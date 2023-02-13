Чему мы научились за год войны в Украине?

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Критика демократии не нова: мыслители от Платона до Сократа, Вольтера и Гоббса выражали такие чувства, объединенные общим скептицизмом, что средние люди обладают достаточной подсказкой, чтобы им можно было доверять какое-либо влияние.

Недавние результаты выборов в таких разных странах, как США, Великобритания и Израиль, свидетельствуют о том, что скептики правы. Но мало что можно сделать с этой информацией. Тех, кто это отмечает, высмеивают как "элиту" — термин, который каким-то образом стал уничижительным.

Защита демократий свелась к гипотезе, что бессмысленных войн они, как правило, не затевают, а ошибки обратимы. Говорят, что диктатура в конце концов склонится к идиотизму.

Это не неправдоподобные теории, но и не самоочевидные. В наше неспокойное время в глубокой идеологической борьбе нужны доказательства.

И это один из способов, если быть точным, единственный способ, которым был полезен российский президент Владимир Путин. Полная глупость, которую Путин навязал России, представляет собой шокирующее зрелище, какого история редко видела. То, что он не может быть смещен демократическим голосованием — поскольку Россия превратилась из фальшивой демократии в диктатуру под его невежественным правлением — это действительно все, что нам нужно знать.

Путин наносит ущерб уже 23 года, с тех пор как он сменил Бориса Ельцина. Легко забыть, что тогда Россия считалась "развивающейся" демократией — несовершенной, коррумпированной и все еще пронизанной головорезами из КГБ и номенклатурными аппаратчиками, — но не совсем фальшивой. Путин рано заслужил аплодисменты за то, что восстановил некоторый порядок, поддержанный случайным сырьевым бумом. Он мог уйти как порядочный посткоммунистический лидер, даже желанный трезвый контраст на фоне неряшливого Ельцина.

Но в стремлении Путина цепляться за власть он принял все более дьявольский вид. Вскоре Россия стала известна как место, где судей запугивают, СМИ приручают, надоедливых журналистов увольняют, деятели оппозиции исчезают, а непокорных промышленников сажают в тюрьмы. Все это было в порядке вещей в авторитарных кругах — Фидель Кастро, Роберт Мугабе и Фердинанд Маркос пробовали свои версии на Кубе, в Зимбабве и на Филиппинах соответственно. Их попыткам недоставало только красочной эстетики бельевых отравлений и облученных шпионов-перебежчиков, живущих на чужбине.

В чем Путин действительно зарабатывает себе репутацию, так это в войне в Украине, которая сейчас приближается к годовой отметке. Сама идея была поразительно абсурдной: лидер самой большой в мире территории, простирающейся на 11 часовых поясов и почти вдвое превышающей Китай и Соединенные Штаты, решил поставить все на кон и рискнуть уничтожить мир, чтобы стать немного больше.

Это решение было основано на представлении о том, что Киев является естественной частью России из-за исторических связей и языковой близости (так можно связать Брюссель с Францией, Осло со Швецией, Дамаск с Ираком и Торонто с Соединенными Штатами). Этот аргумент был подкреплен историей о том, как президент Украины еврей возглавляет "нацистский" режим.

Как известно, ничего не пошло по плану. Киев не пал, а завоевания России, хотя и немалые, ограничиваются востоком и югом страны. Лидер Украины, президент Владимир Зеленский, лихо отстаивал свою позицию в своей столице и стал любимцем свободного мира — настоящим антипутиным, чье место в истории прочно обеспечено.

Тем временем Путина будут помнить не только как палача, но и как первого лидера, открыто нарушившего табу на угрозы применения ядерного оружия — чего не было даже во время Карибского кризиса 1962 года.

Большая часть критики и гнева была сосредоточена вокруг ущерба, который вторжение нанесло Украине. По меньшей мере 100 000 солдат и 7 000 мирных жителей были убиты, многие получили ранения и увечья. Города опустошены на фоне неисчислимого ущерба инфраструктуре, а ущерб для экономики оценивается в 700 млрд долларов, что более чем в три раза превышает ВВП страны. Есть реальные опасения по поводу аварии на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, которая сейчас находится под ненадежным контролем России.

Украинская ситуация душераздирающая и экстремальная, но не концептуально экстраординарная. На протяжении всей истории страны и народа они жестоко страдали от рук маниакальных захватчиков, от Наполеона до Чингисхана.

Что поистине невероятно, так это ущерб, нанесенный самой России. Историки будут ошеломлены. По оценкам США, во время войны погибло не менее 100 000 российских военнослужащих (вдвое больше, чем американские потери за десятилетие во Вьетнаме), а по некоторым оценкам, почти в три раза больше. Россия также потеряла тысячи танков и не менее 100 вертолетов.

В полной неспособности подчинить себе гораздо более слабого союзника (или даже сохранить 40-мильные линии снабжения) Россия разрушила собственную репутацию компетентной в военном отношении страны. Это разрушительно для стремления России проецировать власть по всему миру.

Запад больше не желает зависеть от российских энергетических ресурсов. Это серьезное неудобство для России, которая до 2022 года поставляла в Европу около 40% своего природного газа — огромный источник твердой валюты. Европе потребуется некоторое время, чтобы полностью отвыкнуть от этой зависимости. Европа никогда бы не стала изо всех сил искать альтернативы, если бы не Путин. Германия считала, что торговля сама по себе вовлечет Россию в демократию.

Россия создала свою собственную зависимость от непостоянных и проблемных партнеров, таких как Китай (как клиент) и Иран как поставщик оборудования, такого как дроны.

Россия решительно позиционируется как недобросовестный игрок в мире, который будет вооружать поставки энергоносителей, нападать на другие страны и без колебаний распространять абсурдную ложь (начиная с энергичных отрицаний за несколько недель до вторжения, что что-то было неизбежным).

Хотя экономические санкции пока не так эффективны, как мог бы надеяться Запад (ВВП может снизиться всего на 3-4 процента), война нанесла большой ущерб долгосрочным перспективам экономики России. Она, безусловно, будет оставаться изолированной от западной экономики до тех пор, пока Путин находится у власти, а, возможно, и дольше.

Тысячи россиян, а иногда и целые компании бегут из России и едут не только в Европу, но и в такие места, как Грузия, Молдова, Армения и даже далекий Израиль.

Несмотря на то что Путин якобы хотел, чтобы Украина не вступала в НАТО, он не только увеличил шансы на то, что это произойдет, но и привел к тому, что другие страны тоже захотели присоединиться, а также разоблачил нечеткость членства, поскольку альянс все равно помогал Украине. Теперь, похоже, что страны НАТО могут начать отправлять военные самолеты Украине.

Война развеяла любые представления о том, что украинцы — даже русскоязычные среди них — хотят иметь что-то общее с Россией.

Тем более что другие страны бывшего СССР, когда-то заигрывавшие с Россией, вроде Молдовы и Казахстана, тоже отмежевались.

Но в более широкой схеме вещей лежит результат на более высоком уровне: путинская война еще раз показала, что автократии, вместо того чтобы быть эффективными благодаря командованию и контролю, в конечном итоге будут делать самые идиотские, самоубийственные вещи.

"В бессмыслице сила", — саркастически писал Курт Воннегут в "Завтраке для чемпионов". Деспоты вроде Путина серьезно относятся к этому правилу и живут по нему. Тестом для порабощенного населения является то, как долго они будут кланяться им. Несмотря на то что многие россияне остаются в неведении, правда уже должна быть достаточно ясна для большинства.

(с) перевод Фокуса

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