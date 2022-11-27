Не ждите от русских раскаяния. После разгрома они захотят мести и реванша

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После Второй мировой немцы долго считали себя наиболее пострадавшим народом. Испытывали для этого все основания: голод, холод, ковровые бомбардировки, насилие со стороны нацистов, принудительная мобилизация, затем оккупация, насилие со стороны советских войск, разрушенные города. Подавляющее большинство обвиняло в своих страданиях не гитлеровский режим, а антигитлеровскую коалицию.

Потребовалось целое поколение, чтобы немцы осознали, что они распахнули пропасть. Целое поколение для раскаяния.

После окончательного российского поражения россияне будут считать себя наиболее пострадавшим народом. Ведь это их унижал и избивал режим Путина, принудительно загонял на войну, это их тысячами убивали ВСУ, это они будут сидеть в голоде и холоде, это они будут переживать эпический распад огромной империи.

Но не ждите от них раскаяния. Во-первых, это понятие не встроено в российскую культуру, потому что от христианства у них осталась лишь пара внешних признаков, и живут они по Достоевскому, а не по Библии.

Во-вторых, у них не будет оккупации, поэтому никто не будет заставлять смотреть документальные фильмы о Буче и Мариуполе. В-третьих, у них не будет демократии, которая приведет к власти ответственных лидеров — таких, как послевоенные лидеры ФРГ. В-четвертых, у них не будет плана Маршалла для восстановления и модернизации (хотя сторонники Навального уже требуют его для побежденной России). Наконец, у них нет мыслителей, которые сделают для нации тяжелую работу осознания и раскаяния, как это сделали немецкие философы и писатели, потому что российские мыслители отказались от своей миссии. Да и нации у них нет, потому что они все еще империя.

Нераскаянные люди, которые сочтут себя наиболее пострадавшими, неотвратимо сфокусируются на обиде, мести и реванше.

Эта система уравнений имеет только одно решение. Империя должна прекратить свое существование. Московия должна быть лишена всех колоний, которые она захватила за 500 лет. Все народы империи должны быть свободны. Уменьшенная Московия до 40 млн населения и без ядерного оружия все равно захочет воевать — но уже не сможет нанести своим соседям большой вред.

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