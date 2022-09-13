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Безсоння під час війни. Як налагодити сон, якщо ви не можете спати

Три ключові фактори, які вказують на те, що ваш сон у порядку — це його тривалість, безперервність і глибина. Якщо хоча б в одному з них трапляється збій, людину мучить безсоння. Позбутися його можна, лише з'ясувавши причини і дотримуючись кількох простих правил.

Олена Комар
Олена Комар
ЛОР-лікар, волонтерка
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Фото: ScienceAlert | Безсоння під час війни – поширений розлад. Щоб налагодити сон під час війни, потрібно виконувати правила
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Навіщо нашому організму потрібен сон

Можливо, ви помітили, як після початку повномасштабного вторгнення люди навколо раптово постаріли? На наш зовнішній вигляд і самопочуття, крім генетики, істотно впливає спосіб життя, тобто те, як ми харчуємося, рівень фізичної активності, наявність стресу.

Але найважливішим серед цих факторів є сон. Люди часто ним нехтують, не до кінця розуміючи його значущість.

Під час сну в організмі продукується велика кількість життєво важливих речовин, зокрема мелатонін (гормон сну), який є потужним антиоксидантом. Саме антиоксиданти здатні уповільнити процеси старіння. Тому сон є однією з найважливіших фізіологічних потреб людини. Він відіграє ключову роль у нашому фізичному та психічному здоров'ї. А в умовах тривалого стресу, в якому ми зараз перебуваємо, сон є тим фактором, що сприяє відновленню ресурсів нашого організму.

Основними складовими якісного сну є його тривалість (у здорової людини сон повинен тривати сім-дев'ять годин), безперервність (періоди сну переходять з одного в інший без зупинки), глибина (для повноцінного оновлення нашому організму потрібен глибокий сон).

При хронічному недосипанні ми отримуємо виражену загальну загальмованість, зниження працездатності, збільшується ризик розвитку різних захворювань серцево-судинні проблеми, ожиріння та інші. Останні дослідження показують прямий зв'язок сну та клітинного старіння організму.

Які бувають розлади сну

Найбільш поширеними розладами сну є інсомнія (безсоння), парасомнія (незвичайні рухи уві сні, ходіння, яскраві сновидіння, періодичні рухи тіла, стиснення зубів), гіперсомнія (стан, коли виникає підвищена сонливість), а також порушення циркадних ритмів (коли режим сну не відповідає місцевому циклу дня та ночі, наприклад, при зміні часових поясів або внаслідок роботи у нічну зміну).

Інсомнія

Якщо у вас є регулярні проблеми зі сном, перевірте, чи немає у вас безсоння. Фахівці NHS (Національна служба охорони здоров'я Великобританії) кажуть, що у вас безсоння, якщо ви регулярно:

  • важко засинаєте;
  • прокидаєтеся кілька разів протягом ночі;
  • прокидаєтеся рано і не можете знову заснути;
  • після пробудження відчуваєте втому;
  • відчуваєте втому та дратівливість протягом дня;
  • вам важко подрімати вдень, навіть якщо ви втомилися;
  • вам важко зосередитись протягом дня через те, що ви відчуваєте втому.

Які причини безсоння

Безсоння може бути гострим (іншими словами — короткочасним), яке триває кілька днів або тижнів, або хронічним (триває місяць і більше). Зазвичай гостре безсоння — це результат стресу чи травматичних подій. Хронічна безсоння може бути самостійною проблемою. Найбільш поширеними причинами хронічного безсоння є:

  • стрес;
  • розклад роботи (змінна робота, часті відрядження зі зміною часових поясів);
  • неправильні ритуали перед сном (нерегулярний графік сну, надмірна активність перед сном, використання комп'ютера, планшетів та інших гаджетів, екранне світло безпосередньо перед сном);
  • переїдання перед сном (велика порція їжі перед сном може викликати дискомфорт у лежачому положенні, а також печію — зворотне затікання шлункової кислоти та їжі зі шлунка в стравохід).
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Екранне світло від смартфонів безпосередньо перед сном — одна з причин безсоння, читання новин не допомагає зняти стрес під час війни
Фото: Getty Images

Також хронічне безсоння може бути пов'язане з іншими захворюваннями або прийомом медикаментів. У такому випадку причинами можуть бути:

  • розлади психічного здоров'я (тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад, депресія);
  • прийом медикаментів (ліки від бронхіальної астми, деякі гіпотензивні препарати, окремі знеболювальні продукти для схуднення, що містять кофеїн, психостимулятори);
  • певні захворювання (хвороби, що супроводжуються хронічним болем, онкологія, гастроезофагальна рефлюксна хвороба, гіперфункція щитовидної залози, короткочасні зупинки дихання уві сні (апное), а також стани, що посилюють потребу в сечовипусканні вночі);
  • синдром неспокійних ніг (неприємні відчуття в ногах, які викликають бажання постійно рухати ними);
  • кофеїн, нікотин, алкоголь (кофеїн та нікотин є стимуляторами, алкоголь ускладнює глибокі фази сну).
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Щоб позбутися безсоння, обмежте вживання кофеїну, а також нікотину та алкоголю.
Фото: кофе

Як налагодити сон, якщо війна

Найбільш ефективним способом боротьби з будь-якими патологічними станами є профілактика. Вчені з клініки Мейо (Mayo Clinic — одна з найкращих клінік та науково-дослідних центрів США) пропонують такі кроки, які можуть допомогти запобігти розвитку порушень та налагодити сон, якщо війна все-таки його засмутила:

  • лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні дні;
  • залишатися активними — регулярна фізична активність сприяє гарному сну, проте слід пам'ятати, що за 4 години до сну слід уникати важких фізичних вправ;
  • перевірити ліки, які ви вживаєте, щоб переконатися, чи можуть вони викликати безсоння;
  • уникайте або обмежуйте алкоголь та нікотин, стежте за кількістю кофеїну, яку ви вживаєте протягом дня;
  • уникайте вживання великих порцій їжі та напоїв перед сном;
  • зробіть свою спальню зручною для сну;
  • налагодити сон допоможе розслаблюючий ритуал перед сном, наприклад, тепла ванна, читання книг чи щось подібне.
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Безсоння під час війни може бути викликане надмірними фізичними навантаженнями перед сном
Фото: poprofessii.in.ua

Чи є ідеальний сон?

Рекомендації щодо здорового сну — це чудовий приклад для наслідування, але дотримуватися їх не завжди вдається. Важливо намагатися це робити так, щоб зміни режиму сну підійшли саме вам. Критерій простий — вранці людина повинна відчувати себе повною сил і виспаною. Якщо зміни режиму сну та інші рекомендації не дають потрібного ефекту, а порушення сну триває місяць або навіть довше, то потрібно звернутися за допомогою до сімейного лікаря.

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