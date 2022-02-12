ГРВІ, герпес, вагітність: коли не варто йти до стоматолога?

Бувають випадки, коли стоматолог може відмовити вам у наданні послуг і ви, роздратовані від того, що витратили час на дорогу, змушені будете повертатися ні з чим, а потім заново планувати прийом.

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Час — найдорожча валюта, і, щоб уникнути марнування цього дорогоцінного ресурсу, краще знати, у яких ситуаціях варто перенести візит до стоматолога:

Герпес, особливо на початкових стадіях

Тільки безвідповідальний лікар-стоматолог може погодитись лікувати пацієнта, у якого з'явився герпес на губах. Допустимим може бути пацієнт із герпесом на стадії загоєння, але в разі надання невідкладної допомоги.

Лікування зубів при герпесі — загроза насамперед для вас самих, адже стоматолог усе одно працює в рукавичках і масці, які його захищають, а інструменти після кожного пацієнта стерилізуються чи викидаються.

До чого може призвести стоматологічне лікування при герпесі?

Здебільшого прийом триває дві години, цей час можна отримати низку ускладнень протікання герпесу.

Через напруження кругового м'яза рота існує великий ризик збільшити осередок запалення в кілька разів, і до того ж рознести висип по всій ротовій порожнині.

Існує велика можливість приєднання вторинної інфекції. Так звані "бульбашки" на губах не можна пошкоджувати, але в процесі виконання стоматологічних маніпуляцій можна випадково їх зачепити. Якщо ви будете торкатися губ, є шанси занести додаткову інфекцію.

У таких випадках загоєння рани може тривати не 1-2 тижні, а 3-4 і більше.

Застуда

У період ГРВІ найкраще, що можна зробити — бути вдома та пити багато рідини.

Застуда — це стрес для організму. Піти до стоматолога під час ГРВІ — значить помножити стрес на два та посилити навантаження на організм. Як він відреагує на стоматологічні маніпуляції в цей період можна лише здогадуватися. Але можна передбачити певні ускладнення після лікування. Наприклад, за умов ослабленого імунітету шкідливі мікроорганізми з ротової порожнини будуть інтенсивно поширюватися по всьому організму.

До того ж, залишаючись удома, ви захищаєте не лише себе, а й навколишніх — лікарів, інших пацієнтів, людей у громадському транспорті. Призначайте візит до стоматолога, коли минуть симптоми застуди.

Тонзиліт

Під час ангіни вплив місцевої анестезії знижується, тому для досягнення повноцінного знеболювання потрібна збільшена доза анестетика, що може призвести до алергічних реакцій.

Варто також пам'ятати, що лікуючи зуби під час тонзиліту, пацієнт підвищує ризики поширення інфекції на здорові тканини, виникнення ускладнень (наприклад, запалення кістки). Особливо це стосується гнійної ангіни, адже є високий ризик розвитку сепсису.

Також варто розуміти, що після видалення зуба або виконання лікарем інших хірургічних маніпуляцій є ризик інфікування лунки або свіжої рани.

Стоматологічне лікування може проводитися тільки в разі необхідності надання невідкладної допомоги — наприклад, під час відкриття гнійної порожнини всередину та проникнення мікрофлори безпосередньо в легені, занесення мікрофлори в кровоносне русло, і коли пацієнт відчуває страждання, що заважають їсти та спати.

У яких випадках допускається лікування зубів при перелічених вище захворюваннях?

Лікування може проводитися в екстрених ситуаціях: коли біль заважає їсти та спати, при відкритті гнійної порожнини всередину, проникненні патогенної мікрофлори безпосередньо у легені чи кровоносне русло. У такому разі лікування не відкладається, але стоматолог має бути попереджений про наявні захворювання.

Про що треба повідомити лікарю-стоматологу перед лікуванням?

Про природне знижене згортання, прийом кроворозріджувальних препаратів, оскільки це може викликати кровотечу під час стоматологічних операцій.

Про вагітність або годування груддю

Існує поширений міф, що лікувати зуби під час вагітності заборонено. Він виник через те, що знеболювальні, які використовуються в стоматології, протипоказані під час виношування дитини. Насправді це стосується лише тих анестетиків, у складі яких є адреналін. Лікар може застосовувати знеболювальні на основі артикаїну та мепівакаїну.

Відвідувати стоматологічний кабінет не просто можна, а й необхідно, і не тільки в період виношування малюка, а ще на етапі планування вагітності. Найкраще провести всі планові стоматологічні втручання на початку вагітності, а потім приходити на профілактичні огляди та професійну гігієну ротової порожнини. Однак якщо є біль і дискомфорт, лікар підбере знеболювання та методики, які не зашкодять малюкові.

Про наявні серцево-судинні захворювання і високий тиск

Є ризики, що може статися гіпертонічний криз, інсульт, інфаркт. Варто пам'ятати, що в анестезії міститься адреналін, який підвищує тиск, а разом із цим ризики гіпертонічного кризу, інсульту, інфаркту. Лікар-стоматолог повинен знати про наявні проблеми та використовувати анестетик без вмісту адреналіну. Загалом лікування відрізнятиметься від стандартної процедури.

При гіпертонічній хворобі радять планувати лікування на ранковий час, коли артеріальний тиск нижчий.