сим-карт с IMSI, стикеры с IMEI от телефона и коды восстановления от сервисов в мусоронедоступном месте. Не дома и не в акккаунте с двойной аутентификацией (от которого вы можете потерять доступ).

[ + – ] Попытка взлома аккаунта в Telegram - скриншот

8. Обязательно включите двойную аутентификацию и проверьте, что все работает правильно (из приватной вкладки). Включается в тех же настройках безопасности, где вы проверяли список устройств.

9. Если вас пытались взломать и вы знаете IP-адрес и точное время, то напишите жалобу провайдеру. Заходим сюда, вводим IP, открываем admin-c, abuse-c и жалуемся.

10. И не жмите на что попало! Почитайте на досуге по ссылке, там много всего полезного для бытовой безопасности; еще есть курс лекций "Кіберзахист від держави".

