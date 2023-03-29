Почему весне радуется не каждый: в Украине примерно 1,8 млн человек страдает аллергическим ринитом

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Приход весны ожидаемое время года — время солнца, активного роста зелени, цветов. Однако для определенной группы людей этот период не так радостен из-за появления заложенyости носа, слезотечения, приступов чихания или других симптомов, ухудшающих качество жизни.

Каждую весну, лето и осень деревья, сорняки и травы выбрасывают в воздух крошечные зерна пыльцы. Часть пыльцы попадает в ваш нос и горло. Это может спровоцировать аллергию.

К сожалению, количество таких пациентов постоянно увеличивается, а диагноз аллергический ринит является одним из наиболее распространенных диагнозов, встречающихся в практике амбулаторной медицины. И уже сегодня нет того места на нашей земле, где не было бы пациентов с аллергическим ринитом. Согласно данным статистики, в Украине примерно 1,8 млн человек страдают аллергическим ринитом, в США эта цифра составляет 20 — 40 млн и постоянно увеличивается, а в Индии достигла 280 млн.

Что нужно знать об аллергическом рините

Аллергический ринит — воспаление слизистой носа, которое возникает вследствие действия аллергенов. Характеризуется основными четырьмя симптомами:

● заложенность носа;

● водянистые выделения из носа (ринорея);

● чихание;

● зуд в носу, мягком небе, горле.

Самые распространенные причины аллергического ринита:

● растительная пыльца;

● домашние животные;

● плесень;

● пылевые клещи.

Аллергический ринит бывает:

● интермитирующий — симптомы длятся менее четырех дней в неделю или менее четырех недель.

● персистирующий — симптомы длятся более четырех дней в неделю или более четырех недель.

А также по степени тяжести: легкий, среднетяжелый и тяжелый.

Жизнь с аллергическим ринитом может быть полноценной:

Максимально избегайте триггеров, то есть причиннозначимых аллергенов (вещи, вызывающие аллергию, называются триггерами, часто невозможно избежать их всех, но кое-что вы можете сделать, чтобы уменьшить их влияние на себя или на своих родных):

● уменьшить количество пыли и вещей, где может быть пылевой клещ дома (ковры, подушки, матрасы, одеяла), стирайте постельное белье при температуре выше 60 °С; делайте часто влажную уборку дома; мягкие детские игрушки тоже могут являться источником скопления пыли;

● следите за тем, чтобы в помещении не было плесени (грибка);

● избегайте контакта с пыльцой, для этого могут потребоваться некоторые дополнительные вещи: снимите ковры, при цветении закрывайте плотно окна, при необходимости поставьте дополнительный воздушный фильтр, если вы много времени проводите в автомобиле, то включайте в автомобиле замкнутую циркуляцию воздуха. Важно после долгого пребывания на улице принять душ и помыть волосы, ведь именно на волосах оседает наибольшее количество пыльцы. Поэтому следует мыть голову не утром, а вечером перед сном;

● помните — количество пыльцы в воздухе может повлиять на развитие симптомов аллергического ринита. В жаркие, сухие и ветреные дни в воздухе больше пыльцы — в такие дни проводите меньше времени на улице. В прохладные, влажные и дождливые дни большинство пыльцы смывается на землю;

● делайте ежедневно, хотя бы дважды в день назальный душ (промывание носа морской водой) — это очень эффективный способ смыть аллергены со слизистой носа. Солевой спрей можно купить в аптеке или приготовить дома. Для промывания носа используйте 1 стакан (250 миллилитров) покупной дистиллированной воды или кипяченой воды и 1/2 чайной ложки (2,5 г) морской соли без цвета и запаха.

Но для того чтобы вы поняли, чего же избегать собственно вам, вы должны быть обследованы!

Медикаментозное лечение: что должен знать пациент о лечении

Для лечения аллергического ринита чаще всего ваш врач может назначить следующее:

● Аллерген-специфическая иммунотерапия — способ лечения аллергического ринита. Метод, который еще называют "прививкой от аллергии", в основе которого происходит влияние на иммунную систему тщательно рассчитанными дозами аллергена, дозировка которого постоянно увеличивается, а симптомы аллергии уменьшаются. В течение трех-пяти лет лечения аллергенами (схема для каждого пациента индивидуальна) наступает клиническое излечение на определенный срок или навсегда. В настоящее время этот метод считается единственным действенным способом с доказанной эффективностью.

● Антигистаминные препараты — лекарства, которые помогают устранить симптомы аллергического ринита. Большинство можно приобрести в виде таблеток, сиропов и без рецепта. Важно знать, что антигистаминные препараты первого поколения не следует применять длительно из-за риска возникновения побочных эффектов, а второго поколения вполне безопасны;

● Назальные кортикостероиды (гормональные спреи в нос) или Назальные кортикостероиды в комбинации с антигистаминными препаратами — это эффективные препараты для лечения аллергического ринита. Лучшие результаты при ежедневном использовании, а также при предварительном проведении назального душа. Можно приобрести в аптеке без рецепта. Для облегчения симптомов нужно использовать длительно, более двух недель. Безопасны для лечения взрослых и детей.

Не занимайтесь самолечением

Согласно данным одного из исследований, где приняли участие 4643 пациента, принимавших лечение по поводу аллергического ринита, только 1625 пациентов действительно нуждались в приеме препаратов от аллергии, а остальные 3018 пациентов имели неаллергический ринит и употребляли лекарства. Ведь часто схожие симптомы могут быть признаками совершенно разных заболеваний, так бывает и с аллергическим ринитом.

Очень важно обязательно пройти обследование у врача-аллерголога перед приемом медикаментов, не выставлять диагноз самому себе и не заниматься самолечением.