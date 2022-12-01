Советы "хорошим русским" от Президента Эстонии: как их нужно ставить на место

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1. Перестаньте быть такими самовлюбленными. Не говорите о "плане Маршалла" для России, когда те, кто должны будут его финансировать, ежедневно читают сообщения о новых зверствах в Украине.

2. Не называйте западных людей нацистами за то, что они не хотят, чтобы русские ездили в их страны. Мы видели слишком много плохого поведения, нападок и даже насилия в отношении украинских беженок и граффити с "Z" на стенах тысячелетних соборов, чтобы это терпеть.

3. Не угрожайте нам сценариями ужасных бедствий в случае отказа помочь вам финансово. Это называется шантаж или вымогательство. Никому не нравится, когда у него вымогают деньги.

4. Проявите немного ответственности и раскаяния за преступления России. "Это были не мы" не работает, когда все мы знаем, что либерал № 1 называл грузин "грызунами" и оправдывал аннексию Крыма.

5. Осуждайте войну против Украины. (Всегда и каждый раз, когда вы что-то пишете или говорите.)

6. Осудите многовековое насилие, империализм и колонизацию соседей России и заявите, что понимаете, что история накладывает особые обязательства на любую будущую Россию.

7. Утверждайте снова и снова, пока сами не начнете в это верить, что у России как страны нет никаких особых прав.

8. Что ваша "культура", какой бы великой она ни была когда-то, не может служить для вас индульгенцией и не дает вам никаких особых привилегий (копия сообщения — правительствам Германии и Франции).

9. Не вспоминайте убедительно опровергнутую теорию из школьного учебника о том, что Версальский договор привел к Гитлеру. Это была немецкая пиар-уловка. Сам ее автор (экономист Джон Кейнс) позже сожалел, что отстаивал эту позицию.

10. Поймите, что ваш путь в семью цивилизованных стран, к которым относятся серьезно, будет долгим и тернистым. Он будет внимательно отслеживаться и, возможно, наиболее пристальным образом — именно теми, кого вы больше всех угнетали.

11. Поймите, что в мире есть целый ряд стран крупнее России, которые никогда не совершали таких чудовищных преступлений, которые россияне совершили против своих соседей. Эти страны больше заслуживают внимания и помощи, чем вы.

12. Никогда — слышите, никогда — не нойте: "Но русские пострадали больше всех". Что вы причиняете или причинили сами себе — ваше дело. А вот то, что вы натворили с другими, начиная от японцев и дальше вдоль всей вашей границы, вплоть до Финляндии, — касается нас. И, нравится вам это или нет, но те, кто не испытал на себе ваших преступлений, в итоге будут иметь меньше прав высказываться по этому вопросу, чем те, кто испытал.

13. Осознайте, что прежде чем может обсуждаться какой-либо "план Маршалла" (для России),

13A. Украина должна быть восстановлена. Вам придется стать частью этих усилий, не имея права голоса,

и

13B. Вы должны будете активно участвовать в задержании и доставке за границу для суда тысяч ваших военных преступников, от мелких сошек до самых высокопоставленных. И эта работа будет идти с непосредственным участием украинских следователей и полиции. На вашей земле и в ваших архивах.

14. Так или иначе, все вышеперечисленное должно быть выполнено, если вы хотите получить "план Маршалла".

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