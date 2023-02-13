Чого ми, на Заході, навчилися за рік війни в Україні?

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Критика демократії не нова: мислителі від Платона до Сократа, Вольтера і Гоббса висловлювали такі почуття, об'єднані загальним скептицизмом, що середні люди мають достатню підказку, щоб їм можна було довіряти будь-який вплив.

Нещодавні результати виборів у таких різних країнах, як США, Великобританія та Ізраїль, свідчать про те, що скептики мають рацію. Але мало що можна зробити із цією інформацією. Тих, хто це зазначає, висміюють як "еліту" — термін, що якимось чином став принизливим.

Захист демократій звівся до гіпотези, що безглуздих воєн вони зазвичай не затівають, а помилки оборотні. Кажуть, що диктатура врешті-решт схилиться до ідіотизму.

Це не неправдоподібні теорії, а й не самоочевидні. У наш неспокійний час у глибокій ідеологічній боротьбі потрібні докази.

І це один із способів, якщо бути точним, єдиний спосіб, яким був корисний російський президент Володимир Путін. Повна дурість, яку Путін нав'язав Росії, є шокуючим видовищем, яке історія рідко бачила. Те, що його не можна усунути демократичним голосуванням — оскільки Росія перетворилася з фальшивої демократії на диктатуру під його неосвіченим правлінням — це справді все, що нам потрібно знати.

Путін завдає шкоди вже 23 роки, відколи він змінив Бориса Єльцина. Легко забути, що тоді Росія вважалася "демократією, що розвивається" — недосконалою, корумпованою і все ще пронизаною головорізами з КДБ і номенклатурними апаратниками, — але не зовсім фальшивою. Путін рано заслужив оплески через те, що відновив певний порядок, підтриманий випадковим сировинним бумом. Він міг піти як порядний посткомуністичний лідер, навіть бажаний тверезий контраст на тлі неохайного Єльцина.

Але в прагненні Путіна чіплятися за владу він набув дедалі більшого диявольського вигляду. Незабаром Росія стала відома як місце, де суддів залякують, ЗМІ приручають, набридливих журналістів звільняють, діячі опозиції зникають, а непокірних промисловців ув'язнюють. Все це було в порядку речей в авторитарних колах — Фідель Кастро, Роберт Мугабе та Фердинанд Маркос пробували свої версії на Кубі, Зімбабве та Філіппінах відповідно. Їхнім спробам бракувало лише барвистої естетики білизняних отруєнь та опромінених шпигунів-перебіжчиків, що живуть на чужині.

У чому Путін справді заробляє собі репутацію, то це у війні в Україні, яка зараз наближається до річної позначки. Сама ідея була напрочуд абсурдною: лідер найбільшої у світі території, що тягнеться на 11 часових поясів і майже вдвічі перевищує Китай і Сполучені Штати, вирішив поставити все на кін і ризикнути знищити світ, щоб стати трохи більше.

Це рішення було засноване на уявленні про те, що Київ є частиною Росії через історичні зв'язки та мовну близькість (так можна пов'язати Брюссель з Францією, Осло зі Швецією, Дамаск з Іраком і Торонто зі Сполученими Штатами). Цей аргумент підкріплено історією про те, як президент України єврей очолює "нацистський" режим.

Як відомо, нічого не пішло за планом. Київ не впав, а завоювання Росії, хоч і чималі, обмежуються сходом та півднем країни. Лідер України, президент Володимир Зеленський, вправно відстоював свою позицію у своїй столиці і став улюбленцем вільного світу — справжнім антипутіним, чиє місце в історії міцно забезпечене.

Тим часом Путіна пам'ятатимуть не лише як ката, а й як першого лідера, який відкрито порушив табу на погрози застосування ядерної зброї — чого не було навіть під час Карибської кризи 1962 року.

