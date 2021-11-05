Осінь патріархів. Чому ейджизм переміг у культурі, а геронтократія – у політиці

Ми живемо в цікаву епоху, що поєднує в собі, здавалося б, непоєднувані риси, такі як:

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Тотальна гегемонія молоді в культурі. Тотальна геронтократія в ріаллайфі. Ну, або якщо точніше, у всіх старих інституціях ріаллайфу.

Важко згадати епоху, у якій бути старою або навіть людиною середнього віку було б настільки соромно та "стрьомно". І справа навіть не в нормалізації ейджистського хейтспічу (= ок бумер), а в тому, що ці уявлення багато в чому інтеріоризовані самими старими.

З погляду панівного дискурсу старість ганебна і позбавлена будь-якої гідності. Достоїнство належить лише молоді.

Справді, у яку епоху тінейджери і 20+ літні настільки масово форсилися, як учителі життя?

Але це те, що стосується культури. У ріаллайфі все навпаки — ми маємо справу з тріумфальною геронтократією. У політиці це найочевидніше, просто тому, що ці люди на виду.

І коли найстарішого президента в історії США Дональда Трампа змінює новий ще старіший рекордсмен Джо Байден, це всім впадає в око. Проблема в тому, що така справа не тільки в політиці: політика — це лише лакмусовий папірець, що відображає загальний геронтократичний тренд. Скажімо, у 2009 середній вік співробітників НАСА становив 45 років, тоді як на момент польоту на Місяць, за сорок років до цього, він становив лише 28.

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Тому є кілька причин — і ось одна з них. У межах усталених бюрократичних структур приймається не те рішення, яке "краще" для організації (ніхто насправді не знає, яке краще), а те, що безпечніше для бюрократа. Безпечніше — те, яке легше обґрунтувати і за яке тобі з меншою ймовірністю настукають по голові.

Тобто агенти не максимізують корисність організації, а мінімізують власні ризики. А як найпростіше мінімізувати ризики, коли справа стосується підбору кадрів? Вибирай старого, заслуженого, орденоносного, тричі героя світу. За це рішення тебе точно не знизять і не звільнять. А те, що герой світу старий, стомлений, давно всього досяг і йому давно вже нічого не треба — це бюрократа не стосується.

З іншого боку, якщо він візьме молодого і незаслуженого, то це серйозний ризик для нього особисто: трапиться щось — і йому буде важче обґрунтувати своє рішення об'єктивними показниками.

Чим більш забюрократизована організація і що більше вона націлена на мінімізацію ризиків, тим гірше в ній поставлено роботу з кадрами. Тому що робота з кадрами — це щось на кшталт венчурного інвестування. І те, й інше пов'язане з ризиками, а ризику зазвичай уникають.

Уже заперечую, що геронтократія панує не в усіх сферах і не в усіх інститутах — і є низка винятків. Це правда. Але що поєднує всі ці сфери та інститути? Те, що вони з'явилися буквально вчора за історичними мірками. Вони просто ще не встигли закостеніти.

Першоджерело: телеграм-канал автора.