Россия должна заплатить. Когда и как можно будет получить возмещение ущерба от агрессора

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По предварительным оценкам Всемирного Банка, убытки Украины с начала полномасштабного вторжения России превышают $349 млрд. Доля убытков бизнеса при этом составляет $9,7 млрд, однако, скорее всего, является выше.

Поскольку перспектива добровольной уплаты Россией репараций сейчас выглядит маловероятной, правительство Украины активно работает над разработкой механизмов компенсации ущерба, нанесенного гражданскому населению и бизнесу в результате вооруженной агрессии РФ. Однако пока неясно, как именно и из каких резервов будут возмещать эти убытки. Наиболее реальным выглядит создание определенного фонда в рамках нового международного многостороннего договора. По неподтвержденным данным, вследствие применения к РФ международных санкций, по миру были арестованы активы Центробанка России на $300 млрд. Именно эти активы, вероятно, составят основу будущих выплат репараций Украине. Однако необходимо понимать, что приоритетной будет компенсация, направленная на восстановление критической инфраструктуры и выплаты гражданам, потерявшим жилье в результате боевых действий. Компенсация ущерба бизнесу явно будет не первоочередной задачей.

Спойлер: пока нет единого действительно действенного механизма, который бы 100% гарантировал компании полное возмещение нанесенного ей ущерба. Однако возможны варианты различных действий, зависящих от размера понесенного ущерба, целей и финансовых возможностей заявителя.

Начнём с того, какие именно убытки можно заявлять на компенсацию. Основными элементами являются ущерб, причиненный вследствие уничтожения или повреждения имущества; упущенная выгода от невозможности или препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности; потери от неоплаченных товаров, работ и услуг, предоставленных и потребленных на временно оккупированных территориях.

На оккупированных территориях оценить уровень нанесенного агрессором ущерба невозможно, поэтому речь о возмещении ущерба там будет идти только после деоккупации.

Ситуация с активами, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, несколько иная и не столь однозначная, поскольку имущество может быть не уничтожено, права собственности не нарушены, а собственник фактически лишен доступа и возможности пользования таким имуществом. Поэтому пока такие территории не будут деоккупированы, чтобы оценить реальный ущерб, можно говорить лишь об упущенной выгоде и невозможности пользования активами.

Направления действий по возмещению вреда вследствие вооруженной агрессии РФ являются разными, и могут быть выбраны в каждом отдельном случае. Полем битвы может быть как Украина, так и весь мир: все зависит от обстоятельств конкретного дела, суммы ущерба и ваших финансовых возможностей.

Одним из вариантов является подача иска о компенсации ущерба, понесенного вследствие агрессии РФ, в компетентный суд Украины и его последующее признание в иностранных судах, где у России есть активы. Такой иск подаётся непосредственно против государства-агрессора. Основным препятствием в таком направлении действий является судебный иммунитет России (неподсудность государства без его согласия судам другого государства). Однако в апреле этого года Верховный Суд высказал позицию, по которой, рассматривая дело о возмещении ущерба, причиненного физическому лицу в результате вооруженной агрессии РФ, где ответчиком определена Россия, суд вправе игнорировать иммунитет этой страны. То есть фактически Верховный Суд отменил в Украине судебный иммунитет России, как страны агрессора. Кроме того, Верховный Суд определил, что поскольку Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, нет необходимости в направлении в посольство России в Украине запросов относительно согласия РФ быть ответчиком по делам о возмещении вреда в связи с совершением России вооруженной агрессии против Украины.

[ + – ] Позиция Верховного Суда развязывает руки украинским судам удовлетворять иски физических лиц и компаний, пострадавших от военной агрессии.

Такая позиция Верховного Суда буквально развязывает руки украинским судам удовлетворять иски физических лиц и компаний, пострадавших от военной агрессии РФ, и сейчас активно принимается при рассмотрении дел о возмещении причиненного ущерба. Однако остается вопрос нюансов дальнейшего выполнения такого решения в других странах, ведь иностранные суды соблюдают собственное законодательство, которое предусматривает судебный иммунитет и необходимость надлежащего уведомления ответчика о судебном разбирательстве.

Недавно ПАСЕ признала нынешний российский режим террористическим (Россия – страна-террорист) и призвала государства-члены Совета Европы, кроме прочего, создать комплексную систему ответственности за серьезные нарушения международного права вследствие агрессии России против Украины. В результате, ряд европейских государств начали работы по признанию России государством-террористом на законодательном уровне, а значит, будут существовать ограничения по применению ее судебного иммунитета к искам по компенсации ущерба, причиненного агрессией РФ.

Также в Сенате США представили законопроект о признании России спонсором терроризма, что, в случае его принятия, позволит подавать на нее иски в судах США и потребовать компенсации за причиненный ущерб, в том числе, за счет арестованных активов России.

[ + – ] В настоящее время происходит поиск действенных юридических путей, чтобы агрессор полностью возместил весь причиненный вред

Другим направлением действий является подача индивидуального заявления против России в ЕСПЧ об уплате компенсации за причиненный ущерб. Следует понимать, что рассмотрение заявлений ЕСПЧ достаточно длительное (иногда может занимать более 10 лет), поэтому не следует ожидать быстрых результатов. Кроме того, 16 сентября Россия окончательно перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и хотя ЕСПЧ остается компетентным рассматривать заявления, поданные против России, Россия вряд ли будет участвовать в таком процессе, и тем более – выполнять соответствующее решение.

В качестве альтернативы искам непосредственно против России сейчас активно обсуждают представление исков к отдельным подсанкционным гражданам России. Такой вариант имеет свои плюсы: по всему миру заблокированы и арестованы многомиллионные активы российских олигархов, на которые будет еще легче наложить взыскание, чем на активы России; отсутствует судебный иммунитет, а значит, нет препятствий подать иск; и в него "верят" международные инвесторы (фаундеры), что уже делает это направление наиболее перспективным. Однако не следует забывать, что ни один олигарх не согласится просто отдать свои "кровные", а тем более выплачивать какие-то компенсации за действия РФ. Поэтому в этой перспективе нужно готовиться к жесткой и продолжительной борьбе в судах всех уровней и к заоблачным судебным издержкам.