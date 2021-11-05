Осень патриархов. Почему эйджизм победил в культуре, а геронтократия — в политике

Мы живем в интересную эпоху, сочетающую в себе казалось бы несочетаемые черты, такие как:

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Тотальная гегемония молодежи в культуре. Тотальная геронтократия в риаллайфе. Ну или если точнее во всех старых институтах риаллайфа.

Трудно вспомнить эпоху в которой быть стариком или даже человеком среднего возраста было бы настолько стыдно и стремно. И дело даже не в нормализации эйджистского хейтспича (= ок бумер), а в том, что эти представления во многом интериоризированы самими стариками.

С точки зрения господствующего дискурса старость позорна и лишена всякого достоинства. Достоинство принадлежит только молодежи.

Действительно, в какую еще эпоху тинейджеры и 20+ летние настолько массово форсились бы как учителя жизни?

Но это то, что касается культуры. В риаллайфе все обстоит ровно наоборот — мы имеем дело с торжествующей геронтократией. В политике это очевиднее всего, просто потому что эти люди на виду.

И когда самого старого президента в истории США Дональда Трампа сменяет новый еще более старый рекордсмен Джо Байден, это всем бросается в глаза. Проблема в том, что так обстоит дело не только в политике: политика — это лишь лакмусовая бумажка, отражающая общий геронтократический тренд. Скажем, в 2009 г. средний возраст сотрудников НАСА составлял 45 лет, в то время как на момент полета на Луну, за сорок лет до этого, он составлял всего лишь 28.

Важно

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Этому есть несколько причин — и вот одна из них. В рамках устоявшихся бюрократических структур принимается не то решение, которое "лучше" для организации (никто на самом деле не знает, какое лучше), а то, которое безопаснее лично для бюрократа. Безопаснее — то, которое легче обосновать и за которое тебе с меньшей вероятностью настучат по башке.

То есть, агенты не максимизируют полезность организации, а минимизируют собственные риски. А как проще всего минимизировать риски, когда дело касается подбора кадров? Выбирай старого, заслуженного, орденоносного трижды героя мира. За это решение тебя точно не понизят и не уволят. А то, что герой мира старый, усталый, давно всего добился и ему давно уже ничего не надо — это бюрократа не касается.

С другой стороны, если он возьмет молодого и незаслуженного, то это серьезный риск лично для него: случись что — и ему будет куда труднее обосновать свое решение объективными показателями.

Чем более забюрократизирована организация и чем более она нацелена на минимизацию рисков, тем хуже в ней поставлена работа с кадрами. Потому что работа с кадрами — это что-то типа венчурного инвестирования. И то и другое связано с рискам, а риска обычно избегают.

Уже предвижу возражение, что геронтократия господствует не во всех сферах и не во всех институтах — и что есть ряд исключений. Это правда. Но что объединяет все эти сферы и институты? То, что они появились буквально вчера по историческим меркам. Они просто еще не успели закостенеть.

Первоисточник: телеграм-канал автора.