Більшість критики та гніву було зосереджено навколо збитків, які вторгнення завдало Україні. Щонайменше 100 000 солдатів та 7 000 мирних жителів було вбито, багато людей отримали поранення та каліцтва. Міста спустошені на тлі незліченних збитків інфраструктурі, а збитки для економіки оцінюються в 700 млрд доларів, що більш ніж утричі перевищує ВВП країни. Є реальні побоювання щодо аварії на Запорізькій атомній електростанції, найбільшій у Європі, яка зараз перебуває під ненадійним контролем Росії.

Українська ситуація несамовита і екстремальна, але не концептуально екстраординарна. Протягом усієї історії країни та народу вони жорстоко страждали від рук маніакальних загарбників, від Наполеона до Чингісхана.

Що воістину неймовірно, то це збитки, завдані самій Росії. Історики будуть приголомшені. За оцінками США, під час війни загинуло щонайменше 100 000 російських військовослужбовців (удвічі більше, ніж американські втрати за десятиліття у В'єтнамі), а за деякими оцінками, майже втричі більше. Росія також втратила тисячі танків і щонайменше 100 вертольотів.

У повній нездатності підпорядкувати собі набагато слабшого союзника (або навіть зберегти 40-мильні лінії постачання) Росія зруйнувала власну репутацію компетентної у воєнному відношенні країни. Це руйнівно для прагнення Росії проєктувати владу по всьому світу.

Захід більше не хоче залежати від вітчизняних енергетичних ресурсів. Це серйозна незручність для Росії, яка до 2022 року постачала до Європи близько 40% свого природного газу — величезне джерело твердої валюти. Європа потребує певного часу, щоб повністю відвикнути від цієї залежності. Європа ніколи б не стала щосили шукати альтернативи, якби не Путін. Німеччина вважала, що торгівля сама собою залучить Росію до демократії.

Росія створила свою власну залежність від непостійних та проблемних партнерів, таких як Китай (як клієнт) та Іран як постачальник обладнання, такого як дрони.

Росія рішуче позиціонується як недобросовісний гравець у світі, який озброюватиме постачання енергоносіїв, нападатиме на інші країни і без вагань поширюватиме абсурдну брехню (починаючи з енергійних заперечень за кілька тижнів до вторгнення, що було неминучим).

Хоча економічні санкції поки що не такі ефективні, як міг би сподіватися Захід (ВВП може знизитися лише на 3-4 відсотки), війна завдала великої шкоди довгостроковим перспективам економіки Росії. Вона, безумовно, залишатиметься ізольованою від західної економіки доти, доки Путін перебуває при владі, а, можливо, й довше.

Тисячі росіян, а іноді й цілі компанії тікають із Росії та їдуть не лише до Європи, а й у такі місця, як Грузія, Молдова, Вірменія та навіть далекий Ізраїль.

Незважаючи на те, що Путін нібито хотів, щоб Україна не вступала до НАТО, він не лише збільшив шанси на те, що це станеться, але й призвів до того, що інші країни теж захотіли приєднатися, а також викрив нечіткість членства, оскільки альянс усе рівно допомагав Україні. Тепер, схоже, країни НАТО можуть почати відправляти військові літаки Україні.

Війна розвіяла будь-які уявлення про те, що українці — навіть російськомовні серед них — хочуть мати щось спільне з Росією.

Тим паче, що інші країни колишнього СРСР, які колись загравали з Росією, на кшталт Молдови та Казахстану, теж відмежувалися.

Але в ширшій схемі речей лежить результат на вищому рівні: путінська війна ще раз показала, що автократії, замість того, щоб бути ефективними завдяки командуванню і контролю, в результаті будуть робити найбільш ідіотські, самовбивчі речі.

"У нісенітниці сила", — саркастично писав Курт Воннегут у "Сніданку для чемпіонів". Деспоти на кшталт Путіна серйозно ставляться до цього правила і живуть за ним. Тестом для поневоленого населення є те, як довго вони будуть кланятися їм. Незважаючи на те, що багато росіян залишаються у невіданні, правда вже має бути досить зрозумілою для більшості.

(с) переклад Фокусу

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