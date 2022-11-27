Не чекайте від росіян каяття. Після розгрому вони хотітимуть помсти і реваншу

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Після Другої світової німці довго вважали себе найбільш постраждалим народом. Мали для цього всі підстави: голод, холод, килимові бомбардування, насильство з боку нацистів, примусова мобілізація, потім окупація, насильство з боку радянських військ, зруйновані міста. Переважна більшість звинувачувала у своїх стражданнях не гітлерівський режим, а антигітлерівську коаліцію.

Знадобилося ціле покоління, щоб німці усвідомили, що вони розчахнули прірву. Ціле покоління для каяття.

Після остаточної поразки росіяни вважатимуть себе найбільш постраждалим народом. Адже це їх принижував і бив режим Путіна, примусово заганяв на війну, це їх тисячами вбивали ЗСУ, це вони сидітимуть у голоді та холоді, це вони переживатимуть епічний розпад величезної імперії.

Але не чекайте від них каяття. По-перше, це поняття не вбудоване в російську культуру, тому що від християнства у них залишилася лише пара зовнішніх ознак і живуть вони за Достоєвським, а не за Біблією.

По-друге, у них не буде окупації, тому ніхто не змушуватиме їх дивитися документальні фільми про Бучу і Маріуполь. По-третє, вони не мають демократії, яка приведе до влади відповідальних лідерів — таких, як післявоєнні лідери ФРН. По-четверте, вони не мають плану Маршалла для відновлення і модернізації (хоча прихильники Навального вже вимагають його для переможеної Росії). Зрештою, у них немає мислителів, які зроблять для нації важку роботу усвідомлення та каяття, як це зробили німецькі філософи та письменники, бо російські мислителі відмовилися від своєї місії. Та й нації вони не мають, бо вони все ще імперія.

Нерозкаяні люди, які вважають себе найбільш постраждалими, невідворотно сфокусуються на образі, помсті та реванші.

Ця система рівнянь має лише одне рішення. Імперія має припинити своє існування. Московія має бути позбавлена всіх колоній, які вона захопила за 500 років. Усі народи імперії мають бути вільними. Зменшена Московія до 40 млн населення і без ядерної зброї все одно захоче воювати — але вже не зможе завдати своїм сусідам великої шкоди.

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