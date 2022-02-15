ОРВИ, тонзиллит, герпес. Когда стоит отложить визит к стоматологу и почему

Время — самая дорогая валюта, и, чтобы избежать растраты этого драгоценного ресурса, стоит знать, в каких ситуациях лучше перенести визит к стоматологу. Каковы же основные противопоказания к посещению стоматологического кабинета?

Бывают случаи, когда стоматолог может отказать вам в предоставлении услуг, и вы, в раздражении от того, что потратили время на дорогу, вынуждены возвращаться ни с чем, а потом заново планировать прием.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Время — самая дорогая валюта, и, чтобы избежать растраты этого драгоценного ресурса, стоит знать, в каких ситуациях лучше перенести визит к стоматологу.

Герпес, особенно на начальных стадиях: могут возникнуть опасные осложнения!

Только безответственный врач-стоматолог может согласиться лечить пациента, у которого появился герпес на губах. Допустимым может быть пациент с герпесом на стадии заживления, но только в случае оказания неотложной помощи.

Лечение зубов при герпесе — угроза прежде всего для вас самих, ведь стоматолог все равно работает в перчатках и маске, которые его защищают, а инструменты после каждого пациента стерилизуются или выбрасываются.

К чему может привести стоматологическое лечение при герпесе?

В среднем прием длится два часа, за это время можно получить ряд осложнений протекания герпеса.

Из-за напряжения круговой мышцы рта существует большой риск увеличить очаг воспаления в несколько раз, и к тому же разнести высыпание по все ротовой полости.

Существует большая вероятность присоединения вторичной инфекции. Так называемые "пузырьки" на губах нельзя повреждать, но при выполнении стоматологических манипуляций можно случайно их зацепить. Если вы будете прикасаться к губам, есть шансы занести дополнительную инфекцию.

В таких случаях заживление раны может продлиться уже не 1-2 недели, а 3-4 и больше.

Простуда: можно вызвать распространение инфекции

В период ОРВИ лучшее, что можно сделать — быть дома и пить много жидкости.

Простуда — это стресс для организма. Пойти к стоматологу во время ОРВИ — значит умножить стресс на два и усилить нагрузку на организм. Как он отреагирует на стоматологические манипуляции в этот период — можно только догадываться. Но можно предположить определенные осложнения после лечения. Например, при ослабленном иммунитете вредные микроорганизмы из полости рта будут интенсивно распространяться по всему организму.

К тому же, оставаясь дома, вы защищаете не только себя, а и окружающих — врачей, других пациентов, людей в общественном транспорте. Назначайте визит к стоматологу тогда, когда пройдут симптомы простуды.

Тонзиллит: анестезия может не подействовать или вызвать аллергию

Во время ангины влияние местной анестезии снижается, поэтому для достижения полноценного обезболивания потребуется увеличенная доза анестетика, что может привести к аллергическим реакциям.

Следует помнить, что, леча зубы во время тонзиллита, пациент повышает риски распространения инфекции на здоровые ткани, возникновения осложнений (например, воспаление кости). Особенно это касается гнойной ангины, ведь есть высокий риск развития сепсиса.

Также стоит понимать, что после удаления зуба или выполнения врачом других хирургических манипуляций есть риск инфицирования лунки или свежей раны.

Стоматологическое лечение может проводиться только в случае необходимости оказания неотложной помощи — например, во время открытия гнойной полости внутрь и проникновения микрофлоры непосредственно в легкие, занесения микрофлоры в кровеносное русло, и когда пациент ощущает страдания, мешающие есть и спать.

В каких случаях допускается лечение зубов при перечисленных выше заболеваниях?

Лечение может проводиться в экстренных ситуациях: когда боль мешает есть и спать, при открытии гнойной полости внутрь, проникновении патогенной микрофлоры непосредственно в легкие или кровеносное русло. В таком случае лечение не откладывается, но стоматолог должен быть предупрежден об имеющихся заболеваниях.

О чем надо сообщить врачу-стоматологу перед лечением

О природной пониженной свертываемости, приеме кроворазжижающих препаратов,

Это может вызвать кровотечение во время стоматологических операций

О беременности или кормлении грудью

Существует распространенный миф, что лечить зубы во время беременности запрещено. Он появился из-за того, что обезболивающие, используемые в стоматологии, противопоказаны при вынашивании ребенка. На самом же деле это касается только тех анестетиков, в составе которых есть адреналин. Врач же может применять обезболивающие на основе артикаина и мепивакаина.

Посещать стоматологический кабинет не просто можно, а и необходимо, и не только в период вынашивания малыша, а и еще на этапе планирования беременности. Лучше всего провести все плановые стоматологические вмешательства в начале беременности, а потом приходить на профилактические осмотры и профессиональную гигиену ротовой полости. Однако если есть боль и дискомфорт, врач подберет обезболивание и методики, которые не повредят малышу.

[ + – ] Посещать стоматологический кабинет и можно, и нужно не только в период беременности, а и еще на этапе планирования Фото: Pexels

Об имеющихся сердечно-сосудистых заболеваниях и высоком давлении