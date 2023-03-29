Чому весні радіє не кожен: в Україні приблизно 1,8 млн людей страждає на алергічний риніт

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Прихід весни очікувана пора року — пора сонця, активного росту зелені, квітів. Проте для певної групи людей цей період є не таким радісним через появу закладеності носа, сльозотечі, приступів чхання чи інших симптомів, які погіршують якість життя.

Кожної весни, літа та осені дерева, бур’яни та трави викидають у повітря крихітні зерна пилку. Частина пилку потрапляє у ваш ніс і горло. Це може спровокувати алергію.

На жаль, кількість таких пацієнтів постійно збільшується, а діагноз алергічний риніт є одним з найпоширеніших діагнозів, які зустрічаються в практиці амбулаторної медицини. І вже сьогодні немає того місця на нашій землі, де не було б пацієнтів з алергічним ринітом. Згідно даних статистики, в Україні приблизно 1,8 млн людей страждає на алергічний риніт, в США ця цифра становить 20 — 40 млн та постійно збільшується, а в Індії досягла 280 млн.

Що потрібно знати про алергічний риніт

Алергічний риніт — запалення слизової оболонки носа, яке виникає внаслідок дії алергенів. Характеризується основними чотирма симптомами:

● закладеність носа;

● водянисті виділення з носа (ринорея);

● чхання;

● свербіж у носі, м'якому піднебінні, горлі.

Найпоширеніші причини алергічного риніту:

● рослинний пилок;

● домашні тварини;

● цвіль;

● пилові кліщі.

Алергічний риніт буває:

● інтермітуючий — симптоми тривають менше чотирьох днів на тиждень, або менше чотирьох тижнів.

● персистуючий — симптоми тривають більше чотирьох днів на тиждень, або більше чотирьох тижнів.

А також за ступенем важкості: легкий, середньоважкий та важкий.

Життя з алергічним ринітом може бути повноцінним:

Максимально уникайте тригерів, тобто причиннозначущих алергенів (речі, які викликають алергію, називаються тригерами, часто неможливо уникнути повністю всіх, але ви можете зробити дещо, щоб зменшити їх вплив на себе чи на своїх рідних):

● зменшити кількість пилу та речей, де може бути пиловий кліщ вдома (килими, подушки, матраци, ковдри), періть постільну білизну при температурі вище 60 °С; робіть часто вологе прибирання будинку; м'які дитячі іграшки теж можуть бути джерелом скупчення пилу;

● слідкуйте за тим, щоб в приміщенні не було цвілі (грибка);

● уникайте контакту з пилком, для цього можуть бути вам необхідні деякі додаткові речі: зніміть килими, при цвітінні закривайте щільно вікна, при необхідності поставте додатковий повітряний фільтр, якщо ви багато часу проводите в автомобілі, то вмикайте в автомобілі замкнуту циркуляцію повітря. Важливо після довгого перебуванні на вулиці прийняти душ та помити волосся, адже саме на волоссі осідає найбільша кількість пилку. Тому варто мити голову не зранку, а ввечері перед сном;

● пам'ятайте — кількість пилку в повітрі може вплинути на розвиток симптомів алергічного риніту. У спекотні, сухі та вітряні дні в повітрі більше пилку — в такі дні проводьте менше часу на вулиці. У прохолодні, вологі та дощові дні більшість пилку змивається на землю;

● робіть щоденно,є хоча б двічі на день назальний душ (промивання носа морською водою) — це вкрай ефективний спосіб змити алергени зі слизової оболонки носа. Сольовий спрей можна купити в аптеці або приготувати вдома. Для промивання носа використовуйте 1 склянку (250 мілілітрів) покупної дистильованої води, або ж кип'яченої води та 1/2 чайної ложки (2,5 грама) морської солі без кольору та запаху.

Але для того щоб ви зрозуміли, чого ж саме уникати власне вам, ви повинні бути обстеженими!

Медикаментозне лікування: що повинен знати пацієнт про лікування

Для лікування алергічного риніту найчастіше ваш лікар може призначити наступне:

● Алерген-специфічна імунотерапія — спосіб лікування алергічного риніту. Метод, який ще називають "щепленням від алергії", в основі якого відбувається вплив на імунну систему ретельно розрахованими дозами алергену, дозування якого постійно збільшується, а симптоми алергії зменшуються. Впродовж трьох-п'яти років лікування алергенами (схема для кожного пацієнта індивідуальна) настає клінічне одужання на певний термін чи назавжди. На даний момент цей метод вважається єдиним дієвим способом з доведеною ефективністю.

● Антигістамінні препарати — ліки, які допомагають усунути симптоми алергічного риніту. Більшість можна придбати у вигляді таблеток, сиропів та без рецепту. Важливо знати, що антигістамінні препарати першого покоління не варто застосовувати тривало через ризики виникнення побічних ефектів, а другого покоління — цілком безпечні;

● Назальні кортикостероїди (гормональні спреї в ніс) або ж Назальні кортикостероїди в комбінації з антигістамінними препаратами — це ефективні препарати для лікування алергічного риніту. Найкращі результати при щоденному використанні, а також при попередньому проведенні назального душу. Можна купити в аптеці без рецепту. Для полегшенні симптомів потрібно викростовувати тривало, більше двох тижнів. Безпечні для лікування дорослих та дітей.

Не займайтеся самолікуванням

Згідно даних одного з досліджень, де взяло участь 4643 пацієнти, котрі приймали лікування з приводу алергічного риніту, — тільки 1625 пацієнтів справді потребували прийому препаратів від алергії, а решта 3018 пацієнтів мали неалергічний риніт і вживали ліки. Адже часто схожі симптоми можуть бути ознаками абсолютно різних захворювань, так буває і з алергічним ринітом.

Вкрай важливо обов'язково пройти обстеження в лікаря-алерголога перед прийомом медикаментів, не виставляти діагноз самому собі та не займатися самолікуванням.