В Украине поставлен первый спектакль о Победе! Его должен увидеть каждый

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О чем он? О пяти беженках и двух волонтерах из Украины. Все они находятся в польском центре на 1500 человек. Беженки из Мариуполя, Бучи, Киева, Чернигова и Днепра.

Откуда название? Психологи считают, что беженцы переживают душевную травму по стадиям – это "шесть ребер гнева": злость на себя, на виноватых, судьбу, войну, на тех, кто рядом и на тех, кого потеряли. Такова реакция организма.

В спектакле — две основные героини, две звезды: Виталина, учительница украинской литературы из Чернигова и Снежана — продавец из Харькова. У одной — тонкая романтическая натура, другая — пробивная мать-одиночка, всегда готовая снова выйти замуж.

Снежана — очень узнаваемый тип: мат-перемат, прагматика, наглость, но вдруг… возьмет и заплачет и ты понимаешь, что у этой "девушки с рынка" — золотое сердце.

Когда Снежана говорит, то зал хохочет. Хотя есть и совсем несмешные у нее истории, например, как ракета застряла в окне ее кухни возле холодильника.

Денисова, как обычно, по технике документального театра собирала реальные свидетельства украинских беженок — вербатиум. По этой причине, признаюсь, я не очень люблю документальный театр — он горизонтальный, то есть приземленный. Документальный, горизонтальный театр — это изобретение английской драматургической школы конца XX века.

[ + – ] Читка пьесы "Шесть ребер гнева" драматурга Александры Денисовой Фото: Константин Рылев [ + – ] Читка пьесы "Шесть ребер гнева" драматурга Александры Денисовой Фото: Константин Рылев

Так вот, прекрасная Денисова с самого начала своей драматургической деятельности нарушала догмы документального театра, потому что понимала: без мифа — искусство не существует. Она всегда вводит в свои пьесы элементы мифа. Так произошло и в "Шести ребрах", где Денисова рвет на части технику документального театра и выходит на мифологию. Как?

В пьесе все девушки — это наши лесные мавки, они себя проецируют на украинскую мифологию через песни. Но главная фишка не в этом.

У Снежаны есть свой легендарный герой — это Владимир Александрович Зеленский. Она мужикам давно не верит, но только не ему. Все его обращения к народу она воспринимает исключительно, как личные, адресованные конкретно ей. В меньшей степени это касается Алексей Арестович , на которого наши героини тоже "подсели". Но с Зеленским у Снежаны — устойчивая метафизическая связь.

Что касается Виталины, тут еще более крутая история. Учительница украинской литературы, чтобы вдохновить своих подруг, начинает вспоминать народную быль и ее "несет" на волне импровизации о легендарных казаках Панько и Охриме (могу неточно воспроизвести имена) — характерников Запорожской Сечи, которые побеждали тысячи недругов.

Панько и Охрим идут по Украине, остроумно переговариваясь между собой с улыбочками в усах, и сыплют из своих люлек горящий табак на головы врагов — и загорается воинство орков!

Когда училку "несло", даже в зале люди впали в транс — мы все прям видели эти исполинские казачьи фигуры, которые зачищали родную землю от оккупантов.

Потом подружки сбрасывают с себя остатки "транса" и скептически начинают заявлять Виталине : "Ну и где твои казаки? Прочему сейчас бомбят Харьков и Днепр?"

Однако в финале циничная Снежана слышит в новостях о контрнаступлении ВСУ и кричит: "Да это же наши казаки впереди идут! Они есть! Они побеждают!" И у всех наворачиваются слезы на глаза!

А Виталина добавляет: "Девочки, эти казаки — и мы тоже, ми усіх переможемо!" Мавки трансформируются в боевых казаков вместе со всей Украиной, в конце постановки происходит это чудесное превращение!

Ну, теперь вы поняли, что в Украине такой спектакль должны увидеть все! Он гораздо нужнее здесь, чем в Польше! Я очень надеюсь, что люди, от которых это зависит, ускорят процесс появления на постоянной основе этой постановки. Нам всем тут нужен такой спектакль, потому что он вовсе не о беженках — он о Победе!

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